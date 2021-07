Apples iOS 15: Bald findest du diese iPhones auch ausgeschaltet Holger Eilhard 2 Minuten

Mit einer neuen Funktion in iOS 15 will Apple die Suche nach verlorenen iPhones verbessern. Damit können in Zukunft auch ausgeschaltete Smartphones gefunden werden. Welche Apple-Handys unterstützt werden, erfährst du hier.