Schamlos: Die HD-Abzocke erreicht das nächste Level

Wer sein TV-Programm über Satellit (Astra) empfängt und HD- und UHD-Programme von bekannten Privatsendern sehen möchte, muss dafür ein Abonnement bei HD+ abschließen. Dann ist es Stand heute möglich, 24 private HD- und 2 UHD-Sender auf dem heimischen Fernseher zu nutzen – für 8,75 Euro pro Monat. Ab Ende September 2021 kommt mit HD+ ToGo auch eine mobile Komponente dazu. Allerdings nur gegen einen zusätzlichen Aufpreis.

HD+ ToGo: Privatsender per App auch unterwegs sehen

Möchtest du die Inhalte von HD+ in Zukunft auch unterwegs auf dem Handy oder Tablet PC sehen können? Dann kannst du dich ab dem 29. September 2021 als Abonnent von HD+ für die Option HD+ ToGo entscheiden. Sie kostet monatlich 5 Euro extra und bietet über eine für Android- und iOS-Geräte erhältliche werbefreie App neben dem Live-Fernsehen von Sendern wie RTL, SAT.1, ProSieben, ntv und Sport1 auch noch ein paar weitere Funktionen:

Bereits begonnene Sendungen auf HD+-Sendern neu von Beginn starten

Zugriff auf verschiedene Mediatheken

TV-Guide (EPG)

2 parallel nutzbare TV-Streams auf bis zu 5 registrierten Geräten

Nutzung auch im EU-Ausland möglich

Zusammen mit den öffentlich-rechtlichen Programmen stehen mehr als 50 HD-Sender mobil per Streaming zur Verfügung. Andreas Müller-Vondey, bei HD+ für den Vertrieb und das Marketing zuständig, erklärt: „Mit HD+ ToGo steckt der HD-Fernseher quasi nicht nur in der Hosentasche, sondern eröffnet eine neue, faszinierende TV- und Videowelt. Die beliebtesten privaten und öffentlich-rechtlichen Sender sind nur einen Fingertip entfernt.“

HD+ ToGo App auf einem Smartphone.

Folgen weitere Optionen?

Ob es HD+ ToGo in Zukunft auch als Stand-alone-Produkt geben wird, ist noch unklar. Die Macher von HD+ stellen es aber indirekt in Aussicht. Denn sie sprechen in einer Unternehmensmitteilung von einem „ersten Schritt“, der es bestehenden Kunden von HD+ ermögliche, den neuen Service als Zusatzoption über das persönliche Kundenkonto zu buchen. Der erste Nutzungsmonat ist übrigens kostenlos. Erst ab dem zweiten Monat wird die zusätzliche Grundgebühr fällig; bei einer Mindestvertragslaufzeit von einem Monat.

Ob es allerdings notwendig ist, die ohnehin schon zahlende Kundschaft für das mobile TV-Vergnügen noch einmal zusätzlich zur Kasse zu bitten? Das steht auf einem ganz anderen Blatt! Die Gier nach zusätzlichen Einnahmen scheint hier (auch bei den beteiligten TV-Sendern) größer zu sein, als der rücksichtsvolle Blick auf die durch die Corona-Krise und andere Unglücke ohnehin oft schon arg gebeutelte Zuschauerschaft.

