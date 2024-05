Klar, Internet per Mobilfunk liegt auf der Hand, um auf einem Campingplatz eine Internetverbindung herzustellen. Doch immer mit dem eigenen Handy online zu gehen, das kann auf Dauer teuer werden. Denn der Datenbedarf mit einem Laptop ist ein ganz anderer als per Smartphone. Wenn du dann noch anfängst, Streamingdienste zu nutzen und deinen Fernseher im Wohnwagen mit einem Streamingstick zu versehen, glüht die Telefonrechnung – oder besser gesagt: Die Drossel deines Anbieters schlägt zu.

Handytarife speziell für (Dauer)-Camper

Natürlich kannst du das umgehen, indem du eine unlimitierte Datenflatrate für dein Handy buchst. Günstig ist das aber je nach Angebot nicht, wie ein Blick in unseren Vergleich zeigt. Und es gibt noch ein Problem: Bist du mit deinem Smartphone nicht in der Nähe des Campers, haben andere Familienmitglieder keinen Internetzugang mehr. Aber natürlich kannst du die unlimited Flatrate auch Alternativ zu deinem bestehenden Smartphone-Vertrag buchen und in ein altes Smartphone oder einen MiFi-Router nutzen, um online zu gehen. Entscheidend ist, dass das Netz entsprechend gut ist und du gleichzeitig eine kurze Vertragslaufzeit hast.

Doch es gibt noch mehr Alternativen. Denn schon seit Langem haben die Mobilfunkanbieter Camper im Visier und machen ihnen Angebote, um stationär über Mobilfunknetze zu surfen. Dabei handelt es sich um Angebote wie den Vodafone Gigacube oder den Homespot. Einige dieser Angebote lassen sich auch nomadisch, also jederzeit an einer anderen Adresse nutzen, andere nicht. Für einen Dauercamper ganz das egal sein, er befindet sich schließlich immer auf demselben Platz.

Interessanter ist da, ob der Tarif pausiert werden kann, wenn die Saison beendet werden kann. Das nämlich ist bei den meisten Angeboten nicht möglich. Die interessantesten Angebote haben wir dir in der folgenden Tabelle zusammengestellt.

Mobilfunk-Tarife für (Dauer-) Camper

Stand: 23.05.2024 Vodafone GigaCube Flex Telekom Speedbox Flex congstar Homespot 200 Ortel Mobile o2 my Home S Freenet Internet Datenvolumen/Monat 200 GB 100 GB 200 GB

aktionsweise 250 GB 100 GB Flatrate Flatrate Datenrate bis 300 Mbit/s bis 300 Mbit/s bis 50 MBit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s 15 Mbit/s Kosten/Monat 49,99 Euro 44,95 Euro pro 31 Tage 40 Euro 29,99 Euro / 28 Tage 34,99 Euro 34,99 Euro Laufzeit Jeweiliger Kalendermonat

31 Tage 1 Monat Keine, automatische Optionsverlängerung bei ausreichend Guthaben

1 Monat 1 Monat Einmalkosten 49,99 Euro 39,95 Euro 20 Euro 39,99 Euro 49,99 Euro 34,99 Euro Gerätekosten Standard-Router GigaCube: 129,90 Euro



GigaCube 5G: 279,90 ab 99,95 Euro optional, zwischen 25 und 85 Euro inklusive ab 49,99 Euro einmalig plus 7,99 Euro monatlich auf Wunsch FritzBox 6820 LTE für 149,99 Euro Mobile Nutzung Ja, in Deutschland. Mindestens 12 Stunden pro Nutzungsort möglich Nein, nur innerhalb einer "Homezone", Adresswechsel kostenpflichtig möglich ja nein Ja, innerhalb Deutschlands hier bestellen hier bestellen hier bestellen hier bestellen hier bestellen hier bestellen

Zu den genannten Gerätekosten gilt zu sagen, dass du die SIM-Karte in der Regel auch in jedem anderen Endgerät betreiben kannst. Wenn du also ein altes Smartphone hast, kannst du dieses – wie bereits oben erwähnt – an Dauerstrom anschließen und per Tethering ein WLAN-Netz in deinem Camper erzeugen oder einen MiFi-Router nutzen. Das spart dir die Kosten für den Router. Bei den Routern musst du außerdem darauf achten, ob sie per 230 Volt betrieben werden oder einen Akku eingebaut haben. Benötigst du zum Betrieb eine klassische Steckdose, hast du – außer du hast entsprechende Solar- und Akku-Technik an Bord – kein Internet, wenn du fährst oder einmal auf einem Parkplatz übernachtest.

Bei den Laufzeiten gilt, dass die Tarife in der Regel gekündigt werden und du in der nächsten Saison erneut buchen musst. Dann entstehen neue Einmalkosten. Ausnahmen bieten Congstar (bis zu 180 Tage Pause möglich) und Vodafone an. Preislich am interessantesten sind dabei die Tarifvarianten von o2 und freenet.

Internet per Satellit im Camper

Oft sind Mobilfunknetze gerade auf großen Campingplätzen aber auch überlastet oder teils gar nicht nutzbar, weil die Netzabdeckung zu schlecht ist. Eine Alternative ist Internet per Satellit. Hier hat sich in den vergangenen Jahren Starlink hervorgetan. Hier ist die Hardware mit 359 Euro zwar recht hoch, dafür hast du eine unlimitierte Datenflatrate für 59 Euro monatlich. Hier ist sogar bis zu einer Geschwindigkeit von 16 km/h eine Bewegung während der Fahrt möglich und du kannst die Starlink-Antenne jeden Tag an einem anderen Ort aufbauen. Das geht in der klassischen 50-Euro-Tarifversion nicht. Die nomadische Nutzung ist allerdings nur in Deutschland möglich. Vorteil der Reise-Variante: Du kannst den Service pausieren, hast also im Winter keine Kosten. Das ist für Dauercamper und Reisende gleichermaßen interessant. Bedenken solltest du bei Starlink den hohen Stromverbrauch, der beim Freistehen ebenfalls die Nutzung mobiler Akku-Technik erforderlich macht.

