Dieser 4K-TV ist ein echtes Schnäppchen: 58 Zoll für unter 400 Euro

Wer sich im neuen Jahr einen brandneuen UHD-Fernseher gönnen möchte, hat jetzt die perfekte Gelegenheit. Otto streicht bei einem 58 Zoll großen 4K-TV aktuell nämlich satte 47 Prozent vom UVP. Dadurch kostet das hochwertige Gerät nur noch 399 Euro, plus 2,95 Euro für den Versand. Damit unterbietet Otto die Konkurrenz im Netz um über 100 Euro! Wir nehmen den Deal unter die Lupe.

58 Zoll 4K-TV mit 60 Hz, Bildoptimierungen und vielen Extras

Im Angebot für 399 Euro ist dabei der Hisense 58E61KT UHD-Fernseher in 58 Zoll. Die Bildschirmdiagonale von 146 cm ist überaus ordentlich und optimal fürs tägliche Fernsehen sowie entspannte Filmabende auf der Couch. Dabei erstrahlen deine Lieblingsserien und –filme in gestochen scharfer 4K-Auflösung, inklusive der gängigen HDR-Formate und zahlreichen Bildoptimierungen. Die UHD AI Upscaling Technologie sorgt etwa dafür, dass auch ältere Inhalte in neuem Glanz erstrahlen, während Funktionen wie das Pixel Tuning für ein stets optimales Bild sorgen. Die Bildwiederholrate beträgt 60 Hz und garantiert eine flüssige Darstellung.

Bei den Anschlüssen hat Hisense ebenso mitgedacht. Gleich drei HDMI-Slots (mit ALLM und VRR) stehen dir so für Konsolen, Blu-Ray-Player und Co. zur Verfügung. Zwei USB-Stecker, ein digitaler Audioausgang sowie ein CI+-Modul für HD-Karten sind unter anderem ebenfalls mit an Bord. Und ein Triple-Tuner fürs Fernsehen darf natürlich auch nicht fehlen. Wer lieber streamt, kann dies mit dem Smart-TV selbstverständlich ebenfalls problemlos tun. Via LAN oder WLAN greifst du im Nu auf die beliebten Streaming-Apps rund um Netflix und Prime Video zu.

Preis-Hammer: Otto sorgt für den besten Preis im Netz

Nicht nur der 4K-TV selbst ist ein Hingucker, auch der aktuelle Angebotspreis von Otto kann sich absolut sehen lassen. Der Händler streicht momentan nämlich ganze 46 Prozent vom UVP, wodurch dich der UHD-Fernseher nur noch 399 Euro kostet. Für den Versand fallen weitere 2,95 Euro an. Zum Vergleich: Im Netz gibt’s den TV momentan sonst nur bei Kaufland im Angebot, hier zahlst du jedoch über 544 Euro für das Gerät. Otto unterbietet die Konkurrenz somit um satte 143 Euro und sorgt für den absoluten Bestpreis im Netz!