Perfekt fürs Outdoor-Abenteuer: BLUETTIS neue Powerstations haben das gewisse Extra

Ganz gleich, ob du deinen nächsten Campingurlaub planst, einen besonderen Roadtrip mit Freunden angehst oder gleich eine Yacht in Richtung Süden kaperst: Mit der Bluetti AC240 und AC240P bist du bestens für alle Ausflugsziele gerüstet. Die Powerstations bieten dir die Möglichkeit, deine Elektrogeräte zu versorgen, wo immer du sie benötigst. Dabei spielst es keine Rolle, ob du das schöne Wetter für das nächste Gartenprojekt nutzen möchtest oder einen Kühlschrank im Campingwagen damit versorgen möchtest. Die Flexibilität, die dir die Modelle liefern, kennt praktisch keine Grenzen. Dank Erweiterungsmöglichkeiten kannst du ihre Speicherkapazität sogar auf bis zu 10,1 Kilowattstunden (kWh) erhöhen.

Bluetti AC240 – Allrounder mit zahlreichen Möglichkeiten

Sowohl die Powerstation Bluetti AC240 als auch AC240P verfügen beide über den IP65-Standard. Beide Geräte sind somit gegen Staub als auch Wasser geschützt, weshalb sie bedenkenlos in Werkstätten, an Baustellen und auch draußen bei allen Wetterlagen eingesetzt werden können. Dabei werden im Gegensatz zu alten Generatoren weder fossile Brennstoffe benötigt, noch kommt es zu einer unangenehmen Geruchsentwicklung oder der Freisetzung von giftigen Gasen. Bei Bedarf können beide Modelle eine Leistung von bis zu 3.600 Watt im Power-Lifting-Modus liefern. Vor allem für das Arbeiten mit anspruchsvollen Maschinen, die viel Strom benötigen, ist das essenziell. Viele Konkurrenten liefern hier eine geringere Leistung.

→ Mehr zur AC240 Powerstation bei Bluetti.de

Fast identisch, aber nur fast: Das ist der Unterschied zwischen AC240 und AC240P

Da es sich bei den Batterien um LiFePO4-Batterien handelt, gelten diese als besonders langlebig und überstehen mehr als 3.500 Ladezyklen. Deine Bluetti Powerstation kann dich somit rund 10 Jahre lang ohne Schwierigkeiten auf alle Abenteuer begleiten, die nach dir rufen. Damit die Modelle jedoch langfristig halten, solltest du sie alle drei bis sechs Monate auf 80 Prozent ihrer Speicherkapazität aufladen. Die meisten Eigenschaften der Bluetti AC240 und AC240P sind identisch, es gibt jedoch einige Unterschiede. So besitzt die AC240P mit 1.843 Wh eine geringfügig größere Speicherkapazität als die AC240 mit 1.536 Wattstunden. Dadurch ergeben sich geringfügige Unterschiede in den Ladezeiten. Während die AC240 lediglich 45 Minuten für eine 80-Prozent-Ladung benötigt, sind es bei der AC240P mit 50 Minuten ein wenig mehr.

Beide Modelle laden zwar mit der gleichen maximalen Leistung Solarstrom, bis zu 1.200 Watt gleichzeitig. Die AC240 schafft es zur vollen Ladung in rund 1,5 Stunden, die AC240P benötigt mit 2 Stunden geringfügig länger, um den auch etwas größeren Speicher zu füllen.

Die Bluetti AC240 lässt sich auch per Solarstrom aufladen

Wie viele Powerstations von Bluetti lohnen sie sich daher am ehesten in Kombination mit passenden PV-Modulen, um die Geräte aufzuladen. Auf Wunsch kannst du auch faltbare Module beim Anbieter erhalten, die du problemlos für deine Reise verstauen kannst. Allerdings sind die Powerstations keineswegs nur auf Solarstrom beschränkt. Sie können auch direkt über die Haushaltssteckdose oder an einer Autosteckdose aufgeladen werden.

Speicher erweiterbar wie du ihn benötigst

Die Speicherkapazität der Bluetti AC240 oder AC240P zu erhöhen ist so einfach wie Legosteine zu stapeln. Dank des modularen Systems kannst du die Erweiterungsbatterien B210 beziehungsweise B210P problemlos mit den Stromspeichern verbinden. Eine jede Erweiterungsbatterie kann dabei selbst dank Anschlüssen genutzt werden, um Elektrogeräte selbst aufzuladen. Jede von ihnen ist nach IP65 genauso vor Wasser und Staub geschützt und liefert dir USB-C- und USB-A-Anschlüsse.

Der große Vorteil der erweiterbaren Powerstations liegt darin, dass du nicht schon beim Kauf endgültig auf eine Speichermenge festlegen musst. So kannst du günstiger investieren und dir im Laufe der Zeit mehr Speicherplatz hinzukaufen.

Das kann auch sinnvoll sein, wenn sich deine Familie vergrößert oder du häufiger mit mehr Freunden verreist als zuvor. Das Leben ist häufig nicht planbar, weshalb modulare Systeme dir hier die größte Freiheit bieten, um dich an echte Gegebenheiten anzupassen. Frei nach dem Motto: Die Powerstation muss zum Leben passen, nicht das Leben zur Powerstation. Beide Powerstations bieten dir eine USV-Sicherung, die zur Versorgung deiner wichtigen Elektrogeräte innerhalb von 15 Millisekunden einspringen kann. So kannst du dich zu Hause wie unterwegs vor Datenverlust bei einem Stromausfall schützen.

Die Betriebstemperaturen der Powerstation dürfen -20 Grad Celsius bis hin zu 40 Grad Celsius betragen. In der Lagertemperatur sind -10 Grad Celsius bis hin zu 45 Grad Celsius möglich. Durch die hohe Temperaturspanne und ihren Widerstand gegen Wasser und Staub kannst du die Powerstation an viele Orte mitnehmen. Egal, ob auf hohe See oder einen Campingurlaub nach Norwegen. Du solltest lediglich beachten, dass die Umgebungs- und Betriebstemperatur deiner Powerstation im passenden Rahmen bleiben. Dabei hilft dir die smarte App-Steuerung der Modelle. Sie liefert dir einen detaillierten Überblick über deine Powerstation, deinen Energieverbrauch und kann dich sogar verschiedene Arbeitsmodi festlegen lassen.