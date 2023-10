BMX iX2 (2024): Neue Konkurrenz für das Tesla Model Y

Tesla ist mit dem Model Y nicht nur in Deutschland sehr erfolgreich. Für BMW ist das Grund genug, im Segment der Sports Activity Coupés (SAC) mit einem elektrischen Modell der BMW X2 auf Kundenfang zu gehen. Der BMW iX2 soll zum Verkaufsstart mit einem Allradantrieb und einer daraus resultierenden Systemleistung von 230 kW (313 PS) überzeugen – temporärer Boost inklusive. Das Systemdrehmoment gibt BMW mit satten 494 Nm an.

BMW iX2 (2024) vorgestellt: Konkurrenz für das Tesla Model Y

Für einen Sprint von 0 auf 100 km/h müssen beim neuen BMW iX2 xDrive30 nach Angaben des Herstellers nur 5,6 Sekunden vergehen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 180 km/h. Bei der WLTP-Reichweite sind in der Spitze 449 Kilometer möglich. Auf der Langstrecke werden es wohl circa 100 Kilometer weniger sein; das Gewicht von knapp 2,1 Tonnen trägt seinen Teil dazu bei. Serienmäßig sind 17 Zoll große Leichtmetallräder an dem knapp 4,6 Meter langen und rund 1,8 Meter breiten Fünftürer verbaut. Optional sind auch Größen von 18 bis 21 Zoll bestellbar.

BMX iX2 xDive30: Eine optische Nähe zum Tesla Model Y ist offensichtlich.

Eine Wiederaufladung des im Unterboden verbauten Akkus (64,7 kWh Nettogehalt) ist an Normalladesäulen und Wallboxen mit bis zu 11 kW möglich. An Schnellladesäulen (DC / HPC) sind unter optimalen Bedingungen bis zu 130 kW Ladeleistung abrufbar. Dann sollen für eine Aufladung von 10 auf 80 Prozent der maximal möglichen Batteriekapazität nur 29 Minuten vergehen. BMW stellt beim Schnellladen eine zusätzliche Reichweite von 120 Kilometern in zehn Minuten in Aussicht.

In der hinteren Sitzreihe geht es beengt zu

Das Platzangebot in der zweiten Sitzreihe ist für lang gewachsene Menschen eher eingeschränkt. Insbesondere dann, wenn Fahrer und Beifahrer mit ihren Sitzen weit nach hinten rücken. Knie stoßen dann schnell an die Vordersitze und auch bei der Kopffreiheit muss man aufgrund des flach nach hinten abfallenden Dachs mit Einschränkungen leben. Faktoren, die speziell auf längeren Fahrten negativ ins Gewicht fallen. Im Kofferraum, zu öffnen und schließen über eine elektrische Heckklappe, finden für gewöhnlich 525 Liter Platz. Klappt man dir Rücksitze um, lässt sich das Ladevolumen auf bis zu 1.400 Liter vergrößern. Die Anhängelast liegt bei maximal 1,2 Tonnen.

BMW iX2 xDrive30 2024 Daten Jahr 2024 Verfügbarkeit angekündigt UVP 56500,00 EUR Systemleistung in kW 230 kw Systemleistung in PS 313 ps Verbrauch / 100 km 17,7-16,3 Reichweite nach WLTP 449 km Ladeleistung (AC) 11

22 Ladeleistung (DC/HPC) 130 kW

Auf den vorderen Sitzplätzen, die standardmäßig mit Stoff überzogen sind, geht es – ganz typisch für BMW – modern und sportlich zugleich zu. Ein Curved-Display kombiniert wichtige Fahrdaten hinter dem Lenkrad sowie Navigationssystem und Entertainment-Funktionen über der Mittelkonsole. Eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik ist ebenso Teil der Serienausstattung wie ein Sport-Lederlenkrad. Und natürlich sind zahlreiche Assistenz- und Sicherheitssysteme ab Werk mit an Bord.

Aufgeräumt geht es im Innenraum des BMW iX2 xDrive30 zu.

Was kostet der BMW iX2 (2024)?

Eine Einführung des Schrägheck-Modells mit Crossover-Anstrich ist in Deutschland für März 2024 geplant. Die Preise für den BMW iX2 starten bei 56.500 Euro, ein günstigeres Modell mit nur einem Motor soll zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen. Zum Marktstart gibt es unterdessen auch die zweite Generation der Verbrenner-Variante zu kaufen, deren Einstiegspreis bei 46.400 Euro liegt. Für einen Diesel des BMW X2 (2024) sind mindestens knapp 47.000 Euro zu bezahlen.