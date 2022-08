Gaspreis explodiert: Großer Anbieter erhöht Preise um 133 Prozent

RheinEnergie begründet die zum 1. Oktober anstehende Preiserhöhung für Erdgas mit einer fast 450-prozentigen Steigerung der Beschaffungskosten. Heißt für Endverbraucher konkret: Der Arbeitspreis für die verbrauchte Kilowattstunde Erdgas klettert von bisher 7,87 auf künftig 18,30 Cent (brutto). Erdgas-Kunden von RheinEnergie müssen ab Oktober also satte 10,43 Cent pro kWh mehr zahlen.

RheinEnergie: So teuer wird Gas ab Oktober

Schon in einer etwa 75 Quadratmeter großen Wohnung mit einem Jahresverbrauch von 10.000 Kilowattstunden Erdgas ist diese Preiserhöhung gleichzusetzen mit erheblichen Mehrkosten. Statt bisher rund 960 Euro pro Jahr müssen RheinEnergie-Kunden künftig mit Kosten von rund 2.002 Euro rechnen. Das sind knapp 1.050 Euro mehr pro Jahr. In einer größeren Wohnung oder einem kleinen Einfamilienhaus mit 15.000 Kilowattstunden Jahresbedarf an Erdgas werden statt rund 1.353 Euro künftig rund 2.918 Euro fällig – also 1.565 Euro mehr.

Umgerechnet werden die monatlich zu zahlenden Abschläge in diesen beiden Beispielen also um knapp 90 respektive rund 130 Euro steigen. Immerhin: Die zusätzlich anfallenden Grundpreise für die Anschlüsse an das Gasnetz tastet RheinEnergie nicht an.

Ab Anfang August will der Anbieter seine Kunden über die neuen Preise informieren. Dann ist auch geplant, die monatlichen Abschläge auf die Jahresrechnung anzupassen, um hohe Nachzahlungen zu vermeiden. Mieter, die ihre Energiekosten über die Nebenkostenabrechnung begleichen, empfiehlt RheinEnergie, ebenfalls Vorsorge wegen einer höheren Nachzahlung zu treffen.

Weitere Preiserhöhung ist schon vorprogrammiert

Mit der jetzt kommunizierten Preiserhöhung ist das Ende der Fahnenstange übrigens noch längst nicht erreicht. Denn um den deutschen Strommarkt vor einem Zusammenbruch zu bewahren und Unternehmen wie Uniper vor einem Bankrott zu schützen, müssen alle Gaskunden in Deutschland voraussichtlich ab Oktober eine zusätzliche Energieumlage bezahlen.

Laut Angaben von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wird sie zwischen 1,5 und 5 Cent pro Kilowattstunde liegen. Auch das wird nochmals Extrakosten über mehrere Hundert Euro pro Jahr ausmachen. Die genaue Höhe der Gasumlage soll bis Ende August feststehen.