73 Prozent Rabatt auf Telekom-Tarif! Allnet-Flat mit 25 GB für 10 Euro

Einer der Anbieter, die Tarife im Telekom-Netz vertreiben, ist Freenet. Und hier gibt es immer mal wieder Top-Angebote, die dich sehr preiswert auch ins Telekom-Netz schicken. Im neuen Wochen-Deal ist es nun wieder soweit.

25 GB Telekom-LTE für 9,99 Euro

Für ’nen Zehner bekommst du jetzt einen echten Kracher-Tarif – eben mit Telekom-Netzzugang. Die Allnet-Flat „green LTE“ von Freenet schickt dich mit satten 25 GB Datenvolumen pro Monat auf den Weg und verlangt dabei nur 9,99 Euro Grundgebühr pro Monat.

Der Angebotspreis gilt zwar nur für die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten, ist in dieser Zeit aber ein absoluter Bestpreis. Danach kannst du zudem leicht kündigen und wieder aussteigen. Der Tarif gewährt Zugang ins LTE-Netz (5G ist in diesen Preisregionen kein Thema) und ist mit einer Flatrate für Anrufe und SMS ausgestattet. Wichtig ist, dass einmalig noch eine Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro anfällt. Das ist ein üblicher Preis. Rechnest du ihn mit ein, landest du bei einem monatlichen Durchschnittspreis von rund 11,66 Euro – was immer noch absolut fair ist.

73 Prozent Rabatt gegenüber dem Ursprungspreis

Laut Tarifdatenblatt kostet der Vertrag eigentlich sogar 36,99 Euro pro Monat. Dieser Kurs wäre im Marktvergleich allerdings etwas übertrieben. Durch den Rabatt von 73 Prozent jeden Monat wird das Angebot aber zum echten Tipp für Handynutzer. Aus dem Rabatt erschließt sich aber, wie hoch der Preis ab dem 25. Monat wäre, wenn du nicht kündigst. Hier wartet also eine Preisfalle – wenngleich du dieser einfach entgehen kannst. Und selbst wenn du die Kündigung vergisst, verlängert sich der Vertrag anschließend nicht direkt um ein Jahr, sondern immer nur Monat für Monat. Die Kündigungsfrist liegt stets bei einem Monat.

Die Tarifdaten nochmal auf einen Blick:

Bist du noch in einem Vertrag drin, aus dem du nicht direkt herauskommst, kannst du den „flexiblen Vertragsbeginn“ nutzen. Das heißt, du schließt den Tarif jetzt im Angebotszeitraum ab, sicherst dir so den Preis, beginnst aber erst ab einem späteren Zeitpunkt mit der Nutzung. Und zahlst entsprechend auch ab diesem Zeitpunkt erst.

Das macht das Telekom-Netz aus

Neben dem Verhältnis von Datenvolumen zu Preis ist vor allem der Zugang zum Telekom-Netz das absolute Kaufargument bei diesem Tarif. Das Netz des Bonner Unternehmens besticht nicht durch die höchstmögliche Spitzengeschwindigkeit – das wäre in diesem Tarif durch die Deckelung auch egal – sondern vor allem durch die Breite des Ausbaus und die Kapazität, die im Netz geboten wird. Heißt im Klartext: Du hast auch dort Netz, wo andere keines haben. Und bei Menschenansammlungen hast du Empfang, wo andere mit überlastetem Netz kämpfen.