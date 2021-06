realme GT 5G im Test: Flaggschiff-Killer oder nicht, das ist hier die Frage

Nach dem realme 8 Pro 5G kommt nun das nächste 5G-Handy des Herstellers auf den Markt: das realme GT 5G. Zumindest in der Theorie bietet es ein vielversprechendes Datenblatt, das auf einige Highend-Features hoffen lässt. Ob das in der Praxis ebenfalls so ist, zeigt der Test.