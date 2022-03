Samsung: Top-Handys zu Top-Preisen bei Amazon

Jetzt darfst du kräftig sparen. Bei Amazon ist ein neues Samsung-Special gestartet, das mindestens heute, vielleicht aber auch noch ein paar Tage länger, Smartphone- und Smartwatch-Angebote zum günstigen Sonderpreis ermöglicht. Mit dabei ist unter anderem das Samsung Galaxy S20 FE in der Ausstattungsvariante mit Snapdragon 865 Prozessor von Qualcomm. Wer es etwas preiswerter mag, kann sich für das Samsung Galaxy M52 5G entscheiden. Auch aus der A-Klasse ist ein echter Preiskracher dabei: das Samsung Galaxy A22 5G.

Samsung Galaxy S20 FE bei Amazon kaufen

Ausgestattet mit 128 GB (erweiterbarem) Speicherplatz, 6 GB RAM und leistungsfähigem Qualcomm Snapdragon 865 Prozessor gehört das Samsung Galaxy S20 FE aktuell zu den beliebtesten Smartphones der Leser von inside digital. In fünf Farben ist es jetzt zum Top-Preis in Höhe von 399 Euro bei Amazon erhältlich – nur die weiße Variante ist davon ausgenommen. Günstiger gibt es das Smartphone derzeit nur bei eBay, dann aber ohne den in der Regel sehr guten Kundenservice von Amazon. Zur weiteren Ausstattung gehören ein 6,5 Zoll großes AMOLED-Display (1.080 x 2.400 Pixel, 120 Hz) und eine Dreifach-Kamera auf der Rückseite (12 + 12 + 8 Megapixel). Wichtig: 5G unterstützt dieses Smartphone nicht. Das ist aber für die meisten Nutzer weniger relevant, da 5G längst nicht in allen Tarifen nutzbar ist. Wenn du jetzt bei Amazon zuschlägst, kannst du zudem von drei Jahren Herstellergarantie profitieren. Dieses Service-Angebot für das Galaxy S20 FE gibt es außer bei Amazon nirgendwo sonst.

Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition) Software Android 10 Prozessor Samsung Exynos 990 Display 6,5 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB, 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 4272×2848 (12,2 Megapixel) Akku 4.500 mAh induktives Laden USB-Port 3.1 Typ C IP-Zertifizierung IP68 Gewicht 190 g Farbe Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy, Cloud White, Cloud Red, Cloud Orange Einführungspreis Galaxy S20 FE (Fan Edition) [128 GB]: 633 €, Galaxy S20 FE (Fan Edition) [256 GB]: 719 € Marktstart Oktober 2020

Samsung Galaxy M52 5G: Die günstige 5G-Alternative

Eine ganze Stange günstiger: das Samsung Galaxy M52 5G. Es kostet bei Amazon aktuell in drei Farben nur 274 Euro, was ebenfalls ein unschlagbar günstiger Preis ist. Auf Basis von Android 11 ist es mit 128 GB (erweiterbarem) Speicherplatz und 6 GB RAM ausgestattet und ist über den Qualcomm Snapdragon 778G Prozessor auch an 5G-Mobilfunknetze angeschlossen. Das AMOLED-Display ist 6,7 Zoll groß, bietet eine Auflösung von 1.080 x 2.400 Pixeln und eine Dreifach-Kamera (64 + 12 + 5 Megapixel) auf der Rückseite. Der günstigere Preis ist primär mit dem schwächeren Prozessor und der weniger werthaltigen Verarbeitung zu erklären.

Samsung Galaxy M52 5G Software Android 11 Prozessor Qualcomm Snapdragon 778G Display 6,7 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 9248×6936 (64,1 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 173 g Farbe Schwarz, Weiß, Blau Einführungspreis Marktstart Oktober 2021

Samsung Galaxy A22 5G: Weniger Leistung, günstigster Preis

Und dann wäre da noch das Samsung Galaxy A22 5G. Für dieses Einsteiger-Smartphone mit 5G-Unterstützung werden bei Amazon zur Stunde nur 175 Euro verlangt. Kein anderer namhafter Onlineshop bietet dieses Mobiltelefon derzeit günstiger an. Der niedrigere Preis hat allerdings auch Auswirkungen auf die Ausstattung. Das 6,6 Zoll große Display bietet zwar ebenfalls eine 1.080 x 2.408 Pixel starte Full-HD-Plus-Auflösung, verbaut ist aber „nur“ ein TFT-Panel. Beim Prozessor ist die Wahl auf den MediaTek Dimensity 700 gefallen. Der interne Speicher ist auf 64 GB beschränkt, per MicroSD-Karte aber ebenfalls erweiterbar. Beim Arbeitsspeicher musst du dich mit 4 GB begnügen. In Summe mögen diese Spezifikationen gerade im Vergleich zum S20 FE und M52 5G nicht berauschend klingen, für die allermeisten Nutzer sind sie aber absolut ausreichend.

Samsung Galaxy A22 5G Software Android 11 Prozessor MediaTek Dimensity 700 Display 6,6 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 8000×6000 (48,0 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 203 g Farbe Schwarz, Weiß, Violett Einführungspreis Galaxy A22 5G 128 GB: 249 €, Galaxy A22 5G 64 GB: 229 € Marktstart Juni 2021

Smartphone-Vergleich: Die Unterschiede von Samsung Galaxy S20 FE, Galaxy M52 5G und Galaxy A22 5G im Detail

Weitere Samsung-Angebote bei Amazon

Ebenso hat Amazon das Samsung Galaxy S21 FE 5G im Angebot. Der aufgerufene Preis von 649 Euro für die 128-GB-Variante ist aber trotz dreijähriger Garantie nicht sonderlich günstig. In anderen Onlineshops werden teilweise deutlich unter 600 Euro fällig. Auch die Samsung Galaxy Buds2 In-Ear-Kopfhörer (99 Euro) sind in anderen Webshops preiswerter zu haben; inkl. Versand ab knapp 87 Euro. Konkurrenzfähiger, aber ebenfalls nicht unschlagbar günstig: die Preise für die Galaxy Watch4 Classic (Test) in der 46 mm großen Variante. Das Bluetooth-Modell kannst du dir bei Amazon für 259 Euro sichern, die LTE-fähige Variante für 299 Euro. In anderen Webshops musst du inklusive Versand mindestens knapp 254 Euro (Bluetooth-Version) respektive 272 Euro (LTE-Variante) bezahlen. Das Bluetooth-Exemplar bekommst du exklusiv bei Amazon zum Sonderpreis mit drei Jahren Garantie zur Verfügung gestellt.