Netto: Dieses Gasgrill-Schnäppchen ist unfassbar günstig

Denn im Onlineshop von Netto Marken-Discount kannst du dir jetzt den Juskys BBQ Gas-Grill Louisiana zum extra-kleinen Preis sichern. Nicht viel mehr als 100 Euro werden fällig, wenn du dich für den schwarzen Gasgriller mit drei Brennern aus Edelstahl samt passenden Abdeckungen und einer Gesamtleistung von 8,1 kW entscheidest. Aufgrund seiner kompakten Abmessungen eignet er sich nicht nur für kleine Familien mit Garten oder Balkon, sondern macht auch beim Camping eine gute Figur.

Netto verkauft Gasgrill für kleines Geld

Stufenlos einstellbare Bedienknöpfe, eine Temperaturanzeige im Deckel und zwei große Seitenablagen (je 41 x 29 Zentimeter) sind ebenso Teil der Ausstattung wie ein zu öffnender Unterschrank mit Griff. So hast du jederzeit problemlos Zugriff auf die dort stehende Grillflasche. Unter der Haube findest du neben einem 52 x 38 Zentimeter großen Grillrost aus emailliertem Edelstahl auch einen 49 x 14 Zentimeter schmalen Warmhalterost. Mobil bleibt der kleine schwarze Gasgrill über zwei Kunststoffrollen, nutzbar ist er nicht nur mit Butan-, sondern auch mit Propan-Gas. Den Durchflusswert gibt der Hersteller mit 612 Gramm pro Stunde an.

Der Juskys BBQ Gas-Grill Louisiana ist jetzt bei Netto im Angebot.

Was kostet der kleine Juskys BBQ Gasgrill Louisiana?

Ausgestattet mit drei Brennern bietet Hersteller Juskys den BBQ Gasgrill Louisiana aktuell in seinem eigenen Onlineshop für 149,95 Euro an. Das entspricht 25 Prozent Rabatt auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) in Höhe von knapp 200 Euro. Netto Marken-Discount toppt dieses Angebot noch einmal. Denn im Webshop des Lebensmittel-Einzelhändlers werden aktuell 35 Prozent vom UVP abgezogen, was den Preis auf 129,99 Euro reduziert. Einmalig kommen 2,95 Euro für den Versand dazu.

In anderen Onlineshops musst du aktuell mindestens knapp 140 Euro bezahlen, um dir den kleinen Gas-Grillwagen von Juskys zu sichern. Wenn du also schon immer auf der Suche nach einem besonders preiswerten Gasgrill warst, dann kannst du dir jetzt bei Netto Marken-Discount ein echtes BBQ-Schnäppchen sichern.

