Beliebteste E-Autos: Kompakt-SUV grüßt jetzt von Platz 1

Der Markt für E-Autos in Deutschland hat im Oktober einen echten Boom erlebt. Mit 52.425 Neuzulassungen haben so viele neue Stromer die Genehmigung für den Betrieb auf deutschen Straßen erhalten wie (fast) noch nie. Nur einmal lag die Anzahl der neu zugelassenen Elektroautos höher. Nämlich vor rund zwei Jahren, als hierzulande die Förderung für vollelektrische Dienstwagen auslief. Aber welche Autos sind in Deutschland aktuell eigentlich am beliebtesten? Eine Antwort auf diese Frage liefert eine neue Statistik des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA). Und die hält einige Überraschungen bereit.

Beliebteste E-Autos in Deutschland im Check

Etwa die, dass das SUV-Modell Cupra Tavasvan (Test) häufiger verkauft wurde als der Kompaktwagen Cupra Born (Test); zum ersten Mal überhaupt! Noch interessanter: Es gibt einen neuen Spitzenreiter. Auf Monatsbasis konnte sich nämlich zum ersten Mal der Skoda Elroq (Test) auf den ersten Platz schieben. Kein anderes E-Auto wurde im Oktober häufiger neu zugelassen als das Kompakt-SUV der tschechischen Volkswagen-Tochter. Und einen Neueinsteiger in die Top 10 der beliebtesten E-Autos in Deutschland gibt es auch: den neuen Mercedes CLA.

Beliebteste E-Autos in Deutschland (Oktober 2025)

Und Tesla? Nachdem das Tesla Model Y im September ein überraschendes Comeback bei den Neuzulassungen feiern konnte, ging es im Oktober wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Mit nur 466 Neuzulassungen war das Tesla Model Y allenfalls ein Mitläufer am Markt. Für Platz 10 bei den häufigsten neu zugelassenen E-Autos in Deutschland reicht es für das Crossover-Modell von Tesla auf Jahresbasis aber trotzdem noch.

Beliebteste Elektroautos in Deutschland (Januar bis Oktober 2025)

Marktführer unter den E-Auto-Herstellern bleibt in Deutschland Volkswagen. Der Automobilkonzern aus Wolfsburg kommt im bisherigen Jahresverlauf auf einen Stromer-Marktanteil von 19,7 Prozent. Fast jedes fünfte neu zugelassene E-Auto kommt also von der Marke VW. Auf den weiteren Plätzen folgen Skoda (9,3 Prozent), BMW (9,1 Prozent), Audi (7,2 Prozent) und Mercedes-Benz (6,2 Prozent). Komplettiert werden die Top 10 von Seat / Cupra (ebenfalls 6,2 Prozent), Hyundai (5,1 Prozent), Tesla (3,6 Prozent), Ford (3,5 Prozent) und Opel (3,3 Prozent).