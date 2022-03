Neuer MediaMarkt-Katalog im Prospekt-Check: So lohnt sich der „3-Fach-Vorteil“

Die neuen Dauer-Angebote von MediaMarkt – Ende ist am 5. April – drehen sich rund um das Thema Haushalt. Viele Groß- und auch einige Kleingeräte für Küche, Keller und Haushalt sind im Angebot. Teilweise recht üblich. Es gibt dicke Streichpreise und vollmundige Angebotsversprechen, die sich mal mehr und mal weniger lohnen. Einige Angebote zum Warmwerden:

Die letzten beiden Deals der Liste geben bereits Aufschluss auf einen Aspekt des Dreifachvorteils. Daneben gibt es allerdings noch zwei weitere, mit denen MediaMarkt die Angebote möglichst schmackhaft machen will. Außerdem bei teuren Haushaltsgeräten immer interessant: Das Angebot zur Garantie-Verlängerung, das du optional hinzubuchen kannst.

MediaMarkt 3-Fach-Vorteil – Direktabzug ab 500 Euro

Der erste Vorteil ist in der obigen Liste bei zwei Produkten bereits eingepreist. Und zwar gibt es plakativ 100 Euro Direktabzug im Warenkorb. Die Bedingung: Du musst ein Aktionsprodukt aus dem Katalog wählen und das muss mindestens 499 Euro kosten.

Der Direktabzug erfolgt im Warenkorb, wodurch Preisvergleiche den Endpreis teilweise nicht erkennen. Da der Rabatt pauschal ist und nicht gestaffelt wird, lohnt er sich am meisten, wenn du für knapp 500 Euro einkaufst. Zumal hier auch der Vorteil Nummer 2 greift.

Bedingung für Direktabzug und Lieferversprechen: Ein Kaufpreis von mindestens 499 Euro. Die Finanzierung ist ab 100 Euro möglich.

Kostenlose Lieferung und Finanzierungs-Angebot

Ebenfalls ab einem Preis von 499 Euro greift zudem auch das Versprechen der kostenlosen Lieferung. Das betrifft etwa eine teure Jura-Kaffeemaschine weniger, da die ohnehin von MediaMarkts 59-Euro-Regel profitiert. Ab diesem Wert entstehen keine normalen Versandkosten. Ausgenommen von dieser Regel sind aber Liefergeräte, also so große oder schwere Produkte, dass sie nicht normal mit DHL und Co. verschickt werden können, sondern die Speditionsdienste der Lieferunternehmen in Anspruch nehmen. Das kostet normalerweise 30 bis 50 Euro zusätzlich. Nun greift eben dieser zweite der drei Vorteile: Im Aktionszeitraum ist die Lieferung bei Großgeräten ab 499 Euro kostenlos.

Der letzte Vorteil bezieht sich derweil auf die Zahlungsart und -methode. Willst du eine Anschaffung eines großen Geräts nicht sofort bezahlen, sondern strecken, kannst du den dritten Vorteil nutzen. Dieser besteht aus dem Angebot einer 0-Prozent-Finanzierung über 20 Monate. Kurzum: Du zahlst den Kaufpreis nicht einzeln und sofort, sondern in bis zu 20 gleich großen Raten, die summiert den Kaufpreis ergeben. Normalerweise kommen bei solchen Finanzierungen Gebühren und Zinsen hinzu, sodass der Summen-Preis am Ende über dem Kaufpreis liegt. Das ist beim aktuellen MediaMarkt-Angebot dann nicht der Fall. Dieser Vorteil gilt ab einem Kaufpreis von 100 Euro, die Finanzierungsdauer kann zwischen 6 und 20 Monaten variieren.

Der Top-Schnäppchen-Tipp der Aktion

Gerade im Haushalt kommt es immer darauf an, was gerade anliegt und so gibt es wenige Tipps, die für jedermann gerade passen. Wir schauen also auf den Preis und die kombinierten Vorteile. und so landen wir bei einer Miele-Waschmaschine. Die Miele WCA 030 WCS Ative Classic mit 7 Kilogramm Ladevermögen (59 Liter Trommelvolumen) und bis zu 1.400 Umdrehungen pro Minuten im Schleudergang, kostet normalerweise 749 Euro, nach Warenkorb-Abzug dann nur noch 649 Euro, was klarer Bestpreis ist. Dazu wird dir 80 Kilogramm schwere Waschmaschine kostenlos geliefert. Bei Bedarf lässt sich hier auch das Finanzierungsangebot nutzen.