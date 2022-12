Telekom-Glasfaser im Vergleich: So schlagen sich O2 und 1&1

Beim Glasfaser-Anschluss der Telekom gilt das gleiche, wie schon seit Jahrzehnten bei DSL: Die physische Leitung, also das Glasfaserkabel, das zu dir in die Wohnung geht, ist immer von der Telekom – egal ob du Kunde bei der Telekom, O2 oder 1&1 bist. Dennoch kann die Qualität des Anschlusses sich unterscheiden. Denn die Telekom, die die Leitung betreibt, übergibt das Datensignal an einem Übergabepunkt an den Mitbewerber. Das ist interessant, wenn es um den Backbone und die sogenannten Peerings geht – also den Datenverkehr zu Anbietern wie Netflix, Google, Amazon & Co. Hier kann es gewaltige Unterschiede geben, die aber oft auch regional sind.

Doch in diesem Überblick soll es primär um die preislichen und tariflichen Unterschiede zwischen der Telekom und ihren Wettbewerbern gehen. Auf der Glasfaser-Infrastruktur der Telekom gibt es längst noch nicht so viel Wettbewerb wie bei DSL. Lediglich 1&1 und O2 treten derzeit mit eigenen Angeboten auf den Markt. Die Anschlüsse sind dabei sehr ähnlich aufgebaut – aber nur auf den ersten Blick. Tatsächlich gibt es viele kleinere und preisliche Unterschiede.

Unterschiede beim Router

Die Unterschiede zwischen Telekom und 1&1 beginnen beim Router und dem benötigten Netzabschlussgerät ONT. Bei 1&1 hast du die Wahl, deine eigene Hardware – etwa eine Glasfaser-Fritzbox – zu nutzen oder aber du orderst dir eine FritzBox bei 1&1 zur Miete. Diese Homeserver genannten Router gibt es in drei Varianten ab etwa 5 Euro monatlich. Es sind aber keine Glasfaser-Router, daher schickt 1&1 dir einen ONT als Netzabschluss und Modem mit. Bei der Telekom bekommst du ein passendes Modem samt Router ab etwa 6 Euro – musst es aber auch hier nicht zwangsweise bestellen. O2 bietet dir einen passenden Router für 5,99 Euro monatlich an.

Ein Augenmerk solltest du bei O2 darauf haben, ob bei dir bei den Grundkosten ein Zuschlag anfällt. In bestimmten Orten kostet der Anschluss nämlich 7,49 Euro monatlich mehr. Ob das bei dir der Fall ist, siehst du im Rahmen der Verfügbarkeitsprüfung.

TV über Glasfaser

Alle Anbieter haben auch Fernsehen über die Glasfaser für dich im Angebot. Bei der Telekom kostet Magenta TV ab 10 Euro monatlich. Bei 1&1 und O2 ist Fernsehen ab 4,99 Euro monatlich zu haben. Die Angebote unterscheiden sich im Detail in Sachen Empfangbarkeit sowie in der Auswahl der inkludierten Sender.

Achten musst du auch auf die Erschließungskosten. Diese sind je nach Anbieter sehr unterschiedlich gehalten und richten sich beispielsweise danach, ob du schon eine Glasfaserdose in der Wohnung liegen hast oder nicht. Bei O2 kommt noch hinzu, dass die Kosten sich danach richten, ob du in einem Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus wohnst und ob du einen Vertrag mit einem Monat oder mit zwei Jahren Laufzeit buchst. Hast du einen 24-Monats-Vertrag gewählt und deine Wohnung bereits mit einer Glasfaserdose ausgestattet, fällt kein Erschließungspreis an. Falls die Glasfaserdose noch installiert werden muss, fällt ein Erschließungspreis von 149,99 Euro an. Hast du eine monatliche Laufzeit gewählt, so fallen bei vorhandener Glasfaserdose 59,99 Euro (Mehrfamilienhaus) oder 249,99 Euro (Einfamilienhaus) an. Muss die Glasfaserdose noch installiert werden, so beträgt der Erschließungspreis 399,99 Euro oder 599,99 Euro.

Bei deiner Wahl für einen Anbieter solltest du auch noch weitere Rahmenbedingungen betrachten. Bist du möglicherweise schon Mobilfunkkunde dort und gibt es Kombi-Rabatte? Wer bietet den besseren Service? Die nachfolgenden Preisvergleiche sollen dir eine grobe Orientierung geben, welches Angebot für dich besser sein kann. Oft sind es aber kleine, individuelle Entscheidungen oder Tarifbestandteile, die den Ausschlag für den einen oder anderen Anbieter geben. Schau dir also auf jeden Fall vor einem Abschluss die Tarifunterlagen genau an.

Glasfaser: 1000 Mbit/s-Tarife im Vergleich

Stand: 29.11.2022 Telekom 1&1 O2 O2 Datenrate (bis zu) 1000 Mbit/s 1000 Mbit/s 1000 Mbit/s 1000 Mbit/s Upload (bis zu) 200 Mbit/s 200 Mbit/s 200 Mbit/s 200 Mbit/s Datenvolumen Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate monatliche Kosten 79,95 Euro 69,99 Euro 79,99 Euro 79,99 Euro Neukundenrabatt - 0 Euro / Monat für 6 Monate 69,99 Euro / Monat für 12 Monate - Kombi-Vorteil bei Mobilfunk-Buchung 5 Euro Rabatt (Magenta Eins) - 5 Euro Rabatt ab 13. Monat - Rechnerischer Grundpreis nach zwei Jahren 79,95 Euro / Monat 52,49 Euro / Monat 74,99 Euro 79,99 Euro / Monat Festnetz-Flat inklusive inklusive inklusive inklusive Mobilfunk-Gespräche inklusive 19,9 Cent / Minute inklusive inklusive Laufzeit 24 Monate 24 Monate 24 Monate 1 Monat Einmalkosten 69,95 Euro 69,95 Euro 0 Euro (Bei erstmaliger Erschließung bis zu 149,99 Euro möglich) mindestens 109,98 Euro (bis zu 599 Euro möglich) hier bestellen hier bestellen

Schaut man nur auf die Grundkosten, so hat 1&1 ganz klar die Nase vorn. Selbst O2 ist – trotz des bis auf 4 Cent identischen Grundpreises – günstiger in den ersten zwei Jahren. Denn die Telekom hat keinerlei Neukundenpromotion und der Listenpreis ist höher als bei 1&1. Die Unterschiede liegen aber im Detail. So kann bei der Telekom der Listenpreis durch Magenta Eins sinken. Außerdem sind bei der Telekom, aber auch bei O2 die Gespräche zu deutschen Handys vom Festnetz als Flatrate inklusive. Wer das benötigt, sollte mit einem der beiden Anbieter liebäugeln.

500 Mbit/s im Vergleich

Stand: 25.11.2022 Telekom O2 O2 Datenrate (bis zu) 500 Mbit/s 500 Mbit/s 500 Mbit/s Upload (bis zu) 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s Datenvolumen Flatrate Flatrate Flatrate monatliche Kosten 59,95 Euro 54,99 Euro 54,99 Euro Neukundenrabatt 19,95 Euro / Monat für 6 Monate

Online: 4,17 Euro / Monat für 24 Monate 44,99 Euro / Monat für 12 Monate - Rechnerischer Grundpreis nach zwei Jahren 49,95 Euro / Monat

Online: 45,78 Euro / Monat 49,99 Euro / Monat 54,99 Euro Kombi-Vorteil bei Mobilfunk-Buchung 5 Euro Rabatt (Magenta Eins) 5 Euro Rabatt ab 13. Monat - Festnetz-Flat inklusive inklusive inklusive Mobilfunk-Gespräche inklusive inklusive inklusive Laufzeit 24 Monate 24 Monate 1 Monat Einmalkosten 69,95 Euro 0 Euro (Bei erstmaliger Erschließung bis zu 149,99 Euro möglich) mindestens 109,98 Euro (bis zu 599 Euro möglich) hier bestellen

Beim Anschluss mit 500 Mbit/s hast du lediglich O2 als Alternative zur Telekom. 1&1 hat hier kein Alternativ-Angebot. Preislich nehmen sich die beiden Angebot in den ersten beiden Jahren nichts. Betrachtet man einen längeren Zeitraum, so ist O2 interessanter. Auch hier gilt: Ein Mobilfunkvertrag bei Telekom oder O2 ändert die preisliche Tendenz zu einem der beiden Anbieter.

250 Mbit/s im Vergleich

Stand: 25.11.2022 Telekom 1&1 O2 O2 Datenrate (bis zu) 250 Mbit/s 250 Mbit/s 250 Mbit/s 250 Mbit/s Upload (bis zu) 50 Mbit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s Datenvolumen Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate monatliche Kosten 54,95 Euro 44,99 Euro 44,99 Euro 44,99 Euro Neukundenrabatt 19,95 Euro / Monat für 6 Monate

Online: 4,17 Euro / Monat für 24 Monate 0 Euro / Monat für 6 Monate 34,99 Euro / Monat für 12 Monate - Rechnerischer Grundpreis nach zwei Jahren 41,21 Euro / Monat

Online: 37,04 Euro / Monat 33,74 Euro / Monat 39,99 Euro 44,99 Euro Kombi-Vorteil bei Mobilfunk-Buchung 5 Euro Rabatt (Magenta Eins) 5 Euro Rabatt ab 13. Monat - Festnetz-Flat inklusive inklusive inklusive inklusive Mobilfunk-Gespräche inklusive 19,9 Cent / Minute inklusive inklusive Laufzeit 24 Monate 24 Monate 24 Monate 1 Monate Einmalkosten 69,95 Euro 69,99 Euro 0 Euro (Bei erstmaliger Erschließung bis zu 149,99 Euro möglich) mindestens 109,98 Euro (bis zu 599 Euro möglich) hier bestellen hier bestellen

Beim 250-Mbit/s-Tarif ist die Telekom Preisführer – allerdings im negativen Sinne. 1&1 erarbeitet sich durch seine Neukundenpromotion einen enormen Preisvorteil. Langfristig gesehen ist O2 jedoch interessanter, da hier – wie bei der Telekom – Gespräche zu deutschen Handys inklusive sind. Einmal mehr gilt: Bist zu Mobilfunkkunde bei Telekom oder O2 hast du hier einen Preisvorteil.

100 Mbit/s im Vergleich

Stand: 02.12.2022 Telekom 1&1 O2 O2 Datenrate (bis zu) 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s Upload (bis zu) 50 Mbit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s Datenvolumen Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate monatliche Kosten 44,95 Euro 39,99 Euro 39,99 Euro 39,99 Euro Neukundenrabatt 19,95 Euro / Monat für 6 Monate

Online: 4,17 Euro / Monat für 24 Monate 0,00 Euro / Monat für 6 Monate 29,99 Euro / Monat für 12 Monate - Rechnerischer Grundpreis nach zwei Jahren 38,70 Euro / Monat

Online: 34,50 Euro / Monat 29,99 Euro / Monat 34,99 Euro / Monat 39,99 Euro Kombi-Vorteil bei Mobilfunk-Buchung 5 Euro Rabatt (Magenta Eins) - 5 Euro Rabatt ab 13. Monat

- Festnetz-Flat inklusive inklusive inklusive inklusive Mobilfunk-Gespräche 19 Cent / Minute

(Call by Call möglich) 19,9 Cent / Minute inklusive inklusive Laufzeit 24 Monate 24 Monate 24 Monate 1 Monat Einmalkosten 69,95 Euro 69,95 Euro 0 Euro (Bei erstmaliger Erschließung bis zu 149,99 Euro möglich) mindestens 109,98 Euro (bis zu 599 Euro möglich) hier bestellen hier bestellen

Die Telekom ist bei diesem Anschluss beim Listenpreis 5 Euro monatlich teuer als die Mitbewerber. Aus preislicher Sicht führt hier kaum etwas an 1&1 vorbei. Denn durch eine Neukundenpromotion kommst du in den ersten zwei Jahren auf einen rechnerischen Grundpreis von unter 30 Euro. Achtung: Bei diesem Tarif sind bei der Telekom erstmals keine Mobilfunkgespräche mehr inklusive. Dieser Vorteil für die Telekom fällt also weg. O2 bietet diese auch bei 100-Mbit/s-Anschlüssen an – als einziger Anbieter.

50 Mbit/s im Vergleich

Stand: 16.11.2022 Telekom Telekom 1&1 Datenrate (bis zu) 50 Mbit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s Upload (bis zu) 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s Datenvolumen Flatrate Flatrate Flatrate monatliche Kosten 39,95 Euro 44,95 Euro 34,99 Euro Neukundenrabatt 19,95 Euro / Monat für 6 Monate

Online: 4,17 Euro / Monat für 24 Monate - 0 Euro / Monat für 6 Monate rechnerischer Grundpreis nach 24 Monaten 34,95 Euro / Monat

online: 30,78 Euro / Monat 44,95 Euro 26,24 Euro / Monat Kombi-Vorteil bei Mobilfunk-Buchung 5 Euro Rabatt (Magenta Eins) 5 Euro Rabatt (Magenta Eins) - Festnetz-Flat inklusive inklusive inklusive Mobilfunk-Gespräche 19 Cent / Minute

(Call by Call möglich) 19 Cent / Minute

(Call by Call möglich) 19,9 Cent / Minute Laufzeit 24 Monate 12 Monate 24 Monate Einmalkosten 69,95 Euro 69,95 Euro 69,95 Euro hier bestellen hier bestellen hier bestellen

Beim kleinsten per Glasfaser angebotenen Tarif von 50 Mbit/s gibt es eine Besonderheit: Die Telekom hat einen Tarif mit nur einem Jahr Mindestlaufzeit im Angebot. Finanziell ist dieser nicht interessant, da er keine Neukundenpromotion beinhaltet. Wenn du aber wirklich nur kurze Zeit einen Anschluss benötigst, kann das eine Alternative zu einem Zweijahres-Vertrag sein. O2 bietet in dieser Geschwindigkeitsklasse keinen Glasfaser-Anschluss an. 1&1 hat aus preislicher Sicht „den Hut auf“.

