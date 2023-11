Astra: HD-Sender kommen jetzt per Streaming

Streaming per Internet ist eine der innovativsten Formen, das an sich angestaubte lineare Fernsehsignal zu empfangen. Das hat vor vielen Jahren schon das Schweizer Unternehmen Zattoo erkannt. Inzwischen sind dem mit waipu.tv, Telekom Magenta TV und sogar Sky zahlreiche Anbieter gefolgt. Jetzt setzt mit HD+ auch ein Ableger des Satelliten-Anbieters Astra auf das Streaming – aber anders als die Mitbewerber.

80 Sender per Streaming auf Smartphone & Tablet

Mit einer neuen HD+ App kannst du deine Lieblingssender und Mediatheken-Inhalte auf dem Smartphone und Tablet streamen. Du hast dabei nach Angaben von HD+ Zugang zu über 80 HD-Sendern. Dabei funktioniert die App und das Streaming erstmals unabhängig von einem HD+-Abo für den Satelliten-Empfang. So erschließt sich Astra Kundengruppen, die keine Satellitenschüssel aufbauen können oder wollen. Bisher gab es diese Funktion über HD+ ToGo nur für Satelliten-Nutzer mit HD+-Abo.

Eine Suchfunktion in der App ermöglicht es dir, gewünschte Inhalte im Live-TV, in den verschiedenen Mediatheken von privaten und öffentlich-rechtlichen Sendern sowie in der TV-Vorschau zu finden. Der TV-Guide (EPG) hält TV-Tipps und eine Merkliste samt Erinnerungsfunktion bereit. Mit HD+Stream kannst du bis zu zwei Streams gleichzeitig auf insgesamt fünf verschiedenen Geräten nutzen. Auch eine „Neustart“-Funktion, mit der bereits laufende Sendungen von Beginn an geschaut werden können, gibt es. Im ersten Test von inside digital zeigte sich aber, dass diese offenbar nur bei den Privatsendern und (noch?) nicht bei den öffentlich-rechtlichen Sendern funktioniert.

Nutzung ist sieben Tage kostenlos möglich

Die Buchung von HD+ Stream ist als In-App-Kauf über die Apps für Android und iOS möglich. Dabei kannst du im Rahmen einer siebentägigen kostenfreien Testphase die App ausprobieren. Kündigst du nicht, zahlst du 8,99 Euro monatlich für das Streaming. HD+ Stream kann monatlich über den App Store oder Google Play Store gekündigt werden. Interessant: Die integrierte Programmzeitschrift (EPG) kann auch nach Beendigung des Abos kostenfrei genutzt werden.

Erstaunlich ist, dass Astra/HD+ sich fast komplett auf ein TV-Signal für Smartphone und Tablet fokussiert. Es gibt keine Apps zur Nutzung auf Fire TV, Android TV oder Apple TV. Auch die Google-Cast-Funktion ist nicht eingebaut. Lediglich auf kompatiblen Panasonic-TV-Geräten ließe sich eine App finden, teilte man mit. Anfang 2024 sollen Smart-TVs von Samsung folgen. Ob man mit diesem Hardware-Angebot gegenüber waipu.tv, Magenta TV und Zattoo Erfolg haben kann, ist fraglich. Und auch wer davon ausgeht, einen der gerade erst über HD+ gestarteten 13 neuen TV-Sender per Stream sehen zu können, wird enttäuscht werden. Sie werden nicht gestreamt.