Beliebte FritzBox wird für einen Tag zum Preis-Hit: DSL-Router zum Bestpreis

In Deutschland kaum wegzudenken: Wer zu Hause keinen Router seines Internet-Anbieters nutzt, hat in den meisten Fällen eine FritzBox. Die Router von AVM sind Kassenschlager. So auch die seit Jahren führende DSL-Box FritzBox 7590, die es mittlerweile in der AX-Version mit WLAN 6 gibt. Im Tagesangebot von MediaMarkt ist sie jetzt für 249 Euro erhältlich.

Der Elektronikhändler bietet das FritzBox-Flaggschiff damit zum aktuellen Bestpreis an. Das Gerät, das DSL-Zugang von außen in ein starkes WLAN-Internet vor Ort umwandelt war zudem noch nie günstiger als jetzt.

Das Angebot ist Teil der täglich wechselnden 24-Stunden-Deals und löst eine Bose-Soundbar ab, die am Freitag im Angebot bei MediaMarkt war. Bei Saturn startet am Samstagmorgen ein Deal zum Rasierapparat Braun Series 9, der hier im Reise-Set 179 Euro kostet (zuvor 240 Euro).

FritzBox 7590 AX zum Bestpreis

Vor Angebotsstart lag der Preis für die verbesserte FritzBox noch bei rund 270 Euro, die Hersteller-Preisangabe (UVP) beträgt sogar 319 Euro. Das Angebot für 249 Euro ist gültig bis Sonntagmorgen, um 9 Uhr und wird dann vom nächsten Tagesangebot abgelöst.

Die FritzBox 7590 AX ist der leistungsstärkste DSL-Router des Berliner Herstellers (Alle FritzBoxen im Check). Das wird nicht nur durch die Unterstützung von WiFi 6 unterstrichen. Sie bietet mit 4×4-Antennenarchitektur im lokalen WLAN-Netzwerk die Grundlage für Geschwindigkeiten von bis zu 2.400 MBit/s im 5-GHz-Netz. Das sorgt für große Kapazität und viele verschiedene wie schnelle Datenströme, die in der Box zusammenlaufen können. Außerdem dient sie als Zentrale für ein Smart-Home-Netzwerk – idealtypisch für den Hersteller mit FritzDect-Hardware. Hier wurde kürzlich sogar ein neues Heizkörperthermostat vorgestellt.

Physisch stehen an ihr außerdem diverse Steckplätze und Slots zur Verfügung: So etwa zwei USB-3.0-, vier Gigabit-LAN- und ein Gigabit-WAN-Slot. Außerdem sind noch zwei analoge Telefon-Anschlüsse mit dabei, insgesamt dient sie auch als Verteiler für bis zu sechs kabellose Fritz-Dect-Telefone. Wichtig: Es handelt sich bei dem Router um die Modellvariante, die keinen ISDN-Port hat.

Die FritzBox selbst ist relativ klein und lässt sich sowohl normal liegend, als auch per Zubehör an der Wand hängend anbringen. Im Lieferumfang stecken neben dem Router selbst noch ein Netzteil, ein 4 Meter langes DSL-Anschlusskabel, ein 1,5 Meter langes LAN-Kabel und ein TAE-Adapter.

