Keine leeren Versprechen: Diese 23 Black-Friday-Deals sind echte Schnäppchen

Die Black Week und den Black Friday zelebrieren wir mit den besten Schnäppchen-Empfehlungen in unserem Deal-Bereich und mit einigen Partnerangeboten. Laut einer Studie spart man am Black Friday durchschnittlich nicht etwa 60, 70, oder 80 Prozent, wie die Shops gerne weismachen wollen, sondern „nur“ 6 Prozent. Wir zeigen die Ausreißer nach oben. Denn diese Schnäppchen lohnen sich wirklich – ob im Vergleich zum mittleren Tiefpreis der vergangenen Monate oder durch Zusatzeffekte, die jetzt gerade greifen.

43% günstiger: PS5-Controller unter 50 Euro – Ladestation für 20 Euro

Wer eine PlayStation 5 zu Hause hat, kann nie genügend Controller haben. Und den Sony DualSense Controller in klassischem Weiß gibt’s bei Amazon gerade für 47,99 Euro. Ein Top-Preis. Und damit du neue Controller auch adrett aufladen kannst, schmeißt der Händler auch noch eine Ladestation für je zwei Gamepads für 19,99 Euro raus. (Mehr dazu)

35% günstiger: Heißluftfritteuse für unter 100 Euro

Du willst ins Airfryer-Game einsteigen? Die ursprüngliche Heißluftfritteuse, die dem Genre ihren Namen gab, kommt von Philips. Für 122 Euro kommst du bei MediaMarkt am günstigsten an den Airfryer HD9270/90 Airfryer XL mit über 6 Kilogramm Fassungsvermögen. Im Schnitt der vergangenen Monate, als das Gerät eher zwischen 140 und 160 Euro kostete, ist das jetzt ein guter Deal-Zeitpunkt.

Beim Hersteller Ninja bekommst du im eigenen Shop sogar eine Heißluftfritteuse für unter 100 Euro. Die ist mit einem 5,2 Kilogramnm-Korb minimal kleiner, bietet sonst aber ähnliche technische Daten und ist insgesamt etwas vielseitiger nutzbar als der Airfryer von Philips.

24 bis 45% günstiger: Kopfhörer-Tipp kostet wirklich nur 70 Euro

Natürlich gibt es am Black Friday auch die Großmeister der Kopfhörer zu günstigeren Preisen als sonst. Den Sony WH1000-XM4 gibt’s dank 45-Prozent-Rabatt etwa für knapp über 200 Euro. Das ist schon stark. Unser Tipp für den schmaleren Geldbeutel kommt aber von der eher unbekannteren Marke 1More. Der „Sono Flow“ bietet bis zu 70 Stunden Akkulaufzeit, ist um 24 Prozent auf nur 69,99 Euro reduziert und konnte in unserem Test voll überzeugen.

Gratis: Komplett kostenloser Vodafone-Tarif am Black Friday

Für 3 Monate kostenlos ist dieser Tarif von Vodafone: Den Prepaid-Tarif CallYa Allnet Flat S kannst du mit einem Gutscheincode buchen und erhältst sofort 30 Euro Guthaben auf dein Prepaid-Konto. Damit kannst du den Tarif dreimal in Folge buchen, alles abgreifen (inklusive 5G, Roaming und Co.) und den Tarif danach einfach nicht weiter buchen. So zahlst du keinen Cent und bist drei Monate im Original-Vodafone-Tarif online. (Mehr dazu)

Den besten Tarif mit Laufzeit haben wir hier gefunden: Beim Anbieter Crash bekommst du eine Allnet-Flat mit satten 30 GB für 7,99 Euro im Monat. Auch hier landest du im Vodafone-Netz – bist aber 24 Monate für den günstigen Preis mit dabei.

23% günstiger: Apple Airtag 4er-Pack

Apple-Deals sind rar gesät? Von wegen. Bei Amazon gibt’s den beliebten Tracker AirTag in einem echt starken Angebot. Einzeln bekommst du den AirTag für 29 Euro (via Sparhandy, auf der Seite „ohne Tarif“ auswählen). Das ist schon gut. Kaufst du sie aber gleich im 4er-Pack, kannst du im Schnitt richtig gut absahnen. Für 99 Euro bekommst du die smarten Überwacher, die du an Schlüssel hängen, in Koffer legen und oder im Auto deponieren kannst, im Quartett. Der Händler ist Galaxus. Über das Apple-Ökosystem werden sie metergenau getrackt und dienen als nahezu perfekter Diebstahl-Schutz und nützliche Sicherheit gegen die eigene Vergesslichkeit.

47% günstiger: Ein Ladegerät für Laptop, Handy und mehr

Wer nach einem Ladegerät sucht, stolpert früher oder später über den Hersteller Anker. Der Multicharger Nano II bietet drei USB-Slots (2 x Typ-C, 1 x USB-A) und erzeugt eine Ladeleistung von 65 Watt. Das reicht aus, um damit nicht nur Smartphones schnell aufzuladen. Du kannst auch Laptops ohne Extra-Netzteil damit aufladen. Bei Amazon bekommst du den Charger gerade um 47 Prozent reduziert für 31,99 Euro.

33% günstiger: Sonos Arc Premium Soundbar

Sonos gilt als das Nonplusultra der schick designten, aber hochklassigen Audio-Geräte zu Hause. Dazu sind die edlen Sound-Bringer auch noch smart. In Sachen Soundbar ist die Sonos Arc hier das höchste der Gefühle. Solo kostete sie ursprünglich 999 Euro und war nur hin und wieder mal für 750 bis 800 Euro zu haben. Nun geht der Händler Coolblue hin und streicht satte 33 Prozent vom UVP. Übrig bleiben 666 Euro. Ein starker Black Friday Preis.

61% günstiger: OLED-Fernseher für knapp 600 Euro

Vorbei die Zeiten, als OLED-Technik die Preise ins unermessliche steigen ließ. Bei Saturn gibt es einen 48 Zoll großen OLED-TV, der jetzt erstmals für unter 600 Euro verkauft wird. 48 Zoll passen bei fast jedem ins Wohnzimmer. Dazu ist der 4K-TV mit zwei HDMI 2.1 Slots auch beim detaillierten Blick auf die Technik richtig gut ausgerüstet und auf der Höhe. (Mehr dazu)

Etwas größer (55 Zoll) und auch technisch noch eine Klasse besser (z. B. mit 120 statt 60 Hz) ist dieses Modell ausgerüstet: Bei MediaMarkt bekommst du den LG OLED B39 LA für 999 Euro und damit um 47 Prozent reduziert gegenüber dem Ursprungspreis. Erstmals seit seinem Marktstart im Frühling ist er damit für unter 1.000 Euro zu haben.

50% günstiger: Netflix mit Rabatt – wo gibt’s denn sowas?

Netflix nimmt nicht an Black Friday und Co. teil. Der Streaming-Gigant hat es nicht nötig, Menschen per günstigerem Preis ins Abo zu locken. Aber es gibt eine Möglichkeit, wie du jetzt zumindest temporär beim Netflix-Account sparen kannst. Denn der TV-Streaming-Anbieter waipu.tv senkt die Preise für seine Pakete, in denen die Netflix-Abrechnung inklusive ist, um 50 Prozent. Damit landest du für den Kombi-Preis aus waipu.tv und Netflix unter dem Kurs, den Netflix alleine kosten würde. Die Preisbindung gilt dann für 12 Monate. Danach kannst du kündigen.

In diesem Artikel erfährst du ausführlich, wie der Spar-Trick funktioniert und hier kommst du direkt zum Angebot.

Bis zu 65%: Weitere Angebote ohne viel Nachdenken

Auch bei diesen Angeboten kannst du dir sicher sein, dass es sich um ein echt gutes Black Friday Angebot handelt:

Bei diesen Schnäppchen können wir getrost eine Empfehlung aussprechen, weil Produkt, Preis und Zeitpunkt jetzt eine ideale Harmonie bilden.

Noch mehr zum Black Friday? Weitere Deals in der Black Friday Woche findest du in unserem Schnäppchen-Bereich. Für mehr Hintergründe und Tipps hör dir doch gerne mal den neuen inside digital Podcast überMORGEN an. In der ersten Folge geht’s fokussiert rund ums Online-Shopping am Black Friday.