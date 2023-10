E-Autos: Ein Modell übertrifft alle anderen

Der Absatz von Elektroautos ist in Deutschland im September massiv eingebrochen. Das lag in erster Linie daran, dass vollelektrische Dienstwagen seit Oktober keine staatliche Förderung mehr erhalten. Wurden laut Berechnungen des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) im August fast 87.000 Neuzulassungen von batterieelektrischen Pkw gezählt, waren es im September nur noch 31.714. Der niedrigste Wert im bisherigen Jahresverlauf war aber auch das nicht. Denn im April wurden nicht einmal 30.000 E-Auto-Neuzulassungen gezählt.

Tesla Model Y bleibt E-Auto-Liebling

Das mit weitem Abstand beliebteste Elektroauto im September war das Tesla Model Y. Der Kassenschlager des US-amerikanischen Herstellers konnte fast doppelt so viele Zulassungen auf sich verzeichnen wie der Opel Corsa Electric auf dem zweiten Platz. Drittbeliebtestes E-Auto der Deutschen war im vergangenen Monat der italienische Kleinwagen Fiat 500 Elektro, vor dem Opel Mokka Electric und den beiden Volkswagen-Modellen ID.4 und ID.5, die gemeinsam auf einer identischen Plattform stehen und deswegen vom KBA gemeinsam ausgewiesen werden.

Beliebteste E-Autos im September 2023 in Deutschland

Überraschend schwach war im September die Nachfrage nicht nur beim Tesla Model 3, sondern auch beim Volkswagen ID.3. Während die Absatzschwäche beim Tesla Model 3 an geplant unterbrochenen Importen aus Übersee lag (das Tesla Model 3 wird nicht in Europa produziert), ist die Nachfrage am ID.3 im vergangenen Monat schlicht eingebrochen. Wurden im August noch mehr als 3.600 Fahrzeuge dieses Modells neu zugelassen, waren es im September nur noch etwas mehr als 700 Einheiten.

Tesla und Volkswagen dominieren deutschen E-Auto-Markt

Blickt man auf den bisherigen Jahresverlauf, grüßt ebenfalls das Tesla Model Y vom Spitzenplatz der Verkaufscharts. Gefüllt wird das Podium trotz aller Probleme im Konzern von den Volkswagen-Modellen ID.4 und ID.5 sowie dem ID.3, der kürzlich mit einem attraktiven Face-Lift überraschte. In Summe wurden im Jahr 2023 bereits 387.289 E-Autos neu für den Betrieb auf deutschen Straßen zugelassen – knapp 80.000 mehr als zum gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Beliebteste E-Autos in Deutschland (Januar bis September 2023)

E-Autos: Volkswagen ist Marktführer 2023 in Deutschland

Marktführer unter den Herstellern von E-Autos ist im bisherigen Jahresverlauf übrigens Volkswagen. Der Wolfsburger Automobilkonzern kommt hierzulande auf einen Marktanteil von 14,3 Prozent. Den zweiten Platz nimmt Tesla ein (13,3 Prozent), vor Mercedes (7,3 Prozent), Hyundai (6,0 Prozent) und BMW (5,8 Prozent). Insgesamt erreichten Elektroautos im September unter allen Pkw-Neuzulassungen (224.502) einen Anteil von 14,1 Prozent.