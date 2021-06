Schon vor der Präsentation in Deutschland stahl man realme in gewisser Hinsicht die Show – denn schon vor einiger Zeit brachte das Unternehmen das neue Flaggschiff in der Heimat China auf den Markt. Bis auf einige Details war die technische Ausstattung also schon vorab klar. Das neue realme GT 5G bezeichnet der Hersteller als „Flagship-Killer“. Kommt dir bekannt vor? Das ist nicht verwunderlich, bewarb OnePlus seine neuen Smartphones in den vergangenen Jahren ebenfalls als „Flaggschiff Killer“. Vor allem in den Anfangsjahren des Start-ups.

Doch den Slogan unbeachtet, will das realme GT 5G mit zahlreichen technischen Finessen punkten – die da wären: der 5G-Prozessor von Qualcomm, 12 GB RAM sowie Super-AMOLED-Display. Wir zeigen dir die Funktionen im Detail.

Realme GT 5G: Premium-Flaggschiff mit hochwertiger Ausstattung

Beim neuen 5G-Flaggschiff lässt realme sich nicht lumpen und verbaut den brandneuen Spitzenprozessor Snapdragon 888 von Qualcomm. Der Octa-Core-Prozessor kommt unter anderem auch im Xiaomi Mi 11 oder diesjährigen Flaggschiffen von Sony oder Motorola zum Einsatz. Er ermöglicht dem realme GT 5G die 5G-Konnektivität. Auch Dual-Channel, also die parallele Nutzung von 5G und WLAN, ist mit an Bord sowie Wi-Fi 6. Zur Unterstützung des Prozessors sind wahlweise 12 GB Arbeitsspeicherplatz verbaut. Für Fotos, Videos und andere Inhalte stehen je nach Modell 128 oder 256 GB Speicherkapazität zur Verfügung.

Das Super-AMOLED-Display mit einer Diagonalen von 6,43 Zoll klingt vielversprechend. Das Panel löst mit 1.080 x 2.400 Pixeln in Full-HD+-Qualität auf und erstreckt sich fast über die gesamte Front. Die maximale Helligkeit liegt bei 1.000 Nits; das gewichtigere Highlight ist in diesem Fall aber die Bildschirmwiederholrate von 120 Hertz.

Im Vergleich zum realme 8 Pro dreht der Hersteller in puncto Akku auch noch mal an den Schrauben. Zwar ändert sich mit einer Akkugröße von 4.500 mAh nichts an der Kapazität, allerdings bietet das realme GT zumindest auf dem Papier ein besseres Energiemanagement. Neben einigen Einstellungsoptionen kann der Akku laut eigenen Angaben mittels 65 Watt SuperDart – der Schnellladetechnik des Hauses – innerhalb von 35 Minuten vollständig aufgeladen sein. Die Schnellladetechnik mit 50 Watt, die im realme 8 Pro verbaut ist, konnte im Test nur mäßig überzeugen. Wie es sich nun beim realme GT 5G verhält, muss ein ausführlicher Test zeigen.

Das kann die Kamera

Kommen die meisten Flaggschiffe mit mehr als drei Kameraobjektiven, müssen Nutzer sich auf drei Module „beschränken“. Doch das bedeutet keinen Abbruch, im Gegenteil. Hinter dem Hauptobjektiv mit einer f/1,8-Blende nimmt Sonys Sensor IMX 682 mit 64 Megapixeln Fotos auf. Dem zur Seite steht eine Ultraweitwinkelkamera mit 8 Megapixeln und einem Sichtfeld von 119 Grad. Die Dritte im Bunde ist die Makrokamera, die mit 2 Megapixeln bestückt ist.

Für Selfie-Fans steht auf der Front eine 16-Megapixel-In-Display-Kamera parat. Zu den Funktionen der Kameras zählen unter anderem ein Nachtmodus, HDR und Portait-Modus sowie AI-Fotografie.

Realme GT 5G Software Android 11 Prozessor Qualcomm Snapdragon 888 Display 6,43 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 12 GB interner Speicher 256 GB Hauptkamera 9248×6936 (64,1 Megapixel) Akku 4.500 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 186 g Farbe Schwarz, Silber, Gelb Einführungspreis Marktstart Q2 2021

Anschlüsse und Konnektivität

Bei den Anschlüssen und auch der Konnektivität muss das realme GT 5G sich nicht hinter der Konkurrenz verstecken. Neben dem bereits erwähnten 5G bietet das Smartphone auch den aktuellsten Bluetooth-Standard 5.2, NFC, GPS sowie dessen gängige Alternativen und eine Dual-SIM-Option. Die Software-Grundlage bildet Android 11 in Kombination mit dem User Interface realme UI 2.0.

Wann kommt das realme GT 5G auf den Markt?

Das realme GT 5G startet bereits kurz nach dem offiziellen Launch auf dem hiesigen Markt: Ab dem 15. Juni ist das Smartphone vorbestellbar, am 21. Juni geht es in den Verkauf. Zum Start des 5G-Flaggschiffs kannst du dir das realme GT 5G außerdem zum Rabattpreis bei zwei Händlern sowie beim Hersteller selbst sichern. Das Smartphone kostet im Rahmen der Early-Bird-Aktion:

369 Euro bei AliExpress, realme GT 5G 8/128 GB: 21. bis 25. Juni

499 Euro bei Amazon (exklusiv zum Prime Day), realme GT 12/256 GB: 21. bis 22. Juni

399 Euro bei realme.com/eu, realme GT 8/128 GB: 21. bis 22. Juni

Regulär verlangt das chinesische Start-up 449 Euro für die 128-GB-Version und 599 Euro für das Modell mit 256 GB Speicherplatz.

