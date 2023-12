Dank Cashback: Diesen Samsung Akku-Sauger gab’s nie billiger

Der Samsung Jet 95 CompleteClean Akku-Sauger ist bei MediaMarkt aktuell nicht nur erstaunlich günstig – das Gerät vereint ebenfalls eine hohe Saugkraft mit einer ebenso hohen Flexibilität und einer starken Akkulaufzeit. In Kombination mit den verschiedenen, nützlichen Aufsätzen reinigst du so mit einem einzigen Gerät deine ganze Wohnung samt Möbel. Und als Handstaubsauger geht es auch dem Schmutz im Auto an den Kragen. Wir stellen dir den Akku-Sauger genauer vor und zeigen, wie du den bereits günstigen Preis von 499 Euro nochmal drückst.

Samsung Jet 95 Akku-Sauger: Die Komplettlösung fürs tägliche Saugen

Mit diesem Akku-Sauger von Samsung geht der tägliche Hausputz wirklich leicht von der Hand. Zum einen sorgt dafür die hohe Saugleistung von bis zu 210 Watt, womit selbst hartnäckiger Staub effektiv entfernt wird. Zum anderen punktet das Gerät mit einer hohen Flexibilität und vielen tollen Extras. Die Jet Dual Bürste reinigt etwa sowohl Hart- als auch Teppichböden ohne Aufsatzwechsel und dank des 180° schwenkbaren Kopfs kommst du dabei selbst in die Ecken deiner Wohnung. Hinzu kommen dann noch Aufsätze wie das Pet Tool+ für Tierhaare, eine 2-in-1 Kombidüse sowie eine Teleskop-Fugendüse. Zusammen mit dem Flex-Tool erreichst du mit den unterschiedlichen Aufsätzen sogar schwer erreichbare Stellen. Teppiche und Hartböden, Ecken und Kanten sowie Möbel – überall wird Staub der Kampf angesagt.

Flexibilität wird beim Samsung Jet 95 CompleteClean Akku-Sauger generell großgeschrieben. So kannst du das Gerät ebenfalls problemlos in einen Handstaubsauger umwandeln. Dann wiegt das Modell nur noch 1,4 kg und ist somit super handlich – ideal, um etwa deinen Pkw zu saugen. Abgerundet wird das hervorragende Gesamtpaket vom starken Akku. Dieser liefert dir nämlich eine Laufzeit von bis zu 60 Minuten und kann sogar über einen weiteren Akku erweitert werden. Passend dazu verfügt die freistehende Ladestation direkt über eine Lademöglichkeit für zwei Akkus. Alle wichtigen Infos beim Saugen – beispielsweise auch zur verbleibenden Akkulaufzeit – hast du über die praktische LCD-Anzeige übrigens stets im Blick.

In der freistehenden Ladestation verstaust und lädst du den Sauger

Schnäppchen-Deal bei MediaMarkt: So sparst du weitere 50 Euro

MediaMarkt liefert dir zu dem Samsung-Sauger aktuell den besten Preis im Netz. Der Elektromarkt streicht momentan nämlich satte 44 Prozent vom UVP, wodurch nur noch 499 Euro auf der Rechnung stehen. Kein anderer Anbieter im Netz kann dieses Angebot unterbieten.

Dennoch kannst du dir den Akku-Sauger sogar noch günstiger sichern. Samsung bietet dir zusätzlich nämlich noch ein Cashback in Höhe von 50 Euro. Dafür musst du dir den Sauger einfach nur bis zum 31. Januar 2024 kaufen und dein neues Gerät anschließend auf dieser Aktionsseite registrieren. Dadurch sparst du weitere 50 Euro, wodurch du dir den Akku-Sauger mit Blick auf den Preisverlauf sogar zum günstigen Preis aller Zeiten sicherst!