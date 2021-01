Pünktlich zum Dschungelcamp 2021 oder dem, was 2021 in diese Richtung möglich ist, startet Zattoo eine dicke Sonderaktion rund um den eigenen TV-Streaming-Dienst. Du kannst Zattoo Ultimate mit unserem Gutscheincode jetzt 2 Monate lang gratis testen. Wenn es dich nicht überzeugt, kannst du sofort wieder kündigen. Du bindest dich also nicht Monate oder Jahre lang an den Anbieter. Außerdem nimmst du bei Eingabe des Gutscheins an einer Verlosung teil, bei der du einen hochwertigen OLED- oder NanoCell-Fernseher von LG gewinnen kannst.

→ Dein Gutscheincode: Inside2021

Nachdem du ein Konto erstellst hast, kannst du den Gratis-Zeitraum für Zattoo Ultimate mit der Eingabe des Gutscheins (Inside2021) einlösen.

Zattoo Ultimate: So geht Fernsehen 2021

Mit Zattoo kannst du via Internet-Player das lineare Fernsehprogramm auf deinem gewünschten Gerät streamen. Du brauchst also keinen Sat- oder Kabelanschluss und auch kein gebuchtes Internet-Abo á la Magenta TV (Telekom). Neben Tablet und Smartphones funktioniert Zattoo auch auf Windows-PCs, der Xbox, Streaming-Sticks wie Chromecast und Fire TV und selbstverständlich auch auf zahlreichen Smart TVs. Zum Beispiel von Samsung, LG, Panasonic, Sony und vielen mehr.

Zattoo Ultimate ist das Streaming-Paket, welches eine vollwertige Alternative zu traditionellen Empfangswegen darstellt – und sogar noch mehr bietet. Regulär kostet es 13,99 Euro im Monat. Mit dem Gutschein-Code ist der Dienst zwei Monate lang kostenlos. Aber was steckt drin?

Mit dem Ultimate-Abo kannst du 115 Sender streamen. 95 davon in Full-HD (47) beziehungsweise HD (48). Einige Sender sind sogar exklusiv bei Zattoo zu sehen und über Sat und Kabel unter Umständen gar nicht zu empfangen. Dank Cloud-Unterstützung kannst du deine Lieblingssendungen bequem von überall aus aufnehmen und dann abrufen und „on Demand“ schauen. Den Speicherplatz nutzt das Programm auch als Puffer, wenn du etwa das Feature „Live Pause“ einsetzt, weil dein Kumpel gerade in der Küche ist und diese eine Szene nicht verpassen darf.

→ Zattoo Ultimate: Jetzt Gutschein „Inside2021“ einlösen und gratis testen

Die anderen Features des Ultimate-Abos ergeben im Vergleich zum Free- und Premium-Plan (9,99 Euro) Sinn: So kannst du Zattoo Ultimate mit deiner Familie teilen, denn ein Login erlaubt 4 parallele Streams. Auch Big Screen-Streaming, also das Wiedergeben der Inhalte via Chromecast, anderen Streaming-Playern und über die Smart-TV Apps ist ohne Begrenzung möglich. Im Free-Abo ist „Big Screen“-Streaming auf 30 Stunden pro Monat reglementiert.

Auch international bist du mit Zattoo stets aktuell unterwegs. Zattoo ist in der EU überall wie zu Hause nutzbar. Außerdem kannst du dir einzelne Sender – auch aus dem fernen Ausland – einfach hinzubuchen oder auch Kanäle aus deinem gewünschten Land in Deutschland sehen. Das kostet gegebenenfalls eine Extra-Gebühr. Auch Sprach-Pakete, die gleich mehrere Sender beinhalten, zum Beispiel aus Polen, Kroatien oder der Türkei, sind zubuchbar.

→ Weitere Informationen: So funktioniert Zattoo

Gutschein einlösen und Gewinnen

Wenn du den Test-Zeitraum mit zwei Monaten Zattoo Ultimate noch bis zum 29. Januar startest, landest du außerdem im Lostopf. Zattoo verlost unter allen Gutscheinen nämlich einen LG OLED- (48 Zoll) und einen LG NanoCell-Fernseher (55 Zoll). (Alle Gewinnspiel-Informationen und Teilnahmebedingungen, inside digital steht in keiner Verbindung zum Gewinnspiel)

