Tarif-Deal zum Ausflippen: Galaxy Z Flip5 mit 24 GB & über 300 Euro Ersparnis

Sowohl technisch als auch optisch liefert Samsung bei dem Galaxy Z Flip5 ab: von der coolen Aufklappfunktion, über das schicke 120-Hz-Display bis hin zum starken Snapdragon 8 Prozessor. Bei Vodafone kannst du dir das Smartphone bis zum 5. September für einen Gerätepreis von lediglich 1 Euro sichern und zusätzlich noch von einem heftigen Wechselbonus Gebrauch machen. Dazu gesellt sich ein 24 GB starker 5G-Tarif für monatlich 61,99 Euro. Und das Beste: Insgesamt sparst du bei dem Angebot über 300 Euro im Vergleich zu den Einzelpreisen! Wir rechnen vor.

Der Vodafone-Tarif zum Galaxy Z Flip5 in der Übersicht

Bei Vodafone hast du im Bundle mit dem coolen Galaxy Z Flip5 verschiedene Tarife zur Auswahl. Wir empfehlen dir aber eindeutig den GigaMobil S Tarif mit 24 GB 5G-Datenvolumen für 61,99 Euro pro Monat. Hierbei surfst du mit einer Bandbreite von bis zu 500 Mbit/s blitzschnell und streamst auch HD-Shows und –Filme problemlos unterwegs. Besonders cool: Über das sogenannte GigaDepot nimmst du ungenutztes Datenvolumen mit in den Folgemonat.

Hinzu kommt noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. Hierbei sorgt VoLTE obendrein für eine hervorragende HD-Gesprächsqualität. EU-Roaming ist bei dem Tarif von Vodafone ebenfalls inklusive. Der Anschlusspreis wird dir bei dem Angebot gestrichen, dafür bindest du dich wie üblich 24 Monate.

Falls du hingegen bereits Internet- und Festnetz-Kunde von Vodafone oder unter 28 Jahre alt bist, kommst du noch günstiger an den Tarif. Während du als bestehender Kunde monatlich weitere 10 Euro sparst und dafür sogar 30 GB bekommst, gibt’s bei dem GigaMobil Young M Tarif satte 60 GB Datenvolumen für monatlich nur 48,99 Euro zum Galaxy Z Flip5. Dafür fällt hierbei ein einmaliger Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro an.

Über 300 Euro Ersparnis: So rechnet sich das Tarif-Bundle

Alle anderen sollten jedoch zum GigaMobil S Tarif greifen und können so über 300 Euro sparen. Dafür musst du aber auf jeden Fall vom Wechselbonus in Höhe von 200 Euro Gebrauch machen, indem du deine alte Rufnummer mitnimmst. Anschließend werden deine monatlichen Grundkosten für 20 Monate um 10 Euro gesenkt.

Dadurch zahlst du über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten insgesamt 1.288 Euro für das Bundle mit dem Galaxy Z Flip5. Holst du dir das Samsung-Gerät einzeln im Netz, musst du hingegen aktuell mindestens 839 Euro blechen. In Kombination mit dem Vodafone-Tarif ergibt dies Einzelkosten in Höhe von 1.606 Euro. Du sparst bei dem Angebot also immerhin 318 Euro! Falls du bereit bist, dein altes Smartphone einzutauschen, gibt’s neben dem Geräte-Restwert sogar noch einen Bonus von 240 Euro on top!

Samsung Galaxy Z Flip5: Optisch & technisch ein Hingucker

Das Erste, was einem beim Samsung Galaxy Z Flip5 ins Auge springt, ist selbstverständlich die Aufklappfunktion. Hierbei handelt es sich jedoch nicht nur um eine Spielerei: Zusammengeklappt ist das Smartphone beispielsweise super handlich, während du gleichzeitig über das 3,4 Zoll große Frontdisplay weiterhin die volle Kontrolle über Nachrichten, Apps und Co. hast. Aufgeklappt strahlt dir dann das adaptive 6,7-Zoll-AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz entgegen.

Samsung Galaxy Z Flip5 Software Android 13 Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Display 6,7 Zoll, 1.080 x 2.640 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 512 GB Hauptkamera 4272×2848 (12,2 Megapixel) Akku 3.700 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IPX8 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 187 g Farbe Graphite, Cream, Lavender, Mint, Blue*, Green*, Yellow*, Gray* (*Exklusiv im Samsung e-Store erhältlich) Einführungspreis Galaxy Z Flip5 (8/256 GB): 1199 €, Galaxy Z Flip5 (8/512 GB): 1319 € Marktstart August 2023

Für eine starke Performance im Alltag ist hingegen der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor mit 8 GB RAM verantwortlich. Als Speicherplatz stehen dir 256 GB zur Verfügung. Gefunkt wird bei dem Smartphone über die üblichen Standards rund um Bluetooth 5.3, NFC für mobiles Zahlen sowie 5G. Der Schutz gegen Untertauchen nach IPX8 ist zudem ebenfalls ordentlich.

→ Galaxy Z Flip5 im Tarif-Bundle bei Vodafone