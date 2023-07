Tarif-Hammer bei Vodafone: Galaxy A54 und S23 zum Spitzenpreis

Sowohl zu dem Preis-Leistungs-Kracher Galaxy A54 als auch zum Flaggschiff S23 hat Vodafone gerade einige spannende Deals in petto. Für nur 10 Euro Aufpreis zu einem von vielen Tarifen kannst du dir das beliebte Mittelklasse-Handy A54 dazuholen und für 30 Euro extra gibt’s das S23 dazu. Junge Leute profitieren von einem besonders günstigen Preis. Alle Details und die besten Tarif-Kombis findest du hier.

Galaxy A54 mit Vodafone-Tarif: Diese Kombis lohnen sich

Das Galaxy A54 gilt als eines der beliebtesten Android-Smartphones. Denn es bietet eine tolle Ausstattung zu einem erschwinglichen Preis. Auch in unserem Test hat es uns mit einer 4-Sterne-Wertung (von 5 möglichen Sternen) überzeugt. Insbesondere Display, Akkulaufzeit und die lange Update-Garantie sind absolute Highlights des Samsung-Handys.

Interessant ist nun unter anderem der Vodafone-Tarif GigaMobil M mit 50 GB Datenvolumen. Den gibt’s einzeln für 39,99 Euro im Monat bei Vodafone. Für 10 Euro Aufpreis im Monat (+ einmalig 1 Euro) – also insgesamt 49,99 Euro – bekommst du ein Galaxy A54 dazu. Außerdem top: Ein Anschlusspreis fällt nicht an, es gibt also auch keine versteckten Kosten. Mit dem Tarif surfst du im 5G-Netz und eine Telefon- sowie SMS-Flat ist ebenfalls inklusive. Bist du unter 28 Jahre alt, kannst du dir das Galaxy A54 auch mit einem 60-GB-Tarif für einmalig 1 Euro und monatlich 33,99 Euro sichern.

Galaxy S23 günstig zum Tarif

Wer auf der Suche nach High-End ist, wird mit dem Galaxy S23 glücklich. Hier bekommst du ein Premium-Gesamtpaket mit einem top Prozessor, einer hervorragenden Kameraausstattung und vielem mehr. Das Smartphone gibt’s bei Vodafone für Kunden über 28 wahlweise mit einem 24- oder 50-GB-Tarif. Der Tarif GigaMobil M (50 GB) bietet dabei das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier zahlst du 69,99 Euro im Monat (+ einmalig 1 Euro) für das große 5G-Datenpaket sowie eine Telefon- und SMS-Flat. Den Anschlusspreis von sonst 39,99 Euro bekommst du hierbei geschenkt.

Bist du unter 28 Jahre alt, kannst du auch hierbei ordentlich profitieren. So gibt’s beim Vodafone GigaMobil Young M sogar noch 10 GB monatliches Datenvolumen on top (also insgesamt 60 GB) für eine geringere Monats-Gebühr von 53,99 Euro (+ einmalig 1 Euro).

Du hast bereits ein gutes Smartphone, interessierst dich aber für eine Smartwatch? Dann gibt es bei Vodafone auch entsprechende Angebote zur Samsung Galaxy Watch5 Pro zum Tarif.