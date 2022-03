Apples Studio-Produkte aufgedeckt: Darauf haben Fans seit Jahren gewartet

Die Vorstellung eines neuen iPhone SE und iPad Air mit 5G-Unterstützung am 8. März 2022 ist schon fast garantiert. Gleichzeitig gibt es aber weiterhin Gerüchte, welche anderen Neuheiten Tim Cook und Co aus dem Hut zaubern werden. Glaubt man den Berichten der vergangenen Stunden, könnte Apple die Wünsche vieler Fans zur Realität machen.

Wie unter anderem 9to5Mac berichtet, soll neben einem neuen „Mac Studio“ auch ein „Apple Studio Display“ in den Startlöchern stehen. Insbesondere die Nachfrage nach einem erschwinglichen Display besteht seit geraumer Zeit. Gerade hier gibt es laut jüngsten Berichten Hoffnung auf baldige Besserung und Alternativen zum sündhaft teuren Pro Display XDR.

Mac Studio: Mac mini Pro oder Mac Pro mini?

Apple hat auch 1,5 Jahre nach Vorstellung der ersten Macs mit dem hauseigenen M1-Chip weiterhin einige Intel-Macs im Angebot. Dazu gehört das High-End-Modell des Mac mini und der Mac Pro. Ersterer könnte nun schon bald durch einen Mac Studio abgelöst werden.

Der vollständig neue Mac soll primär auf dem Mac mini basieren, aber deutlich leistungsfähigere Hardware erhalten. Dazu gehört angeblich ein M1-Max-Chip, den wir bereits aus dem MacBook Pro aus dem Jahr 2021 kennen. Es soll aber auch eine noch schnellere Variante zum Einsatz kommen, die wir bislang noch nicht gesehen haben.

Laut früheren Berichten von Mark Gurman arbeitet Apple an einem Chip, der 40 CPU- und 128 GPU-Kerne besitzt. 9to5Mac geht davon aus, dass dieser in dem neuen „kleinen Mac Pro“ zum Einsatz kommen soll.

YouTuber Luke Miani hat in den vergangenen Stunden Bilder dieses angeblichen Mac Studio veröffentlicht. Dies erinnern an eine in die Höhe gezogene Mischung aus dem ersten und dem letzten Mac mini.

Renderbild des angeblichen Mac Studio

Apple Studio Display: Gerüchte um mehrere Bildschirme

In den vergangenen Stunden gab es außerdem neue Details zu einem möglichen Nachfolger des Pro Display XDR. Die Auflösung des neuen High-End-Displays soll von 6K auf 7K steigen. Ob dies eine höhere Pixeldichte oder eine größere Bildschirmdiagonale bedeutet, konnte die Seite jedoch nicht sagen.

Während dieses Modell aber vermutlich weiterhin im Premium-Segment zu finden sein wird, gibt es jedoch auf Hoffnung auf ein erschwinglicheres Display. Wie MacRumors in Berufung auf Mark Gurmans Power-On-Newsletter beschreibt, hat Apple die Arbeit an einem günstigeren Display bereits „vor Monaten“ abgeschlossen. Ursprünglich sollte es zeitgleich mit dem MacBook Pro im Herbst 2021 vorgestellt werden. Nun soll das Display jedoch im Rahmen des „Peek Performance“-Events das Licht der Öffentlichkeit erblicken.

Renderbild des angeblichen Mac Studio und Studio Display

Luke Miani will auch hier Details von seinen Quellen erhalten haben. Auf Basis dieser hat er einige Renderbilder erstellt und veröffentlicht. Das Display soll demnach eine Diagonale von rund 27 Zoll bieten. Es erinnert an den iMac mit M1-Chip, jedoch mit einem schwarzen Rahmen an der Front.

Informationen zu einem erwarteten Preis gibt es nicht. Bei den konkreten Features des Displays gibt es ebenfalls nur Gerüchte. So sagte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo etwa, dass es nicht über die vom MacBook Pro bekannte Mini-LED-Technik verfügen werde.

Das Apple-Event am 8. März 2022 beginnt um 19 Uhr deutscher Zeit. Du kannst es live auf YouTube, Apples eigener Seite oder in der TV-App mitverfolgen.