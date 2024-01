Tarif-Schnapper unter 10 Euro – Sicher dir 20 GB zum kleinen Preis

Ein günstiger Tarif-Deal gefällig? Der Anbieter Crash hat davon gleich mehrere im Gepäck! Die Optionen mit 15 oder 20 GB für unter 10 Euro liefern dir ein ordentliches Datenvolumen und haben auch sonst alles, was man von einem guten Tarif erwartet. Das Besondere: Du kannst hierbei selbst entscheiden, ob du lieber niedrige Grundkosten haben möchtest, oder du über ein Cashback die Gesamtkosten drückst. Wir stellen dir die Tarife und die außergewöhnliche Preisgestaltung in diesem Artikel genauer vor.

Vodafone-Tarife mit bis zu 20 GB – Das wird dir hier alles geboten

Bevor wir uns die Vor- und Nachteile der Cashback-Option genauer anschauen, werfen wir erst mal noch einen kurzen Blick auf die Tarife selbst. Du hast aktuell die Wahl zwischen einem 15 oder 20 GB Vertrag im LTE-Netz von Vodafone. Du bist dabei stets mit bis zu 50 MBit/s unterwegs, was für den Alltag rund um Social Media, Surfen und Streamen vollkommen ausreichen sollte. Eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze ist ebenfalls mit an Bord. Und auch EU-Roaming darf natürlich nicht fehlen.

Hinzu kommen zudem noch ein paar weitere Vorteile. So profitierst du bei den Tarifen etwa noch von VoLTE sowie Wi-Fi-Call. Diese Funktionen sorgen für eine bessere Sprachqualität beim Telefonieren und lassen dich auf Wunsch ebenfalls über das WLAN-Netz Anrufe tätigen. Außerdem kannst du den Tarif auch mit einer eSIM abschließen sowie den Vertragsbeginn bis zu 70 Tage in die Zukunft legen. Einen Anschlusspreis gibt’s übrigens nicht.

Mit Cashback oder ohne? Das sind die Vor- und Nachteile

Neben einem generellen Rabatt auf die Grundkosten kannst du dir auf Wunsch ebenfalls ein Cashback in Höhe von 150 Euro sichern. Dadurch kommst du über die Vertragslaufzeit von 24 Monaten insgesamt günstiger weg. Der Nachteil hiervon: Die monatlichen Grundkosten steigen bei der Option mit Cashback.

Effektiv kommst du bei den Optionen mit Cashback günstiger weg

Nehmen wir zum Beispiel den 20-GB-Tarif. Ohne Cashback sicherst du dir den Vodafone-Vertrag für monatlich 9,99 Euro. Über die Vertragslaufzeit von 24 Monaten zahlst du dadurch insgesamt rund 239 Euro. Alternativ kannst du den Tarif aber auch mit 150-Euro-Cashback abschließen – diese Variante kostet dann jedoch 14,99 Euro pro Monat. Rechnerisch lohnt sich diese Option allerdings mehr, denn insgesamt zahlst du dadurch nur 209 Euro über die komplette Vertragslaufzeit. Du kannst also wirklich selbst entscheiden, ob du die Grundkosten niedrig halten möchtest – oder du bereit bist monatlich etwas mehr zu zahlen, um letztlich auch mehr zu sparen.

Wann genau du dir das Cashback sichern kannst, wird dir übrigens nach Vertragsabschluss ganz komfortabel per SMS mitgeteilt. Anschließend sendest du einfach eine SMS mit Cashback an die 61131 und schon gibt’s 150 Euro zurück.