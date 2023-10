Astra: Diese neuen TV-Sender gibt es jetzt kostenlos per Satellit

Schon ab Donnerstag, dem 2. November 2023 wirst du, wenn du dein TV-Programm über Satellit empfängst, insgesamt 16 neue TV-Sender empfangen können. Denn auf der für Deutschland üblichen Satellitenposition Astra 19,2 Grad Ost starten dann neue Programme – sowohl in HD als auch in SD-Auflösung. Einziger Wehrmutstropfen: Die HD-Sender werden nicht kostenlos zu empfangen sein. Denn hinter der Neuaufschaltung verbirgt sich eine Zusammenarbeit zwischen dem Satellitenbetreiber SES Germany, HD Plus und dem Medienunternehmen High View.

Drei komplett neue Sender, 13 neue HD-Sender

High View hat schon verschiedenste TV-Sender auf dem Astra-Satelliten aufgeschaltet. Nun starten insgesamt 16 weitere Sender. Darunter 13 neue HD-Sender, die in einem sogenannten „Vielfalt+ Paket“ zusammengeführt sind. Sie sind zunächst einmal verschlüsselt. Hinzu kommen drei Sender in SD-Qualität.

Das Medienunternehmen High View hatte sich schon Anfang des Jahres langfristig Satellitenkapazitäten für neue Sender gesichert. Seitdem wurden bereits zehn unverschlüsselte Sender in SD-Qualität gestartet. Diese sowie die drei weiteren neu startenden SD-Sender sind ab dem 2. November dann auch zusätzlich in HD-Qualität verschlüsselt verfügbar. Das Angebot soll in den kommenden Monaten weiter ausgebaut werden, teilten die Unternehmen mit.

Das Vielfalt+ Paket ist für Kunden, die HD+ gebucht haben, ohne Zusatzkosten empfangbar. HD+ ist die HD-Plattform von Astra, auf der zahlreiche Privatsender wie RTL und ProSiebenSat1 ihre Programme in HD übertragen – aber verschlüsselt. Für die Decodierung der neuen Sender ist es unerheblich, über welches Empfangsgerät – HD+ Receiver, HD+ Modul oder über die HD+ TV-App – HD+ genutzt wird. Auch Nutzer der HD+ TV-App ohne aktives HD+ Produkt, können die HD-Sender aus dem Vielfalt+ Paket sehen. Die SD-Sender sind für alle Sat-Haushalte kostenlos und unverschlüsselt empfangbar. 16,3 Millionen Haushalte empfangen nach Astra-Angaben die Signale. Ein HD+-Abo kostet monatlich 6 Euro und beinhaltet 26 klassische TV-Sender in HD und drei UHD-Kanäle.

Das sind die neuen Sender auf Astra

Die neuen Sender stammen aus den drei Rubriken Entertainment, Reise & Genuss sowie Musik. Zahlreiche Sender sind bereits als SD-Sender aktiv. Dabei handelt es sich um Crime Time, xplore, Hip Trips, One Terra, Just Cooking und just.fishing. Aus dem Musik-Bereich sind bereits Deluxe Rock, Deluxe Flashback, Deluxe Dance by Kontor und Deluxe Rap bekannt.

Neu ist hingegen der Kanal Serien+ HD und dessen SD-Pendant. Er bietet Serieninhalten, darunter beliebte und klassische Serien, aktuelle Hits und originale Produktionen. Serien+ sei ein Anlaufpunkt für Serienliebhaber, die hochwertige Unterhaltung und eine Vielzahl von Genres suchen, darunter Drama, Komödie, Krimi und Science-Fiction, teilte Astra mit. Der neue Sender Red Adventure biete „faszinierende Einblicke in die Welt von Spitzen- und Extremsportlern“. Motorsportler, Surfer, Skater, Biker, Kletterer und eine Vielzahl anderer Athleten stünden im Mittelpunkt. Aus dem Musik-Bereich gibt es Deluxe Lounge nun auch als TV-Sender. Hier gibt es Lounge Sounds, die zu „hochwertigen Naturaufnahmen ertönen“. Zu empfangen sind alle Sender über die drei Transponder 1.114, 1.116 und 1.118 auf Astra. Ein Sendersuchlauf ab Donnerstag sollte sie zutage fördern.