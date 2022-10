Heftig reduziert & erstmals unter 400 Euro: Diese Premium-Kopfhörer sind extraklasse

Zu Jahresbeginn, als wir die Kopfhörer Yamaha L700A getestet haben, konnten sie vollends begeistern. Die Over-Ears muten optisch edel an, wenngleich das Design mit Stoff- und Leder-Dominanz eigenwillig wirkt. Der wahre Zauber entfaltet sich dann aber – so gehört es sich für Kopfhörer – beim Hören.

Premium-Kopfhörer mit ANC & 3D Audio erstmals unter 400 Euro

Die L700A der japanischen Audio-Spezialisten setzen auf ANC, 3D-Audio und bieten eine ultralange Akkulaufzeit von mehr als 30 Stunden. Sie spielen in einer Liga mit Apples AirPods Max, die oft noch zwischen 450 und 600 Euro kosten. So teuer sind auch die Yamahas. Normalerweise.

Bei MediaMarkt nehmen die Hörer an der aktuellen Mehrwertsteuer-Aktion (bis 30.10.) teil. Und so trügt die Preisangabe von 439 Euro – was im Übrigen schon der aktuelle Bestpreis wäre. Denn: Legst du die Over-Ears in den Warenkorb, greift der Sonder-Rabatt. Auf der Rechnung stehen dann noch 386,55 Euro. Die Hörer sinken dadurch auf unter 400 Euro. Günstiger als 430 Euro waren sie bisher noch nie.

MediaMarkt erreicht mit dem Rabatt also den aktuellen Bestpreis klar und unterbietet sogar den Alltime-Toppreis deutlich. Günstiger dürften die Hörer längere Zeit nicht mehr sein. Denn schon in den vergangenen Monaten zeigten sie sich äußerst preisstabil. Von der Preisempfehlung, die bei 479 Euro liegt, ist noch nicht viel abgebröckelt.

→ Direkt zum Angebot

„Liebhaber-Over-Ears“ und „irres Klangerlebnis“

Der heimliche Star der Bügelkopfhörer ist das ausgefeilte 3D Audio inklusive Head-Tracking. Dabei umgibt dich die Musik und durch die Sensorik in den Kopfhörern wechselt sie ihre Richtung, wenn du den Kopf drehst. Das sorgt für noch mehr Aufmerksamkeit beim Hören und macht die Kopfhörer gepaart mit dem feinen Audio-Treiber und Qualcomm aptX zu echten Liebhaber-Over-Ears. Das Klangerlebnis steht dem in nichts nach.

Die Materialverarbeitung der 330 Gramm schweren Kopfhörer ist ebenfalls von höchstem Anspruch. Sie spiegeln den hochwertigen Anspruch, den der Preis diktiert, absolut wider. Wenngleich die ledernden Touch-Tasten zur Navigation ein wenig Eingewöhnung bedürfen.

Alle Eindrücke und Bewertungen kannst du im Testbericht der Yamaha L700A nachlesen. Dort gibt es auch weiteres Bildmaterial und alle technischen Daten der Kopfhörer.

Lieferumfang der Yamaha L700A Kopfhörer mit Kabeln und Flugzeug-Adapter – dazu kommt noch ein Reise-Etui.

Günstigere Alternative ebenfalls reduziert

Eine interessante und deutlich günstigere Alternative zu solchen Hörern gibt es von Philips mit dem wohlklingenden Namen Fidelio L3. Die sind einen Blick wert und bei MediaMarkt ebenfalls durch die Aktion bis Sonntagabend noch reduziert. Sie kommen von 264,99 Euro und kosten im Warenkorb aktuell 222,68 Euro. Das sind nochmal rund 160 Euro weniger als die Yamahas. Allerdings gab es die Fidelio L3 auch schonmal deutlich günstiger.