Warndreieck abgeschafft: Hier ist ab 2026 eine Alternative Pflicht

Schon ab dem 1. Januar 2026 werden handelsübliche Warndreiecke in Spanien ausschließlich auf Landstraßen und innerorts zum Einsatz kommen dürfen. Auf Autobahnen und Schnellstraßen sind sie dagegen bereits in wenigen Wochen verboten. Stattdessen setzt die spanische Verkehrsbehörde Dirección General de Tráfico (DGT) auf eine batteriebetriebene Alternative: ein spezielles Blinklicht. Und dieses kann mehr als nur leuchten.

Blinklicht ersetzt Warndreieck

Die Vorteile eines Blinklichts (V16-Warnleuchte) liegen laut ADAC auf der Hand. Demnach sind Autofahrer aktuell gezwungen, ihre Fahrzeuge zu verlassen, um das Warndreieck in ausreichender Entfernung aufzustellen. Das birgt ein zusätzliches Risiko, welches die neuen Blinklichter beseitigen. Denn diese sollen eine Sichtweite von bis zu einem Kilometer ermöglichen und auch bei schlechten Sichtverhältnissen wie Nebel, Regen oder Dunkelheit gut erkennbar sein.

Ein weiterer großer Vorteil des neuen Blinklichts ist, dass dieses über eine Verbindung zum Mobilfunknetz verfügen muss. Sobald das Gerät aktiviert ist, respektive leuchtet, übermittelt es die Fahrzeugposition mit einer 100-sekündigen Frequenz an die DGT sowie an Rettungsdienste. Dies soll im Notfall eine möglichst schnelle Reaktion gewährleisten.

Deutsche Touristen müssen aufpassen

Zunächst einmal die Entwarnung: Als Tourist musst du dir keine V16-Warnleuchte anschaffen, nur um mit dem Auto nach oder durch Spanien zu fahren. Ein Warndreieck genügt hier nach wie vor vollkommen. Denn die neue Regelung gilt ausschließlich für in Spanien zugelassene Fahrzeuge – und folglich auch Mietfahrzeuge. Wer sich also einen Mietwagen in Spanien zu mieten gedenkt, sollte unbedingt darauf achten, dass das Auto über ein Blinklicht verfügt.

Auch empfiehlt es sich, sich die Handhabung bei der Übernahme des Fahrzeugs erklären zu lassen. Ergänzend rät die Verkehrsbehörde dazu, das Blinklicht griffbereit im Handschuhfach aufzubewahren. Damit Fahrer dieses im Notfall schnell auf dem Autodach platzieren können, ohne dass sie den Wagen verlassen müssen.

Hat das Warndreieck in Deutschland eine Zukunft?

Für Deutschland existieren ähnliche Pläne nicht. Das teilte uns das damalige Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) auf Nachfrage Anfang 2025 mit. Demnach sei dem BMDV keine wissenschaftliche Kosten-Nutzen-Betrachtung zur Einführung der neuen Blinklichter bekannt, die eine Erhöhung der Verkehrssicherheit belegen könne.

„Die hiesigen Regelungen zu Sicherungsvorkehrungen sind stark evidenzbasiert“, so eine Pressesprecherin des BMDV. Ob die Verwendung von sogenannten V16-Gefahrenwarngeräten eine gute Möglichkeit in Deutschland darstelle oder nicht, könne daher nur nach dem aktuellen Kenntnisstand beantwortet werden.

Ferner unterstreicht die Pressesprecherin, dass bei Änderungen der deutschen Vorschriften auch die entsprechenden internationalen Regelungen beachtet werden müssen, was wiederum im Einzelfall zu prüfen wäre.