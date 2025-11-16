Beliebteste E-Autos: Kompakt-SUV grüßt jetzt von Platz 1

Profilbild von Hayo Lücke Hayo Lücke
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Alle Achtung: Deutschland hat eine neue Nummer 1! Und zwar im Bereich der hierzulande am häufigsten neu zugelassenen E-Autos. Wir zeigen dir die aktuellen Kassenschlager vom Automarkt und verraten dir auch, welche Marken mit dem Verkauf von E-Autos besonders erfolgreich sind.
E-Auto an einer Ladesäule
Der Skoda Elroq hat es auf Platz 1 der beliebtesten E-Autos geschafft.Bildquelle: Gemini
  • Teilen

Der Markt für E-Autos in Deutschland hat im Oktober einen echten Boom erlebt. Mit 52.425 Neuzulassungen haben so viele neue Stromer die Genehmigung für den Betrieb auf deutschen Straßen erhalten wie (fast) noch nie. Nur einmal lag die Anzahl der neu zugelassenen Elektroautos höher. Nämlich vor rund zwei Jahren, als hierzulande die Förderung für vollelektrische Dienstwagen auslief. Aber welche Autos sind in Deutschland aktuell eigentlich am beliebtesten? Eine Antwort auf diese Frage liefert eine neue Statistik des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA). Und die hält einige Überraschungen bereit.

Beliebteste E-Autos in Deutschland im Check

Etwa die, dass das SUV-Modell Cupra Tavasvan (Test) häufiger verkauft wurde als der Kompaktwagen Cupra Born (Test); zum ersten Mal überhaupt! Noch interessanter: Es gibt einen neuen Spitzenreiter. Auf Monatsbasis konnte sich nämlich zum ersten Mal der Skoda Elroq (Test) auf den ersten Platz schieben. Kein anderes E-Auto wurde im Oktober häufiger neu zugelassen als das Kompakt-SUV der tschechischen Volkswagen-Tochter. Und einen Neueinsteiger in die Top 10 der beliebtesten E-Autos in Deutschland gibt es auch: den neuen Mercedes CLA.

Beliebteste E-Autos in Deutschland (Oktober 2025)

  1. Skoda Elroq (3.320 Neuzulassungen)
  2. Volkswagen ID.7 (3.193)
  3. Volkswagen ID.3 (3.074)
  4. Skoda Enyaq (2.586)
  5. Volkswagen ID.4 / ID.5 (2.522)
  6. BMW iX1 (1.925)
  7. Cupra Tavascan (1.779)
  8. Mini Cooper SE (1.542)
  9. Mercedes CLA (1.383)
  10. Cupra Born (1.344)

Und Tesla? Nachdem das Tesla Model Y im September ein überraschendes Comeback bei den Neuzulassungen feiern konnte, ging es im Oktober wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Mit nur 466 Neuzulassungen war das Tesla Model Y allenfalls ein Mitläufer am Markt. Für Platz 10 bei den häufigsten neu zugelassenen E-Autos in Deutschland reicht es für das Crossover-Modell von Tesla auf Jahresbasis aber trotzdem noch.

Beliebteste Elektroautos in Deutschland (Januar bis Oktober 2025)

  1. Volkswagen ID.7 (28.289)
  2. Volkswagen ID.3 (25.933)
  3. Volkswagen ID.4 / ID.5 (23.742)
  4. Skoda Enyaq (21.071)
  5. Skoda Elroq (19.391)
  6. Cupra Born (16.203)
  7. BMW iX1 (14.413)
  8. Mini Cooper SE (12.131)
  9. Cupra Tavascan (10.591)
  10. Tesla Model Y (10.313)

Marktführer unter den E-Auto-Herstellern bleibt in Deutschland Volkswagen. Der Automobilkonzern aus Wolfsburg kommt im bisherigen Jahresverlauf auf einen Stromer-Marktanteil von 19,7 Prozent. Fast jedes fünfte neu zugelassene E-Auto kommt also von der Marke VW. Auf den weiteren Plätzen folgen Skoda (9,3 Prozent), BMW (9,1 Prozent), Audi (7,2 Prozent) und Mercedes-Benz (6,2 Prozent). Komplettiert werden die Top 10 von Seat / Cupra (ebenfalls 6,2 Prozent), Hyundai (5,1 Prozent), Tesla (3,6 Prozent), Ford (3,5 Prozent) und Opel (3,3 Prozent).

Verbrenner neben E-Auto in einer Großstadt.
Jetzt weiterlesen
Das E-Auto schlägt alles: Verbrenner brutal abgestraft

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Blitzer: Fast niemand kennt die 1-Meter-Regel
Gesetze und Vorschriften
Blitzer: Fast niemand kennt die 1-Meter-Regel
Im Inneren eines Teslas findest du in Zukunft möglicherweise endlich auch CarPlay
Tesla
Gibt Tesla endlich auf? Smartphone-Nutzer dürfen hoffen
Trauriger Autofahrer lehnt am Lenkrad
Auto
ADAC warnt: Deswegen droht vielen Autofahrern die MPU
Auto
Neue TÜV-Regel für alle: Das passiert jetzt schon vor der Hauptuntersuchung
Auto
Warndreieck abgeschafft: Hier ist ab 2026 eine Alternative Pflicht
Auto
Parkscheibe richtig einstellen reicht nicht – 40 Euro Bußgeld drohen
Google Maps
Google Maps Revolution: Mega-Boost für jede Navigation
E-Mobilität
Kehrtwende bei E-Autos: Verbrenner plötzlich wieder sexy
Auto
Schon gehört? Weitere TÜV-Pflicht ist da – zusätzlich zur HU