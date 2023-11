Alt, aber gut: Diese Gangster-Serie musst du sehen

Ellsworth „Bumpy“ Johnson war ein Gangsterboss in den 1960er Jahren im New Yorker Stadtteil Harlem. Er war sozusagen der schwarze „Pate“. Die Krimi-Dramaserie „Godfather Of Harlem“ basiert bislang auf drei Staffeln und wurde Ende September 2019 erstmals vom US-amerikanischen TV-Sender MGM+ ausgestrahlt. Hierzulande kannst du „Godfather Of Harlem“ auf Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play Serien & Filme und YouTube streamen.

Mafia-Serie: Ist das der eigentliche Pate?

In den 1950er– und 1960er-Jahren saß „Bumpy“, in der Serie verkörpert von Oscar-Preisträger Forest Whitaker („Der letzte König von Schottland„), fast ein ganzes Jahrzehnt im allbekannten US-Bundesgefängnis Alcatraz. Eine Anklage aufgrund Drogenverschwörung verschaffte ihm dort einen Platz. Nach etwa zehn Jahren im Hochsicherheitsgefängnis kehrt er in seine Nachbarschaft zurück. Doch es hat sich viel verändert, denn fortan wird sein geliebtes Viertel von der italienischen Mafia kontrolliert.

Somit bleibt ihm nichts anderes übrig, als um Harlems Rückeroberung zu kämpfen. Zudem muss er sich mit korrupten Polizisten, rivalisierenden Gangstern und dem neuen Mafia-Boss, namens Vincent „Chin“ Gigante (Vincent D’Onofrio), auseinandersetzen. Um den Mafiosi zu besiegen, tut er sich mit dem schwarzen Bürgerrechtler und Prediger „Malcolm X“ (Nigel Thatch) zusammen. Und all das geschieht in einer Zeit, die von Ungleichheiten und Rassismus geprägt ist.

Wird es eine weitere Staffel der Serie geben?

Die Gangster-Serie verfügt bisher über drei Staffeln. Anfang des Jahres, am 11. Mai 2023, wurde die dritte Staffel in Deutschland auf Magenta TV veröffentlicht. Etwas früher, genauer gesagt von Januar bis März 2023, lief sie in den USA. Doch zur dritten Staffel hat MGM+ keine Zahlen veröffentlicht, obwohl die Zuschauerzahlen der zweiten Staffel für Rekorde sorgten, berichtet das Online-Magazin TV Series Finale. Informationen zu einer vierten Staffel gibt es bisher nicht.

