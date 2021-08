iOS 15: Apple hält an umstrittener Entscheidung fest

Seit der Vorstellung von iOS 15 beschweren sich viele Nutzer über Apples Änderungen am Design von Safari. Die vierte Beta zeigte dann Ende Juli, dass man auf die Kritik hört. Gleichzeitig brach man aber die eigenen Regeln. Vor einigen Stunden präsentierte Apple eine erneut mit Spannung erwartete aktualisierte Beta von iOS 15 und iPadOS 15. Die mittlerweile fünfte Vorschau bringt aber nur kleine Änderungen mit und sorgt damit für Ernüchterung.

iOS 15 und iPadOS 15: Nur noch kleine Änderungen an Safari

Während sich einige Beobachter gewünscht hatten, dass Apple das neue Design des Safari-Browsers gänzlich rückgängig macht, änderte sich am Ende nur wenig. Beta 5 von iOS 15 und iPadOS 15 zeigen nur minimale Änderungen am kontroversen Design. Geblieben ist die über dem Inhalt schwebende Adressleiste am unteren Bildschirmrand. Gleiches gilt für den extrem kleinen Reload-Button, der ein genaues Zielen vom Finger erfordert.

Die von MacRumors gesammelten Änderungen zeigen lediglich, dass Apple die Schaltfläche zum erneuten Laden einer Seite lediglich im minimierten Zustand nicht länger anzeigt. Nur in der Standardansicht mit der schwebenden Adressleiste ist sie noch zu sehen.

Das aktuelle Design von Apples Safari-Browser in iOS 15 Beta 5

In iPadOS 15 Beta 5 hat man die Adressleiste eingerahmt und die Schattierung der Tabs leicht angepasst, um die Erkennung des aktiven Tabs zu erleichtern. Insgesamt wirkt das Design des Browsers auf dem iPad aber ebenfalls weiterhin gewöhnungsbedürftig.

Die vergleichsweise kleinen Anpassungen zeigen, dass Apple an dem aktuellen Design wohl bis zur finalen Version festhalten wird. Die Hoffnung auf grundlegende Veränderungen sinkt weiter. Zwar ist noch etwas Zeit bis zur Veröffentlichung von iOS 15, man darf jedoch nicht vergessen, dass Apple die neue Software auch noch auf Millionen neuer iPhones installieren muss, die voraussichtlich in rund einem Monat vorgestellt werden.

iOS 15 Public Beta ist verfügbar – so kannst du sie installieren

Beta von iOS und iPadOS: Viele kleine Neuheiten

Neben den Anpassungen an Safari hat Apple außerdem das Symbol für die Wetter-App leicht geändert. Es ist nun etwas dunkler als zuvor. Weitere Änderungen gab es an den Symbolen für die Kamera-App und die Geräuscherkennung im Kontrollzentrum.

Aber auch für das iPad gibt es neue Optionen für die Symbole. So kann man nun auf Wunsch in den Einstellungen für das Dock die Nutzung größerer Symbole aktivieren.

Eine weitere Änderung betriff die „Wo ist?“-Funktionen des iPhone. Apples „Find My“-Feature ist in iOS 15 auf einem iPhone 11 und iPhone 12 auch dann aktiv, wenn das Smartphone ausgeschaltet ist. Die Technik nutzt dafür den U1-Chip in den aktuellen iPhone-Modellen. Ab iOS 15 Beta 5 kann man diese Funktion nun auf Wunsch temporär deaktivieren.

Die finalen Versionen von iOS 15 und iPadOS 15 werden im kommenden Herbst erscheinen. Voraussichtlich wird es erneut im September so weit sein. Apple testet außerdem weitere Updates in Form von watchOS 8 und macOS Monterey.