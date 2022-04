waipu.tv mit Netflix günstiger als Netflix allein: Starke Angebote mit 50 Prozent Rabatt

Die aktuellen Angebote gelten für die TV–Streaming-Pakete „waipu.tv Comfort“ und „waipu.tv Perfect Plus“ – und auch das Paket „waipu.tv Perfect Plus mit Netflix Standard“ bekommst du aktuell 50 Prozent günstiger. Der 50-Prozent-Rabatt gilt jeweils für ein sechsmonatiges Abo der Streaming-Dienste – und ermöglicht dir ausgedehnten TV- und Serien-Spaß. Dein Lieblingsprogramm kannst du auf dem Smartphone, Tablet oder PC anschauen oder per Smart-TV beziehungsweise Streaming-Stick auf den Fernseher streamen.

→ Jetzt die aktuellen Angebote von waipu.tv entdecken!

Ab drei Euro monatlich siehst du 128 TV-Sender bei waipu.tv

Den Einstieg in die waipu.tv-Welt bekommst du im Angebot mit dem Abo „waipu.tv Comfort“ für nur drei Euro im Monat. Normalerweise kostet dich das Abo 5,99 Euro monatlich. Mit dem Abo hast du Zugriff auf insgesamt 128 TV-Sender, darunter Das Erste, ZDF, RTL, ProSieben und viele weitere Sender. Außerdem lassen sich bis zu 50 Stunden TV-Programm online aufnehmen und abspeichern.

Ein Account reicht aus, um zwei Streams parallel laufen zu lassen. So kannst du dir das Abo auch mit deinen Mitbewohnern oder deiner Familie teilen. Außerdem cool: Wenn du das jeweils laufende TV-Programm kurz pausieren möchtest, geht das ganz einfach per Knopfdruck – und nach einer Pause schaust du einfach an der Stelle weiter, wo du aufgehört hast.

Mehr TV-Sender, waiputhek und Pay-TV-Sender für 6,50 Euro

Für derzeit 6,50 Euro statt 12,99 Euro hast du mit dem Paket „waipu.tv Perfect Plus“ noch mehr Möglichkeiten. Denn hiermit bekommst du Zugriff auf 186 TV-Sender und 163 davon sogar in HD. Statt 50 Stunden TV-Aufnahme, bekommst du hier Speicherplatz für 100 Stunden – außerdem können mit nur einem Account gleich vier Streams gleichzeitig laufen.

Was sich darüber hinaus besonders lohnt, ist der Zugriff auf die waiputhek. Denn: Hiermit kannst du dir mehr als 30.000 Filme, Serien, Dokus und mehr sofort auf Abruf anschauen. Zusätzlich hast du Zugriff auf 57 Pay-TV-Sender, darunter: Warner TV Serie, Sony AXN und Sport1.

waipu.tv und Netflix im günstigen Kombi-Paket

Weitere 50 Prozent sparst du beim Paket „waipu.tv Perfect Plus mit Netflix Standard“. Für 12,25 Euro pro Monat (bei sechs Monaten, statt 24,49 Euro monatlich) bekommst du dieselben Konditionen, wie beim gerade erwähnten Paket „waipu.tv Perfect Plus“. Und obendrauf erhältst du ein Netflix-Abo mit bis zu zwei parallelen Streams in Full-HD-Qualität. Das hierbei enthaltene Netflix-Abo allein kostet aktuell normalerweise bereits 12,99 Euro. Im aktuellen Angebot bekommst du es daher nicht nur günstiger, sondern auch noch ein waipu.tv-Abo mit dazu – ein echtes Schnäppchen.

Eins solltest du bei dem Angebot beachten: Wenn die sechs Angebots-Monate vorüber sind, zahlst du den regulären Preis für das jeweilige Paket. Daher solltest du vor Ablauf des sechsten Monats kündigen – es sei denn, das Abo überzeugt dich so sehr, dass du es auch für den Normalpreis behalten möchtest. Die Angebote für den IPTV-Dienst gelten noch bis einschließlich 24. April 2022.