Beliebtestes Elektroauto: SUV grüßt von Platz 1 – es ist kein Tesla

Anders als in den vorherigen Monaten grüßt aber nicht das Tesla Model Y vom ersten Platz. Mit 1.636 Neuzulassungen war es im April nur das drittbeliebteste Elektroauto der Deutschen. Stärker nachgefragt waren zwei Volkswagen-Modelle. Am häufigsten zugelassen wurden die abgesehen von der Karosserie nahezu identischen Volkswagen ID.4 und Volkswagen ID.5 mit 2.723 Neuzulassungen. Gefolgt vom Volkswagen ID.3 mit 2.050 neu ausgestellten Betriebsgenehmigungen.

Volkswagen dominiert Elektroauto-Neuzulassungen im April 2023

Auch der Skoda Enyaq sorgte im April mal wieder für Aufsehen. Schaffte es das SUV der Volkswagen-Tochter im Februar und März nicht unter die Top 10 der beliebtesten Elektroautos in Deutschland, sprang mit 1.405 Neuzulassungen im April der vierte Platz heraus. Knapp vor dem Audi Q4 e-tron mit 1.370 Zulassungen. Die nachfolgende Tabelle zeigt dir in einer Übersicht die beliebtesten Elektroautos in Deutschland im April 2023:

Solltest du an dieser Stelle das hierzulande ebenfalls sehr gefragte Tesla Model 3 vermissen: Es hat einen Grund, warum das Fahrzeug im April nicht in den Top 10 auftaucht. Weil das Auto nicht in Deutschland gebaut wird, muss es aus Übersee importiert werden. Entsprechende Importe, die zum Beispiel am Autoterminal Bremerhaven enden, finden aber nicht jeden Monat statt. Entsprechend fehlt das Model 3 mit nur 588 vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) ausgewiesenen Neuzulassungen im Ranking des vergangenen Monats.

Tesla Model Y weiter das beliebteste Elektroauto des Jahres

Blickt man auf die Neuzulassungen des gesamten bisherigen Jahres, ist das Tesla Model Y weiter das mit Abstand am häufigsten gekaufte Elektroauto in Deutschland. Vor dem Volkswagen ID.4 / ID.5 und dem Volkswagen ID.3.

Tesla Model Y (17.487 Neuzulassungen von Januar bis April 2023) Volkswagen ID.4 / ID.5 (9.505) Volkswagen ID.3 (7.335) Audi Q4 e-tron (4.972) Tesla Model 3 (4.776) Smart Fortwo (4.303) Skoda Enyaq (4.140) Fiat 500 Elektro (4.074) Audi Q8 e-tron (3.856) Mini Cooper SE (3.583)

Marktführer bei den Herstellern von Elektroautos ist im bisherigen Jahresverlauf Tesla mit einem Marktanteil von 18,5 Prozent. Im Februar hatte der Marktanteil des US-Herstellers schon einmal bei 23,6 Prozent gelegen. Auf den weiteren Plätzen folgen Volkswagen (15,1 Prozent) und Mercedes (7,7 Prozent). Audi (7,6 Prozent) und Hyundai (5,8 Prozent) komplettieren die Top 5. Bis Ende April wurden in Deutschland bereits knapp 125.000 E-Autos neu zugelassen; rund 20.000 mehr als im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres. Und das trotz gesunkenem Umweltbonus.