MediaMarkt & Saturn: Die Top-Deals am Wochenende – neue 24-Stunden-Schnäppchen

Seit Anfang März gibt es bei MediaMarkt und Saturn täglich neue 24-Stunden-Deals. Die Schnäppchen-Schicht kennt kein Wochenende und so gibt es auch am Samstag und Sonntag wechselnde Angebote von 9 bis 9. Außerdem laufen Aktionen wie der MediaMarkt 3-Fach-Vorteil. Was sich genau dahinter verbirgt, zeigen wir hier. Saturn ist am Wochenende noch mit der aktuellen Mehrwertsteuer-Aktion online – den Rabatt gibt es allerdings nur auf Chromebooks, nicht auf das komplette Sortiment. Wir starten aber mit den Tages-Deals.

Neue 24-Stunden-Deals: Diese zwei Schnäppchen sind am Samstag neu

Vor allem der als Kunstwerk tarnbare Samsung-Fernseher „The Frame“ ist mit seinen 65 Zoll für unter 1.000 Euro ein echter Kracher. Einst kostete der 4K-TV das doppelte. Und selbst vor der Aktion war er mit 1.380 Euro noch fast 400 Euro teurer als nun – das Angebot gilt aber nur bis Sonntagmorgen, dann kommt die Wachablösung.

Das Saturn-Tagesangebot beinhaltet zum Preis von knapp unter 600 Euro einen soliden 15-Zoll-Laptop mit i5-Prozessor, einer 512-GB-SSD und 8 GB Arbeitsspeicher. Kurzum: Eine verlässliche Arbeitsmaschine mit edlem Metall-Look, die am Vortag noch 50 Euro teurer war und beim Hersteller (UVP) regulär noch 849 Euro kostet.

Der Fernseher „The Frame“ von Samsung sieht aus wie ein Gemälde, das an der Wand hängt.

Am Sonntag findest du hier das Update zu den dann folgenden Tages-Deals, die bis Montag gültig sind.

Smartphone-Angebote bei MediaMarkt und Saturn

Des Weiteren gibt es einige interessante Handy-Deals bei den beiden Händlern. Manche mit und manche ohne Vertrag. Erstaunlich ist der aktuelle Deal zum Galaxy Z Flip 3. Das faltbare Smartphone ist mit Tarif überraschend günstig – monatlich für unter 30 Euro mit großem 5G-Tarif. Weniger extravagant und noch günstiger ist das Angebot zum Galaxy S20 FE – das kostet monatlich nur noch 15 Euro.

Das Top-Angebot ohne Vertrag kommt von Google. Das neue Pixel 6 ist in der schwarz-grauen Farbvariante zum Bestpreis von 555 Euro zu haben. Das Angebot wurde von MediaMarkt nicht extra beworben, sodass es keinen Anhaltspunkt gibt, wann der Deal wieder endet. Das Google-Phone ist ein interessantes, aber auch erklärungsbedürftiges Handy. Hier haben wir einige Fakten zum Pixel 6 aufgeschrieben. Und hier gibt es den ausführlichen Testbericht.

Das Pixel 6 zum Sonderpreis von 555 Euro bei MediaMarkt.

Der Sonder- und Bestpreis gilt nur für die schwarze Version des Google-Smartphones. Rot und grün liegen bei zwar vergünstigten, aber nicht sonderlich weiter reduzierten 599 Euro.

Noch ein Tipp: Am Samstagabend (20 Uhr) starten auch wieder die „Smartphone-Purzel-Preise“ bei Saturn. Hier gibt es regelmäßig gute Handy-Angebote. Gelegentlich sogar iPhones, zuletzt vermehrt Modelle von Realme, aber auch Smartwatches von Samsung und weiteren Herstellern.

Miele-Waschmaschine mit doppeltem Preisvorteil

Im Zuge des „MediaMarkt 3-Fach-Vorteils“ ist eine Waschmaschine des deutschen Herstellers Miele überraschend günstig zu haben. Beim Kauf der 80 Kilogramm schweren Miele WCA 030 WCS Ative Classic mit 7 Kilogramm-Trommel kannst du von mindestens zwei der drei angepriesenen Vorteile profitieren: Einerseits gibt es 100 Euro Direktabzug im Warenkorb, sodass du nur noch 649 Euro statt der angezeigten 749 Euro zahlst. Dazu wird dir das Monstrum kostenfrei geliefert, sodass du weitere 40 Euro sparst.

Im separaten Artikel haben wir weitere Beispiel-Deals und Funktionsweisen der MediaMarkt-Aktion unter die Lupe genommen. Der dritte Vorteil bezieht sich auf die Bezahlmethode – es gilt das Angebot einer 0-Prozent-Finanzierung. Die ist aber selbstredend kein Muss.

Mehrwertsteuer-Rabatt auf Chromebooks

Saturn und MediaMarkt streichen wieder die Mehrwertsteuer. Nicht wie bei den ein, zwei Jahresaktionen auf fast das gesamte Sortiment, aber immerhin auf einige Produkte. Die rechnerisch knapp 16 Prozent Zusatzrabatt gibt es auf die Laptops der Chromebook-Reihe. Insgesamt sind 65 Modelle von Asus, Acer, HP und Lenovo reduziert. Einsteiger-Modelle gibt es ab knapp unter 200 oder 300 Euro. High-End-Alternativen kosten über 1.000 Euro. Der Extra-Rabatt wird im Warenkorb angerechnet, sodass du den Endpreis erst dort siehst.

Was ein Chromebook ausmacht, was die Modelle können und wofür sie bestens geeignet sind, erfährst du in unserem großen Chromebook-Ratgeber. Hier haben wir das Betriebssystem Chrome OS Flex ausprobiert.

→ Zur Chromebook-MwSt-Aktion bei Saturn

Nichts dabei? Hier geht es zum selbst stöbern zum Online-Shop von MediaMarkt und hier ist das Einfallstor zum Saturn-Sortiment.

Weitere aktuelle Deals und Schnäppchen-Check-Artikel: