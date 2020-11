Zum Start der Black Week hat Saturn bereits einige richtig gute Angebote auf Lager. Wir stellen hier unsere Top-3-Deals vor und starten mit einem Starterset fürs smarte, moderne und behagliche Zuhause. Schon mal von Philips Hue gehört?

Zuerst aber zum Prozedere: Bei Saturn starten die Black-Friday-Angebote offiziell am Sonntag, 22.11., um 21:00 Uhr. Ab 18:00 Uhr haben bereits Card-Kunden, also registrierte Premium-Kunden, Zugriff zu den Angeboten; quasi ein exklusives Vorkaufsrecht. Die Deals dauern dann bis zum 29. November 2020. In der Zwischenzeit kommen immer weitere Deals dazu, Höhepunkt ist der „Black Friday“ selbst – am 27. November. In unserem Schnäppchen-Ticker geben wir einen Überblick über aktuelle Deals, die Top-Angebote von Konzernschwester MediaMarkt findest du hier.

Philips Hue: Starterset mehr als 100 Euro günstiger

Statt 190 Euro kostet das Philips Hue Starterset mit Bridge, also der zentalen Steuereinheit, und drei Lampen des Typs E27 nur 75,06 Euro. Ein echter Kracher-Deal. Das Set war bislang nur ganz selten und wenn dann knapp unter 100 Euro erhältlich. Mit dem Rutsch auf 75 Euro wird das Set zum echten Tipp für alle, die das bunte und smarte Beleuchtungsystem von Philips schon immer ausprobieren wollten, bisher aber am Preis gescheitert sind.

Für versiertere Hue-Nutzer lohnt sich das Set etwa zur Erweiterung. Ein anderes, attraktives Paket ist das mit zwei Hue Play Lightbars. Die Play-Serie ist insbesondere für Entertainment-Effekte gedacht und kann sich etwa mit Sound- und TV-Anlagen für atmosphärisches Licht synchronisieren. Im Angebot kostet der Doppelpack mit Bridge nur 92 Euro.

LG OLED TV: Nicht billig, aber deutlich reduziert

Wer bei über 1.500 Euro von einem Schnäppchen, gar von einem Nobrainer spricht, dem geht es recht gut. Tatsächlich ist das Angebot zu diesem LG-Fernseher aber ein richtig gutes. Für 1.555,78 Euro gibt es in der Black Friday Aktion den LG OLED65BX9LB. Wer die Nomenklatur durchschaut erkennt, dass es sich dabei um einen 65 Zoll (164 Zentimeter) großen OLED-Fernseher handelt. OLED ist die Abkürzung für „Organic Light Emmiting Diode“. Hierbei wird das Fernsehbild nicht durch eine Hintergrundbeleuchtung und Filter erstellt, sondern jedes der Pixel (4K-Auflösung) kann einzeln leuchten oder eben nicht. Das sorgt für optimale Schwarzwerte auf dem Bild und damit für den bestmöglichen Kontrast. Die Technologie ist aufwendig, weshalb echte OLED-Fernseher in der Regel vier- bis sogar hohe fünfstellige Preise tragen.

→ Zum LG-OLED-Deal bei Saturn

Der angebotene Fernseher kostet noch am Samstag vor der Aktion 1.935 Euro und trägt ein vom Hersteller ausgezeichnetes Preisschild mit 2.799 Euro (UVP). Das Angebot für den Fernseher aus der aktuellen Generation (Modelljahr 2020) ist also durchaus ein OLED-Schnäppchen.

Fotografen aufgepasst: Canon EOS 80D für unter 800 Euro

Canons Halb-Profi-DSLR, die Spiegelreflex-Kamera EOS 80D, kostet im Set mit einem 18-55-mm-Objektiv jetzt 799 Euro. Das Objektiv ist für den Start okay, aber nicht das Highlight des Deals. Alleine der Body der 80D kostet sonst 1.200 Euro (UVP) und ist sonst in der Regel mindestens 100 Euro teurer. Somit lohnt sich der Deal für alle Erfahrenen, die auf die 80D umsteigen wollen und – dank Objektiv – auch für alle Einsteiger, die in die DSLR-Fotografie einsteigen wollen und eben keine 1.200 Euro auf einen Schlag ausgeben möchten.

Übrigens: Auch bei inside digital ist die EOS 80D in Benutzung und sorgt bereits seit Jahren für verlässliche und gute Fotos für unser Portal.

Neben den hier genannten Deals von Saturn gibt es noch zahlreiche weitere Angebote, die ab dem 22. November starten. Ein Blick auf die Black-Friday-Seite des Händlers lohnt sich also auch für alle, die in anderen Kategorien auf die Weihnachtsgeschenke-Suche gehen.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.