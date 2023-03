Preisrutsch bei High-End-Smartwatch von Garmin – Angebot gilt nur heute

Der Tagesdeal von MediaMarkt kann sich heute sehen lassen. So kommst du bis morgen (10. März, 8:59 Uhr) bereits für nur 369 Euro an die Garmin Fenix 6 Pro Smartwatch. Ein toller Deal, denn bei anderen Anbietern zahlst du noch deutlich über 400 Euro oder gar noch mehr für die Uhr. Was die Smartwatch von Garmin dabei alles auf dem Kasten hat, erfährst du hier.

Garmin Fenix 6 Pro – Starke Smartwatch mit sinnvollen Features

Das Preisschild von 369 Euro mag manche auf den ersten Blick vielleicht verwundern, doch mit der Garmin Fenix 6 Pro Smartwatch holst du dir ein äußerst hochwertiges Gerät aus Metall und Silikon ans Handgelenk. So verfügt die Uhr im Gegensatz zur normalen Fenix 6 über einen eigenen internen Speicher von 32 GB. Hier lassen sich etwa Karten für die Offline-Nutzung oder Musik speichern. Denn auch ohne Handy kannst du via Bluetooth–Kopfhörer über die Smartwatch deine Lieblingsmusik hören. Die Steuerung geht dank des Farbdisplays mit einer Bildschirmdiagonalen von 3,3 cm ebenfalls leicht von der Hand.

Auf dem Display kannst du dir dabei zahlreiche sinnvolle Informationen anzeigen lassen. Die Smartwatch analysiert beispielsweise deine Schlafdauer sowie deine Schlafphasen, misst deine Herzfrequenz, deine täglichen Schritte samt Stufen und kann selbst dein Stresslevel anzeigen. Darüber hinaus lässt sich über die Uhr auch der Sauerstoffgehalt in deinem Blut erfassen. Dies ist etwa für eventuelle Atemschwierigkeiten im Schlaf interessant. Gefunkt wird bei der Smartwatch neben Bluetooth übrigens auch via WLAN. Zudem ist sie sowohl mit iOS als auch Android-Handys kompatibel.

Vom Wandern bis zum Schwimmen – Eine Uhr für Sportler

Wenn du gerne aktiv bist, hat die Garmin Fenix 6 Pro Smartwatch noch einige weitere coole Features im Gepäck. Da gibt’s etwa die Roundtrip Routing Funktion für Radfahrer und Läufer. Hierbei werden passende Strecken vorgeplant und die Anwendung navigiert dich durch diese hinweg. Generell freuen sich Wanderer über das GPS und einen Kompass.

Die Garmin Fenix 6 Pro Smartwatch im Angebot bei MediaMarkt.

Im GPS-Modus kommt das Gerät dabei übrigens auf eine Akkulaufzeit von bis zu 60 Stunden. Zusätzlich gibt es noch Apps für diverse weitere Sportarten wie Golf, Skifahren und Schwimmen. Doch Vorsicht: Die Smartwatch ist zwar bis 10 ATM wasserdicht, für Sporttauchen ist sie allerdings nicht geeignet. Dafür punktet die Fenix 6 Pro mit einem geringen Gewicht von nur 83 g. Die Armbandgröße beträgt dabei 125 bis 208 mm. Das Armband selbst ist austauschbar.

Während die Smartwatch bei anderen Anbietern über 402 Euro kostet, zahlst du bei MediaMarkt heute nur noch 369 Euro für die Garmin Fenix 6 Pro. Falls du Interesse hast, solltest du lieber schnell zuschlagen, denn das Angebot läuft nur bis zum 10. März um 8:59 Uhr. So lautet zumindest die Ankündigung von MediaMarkt für den 24-Stunden-Deal. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Preis schon deutlich vor 9 Uhr am Donnerstag angepasst wurde. Womöglich gilt er also auch über den Endzeitpunkt hinaus.

→ Garmin Fenix 6 Pro Smartwatch für 369 Euro