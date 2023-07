Amazon verramscht großen 4K-TV mit 55 Zoll: Dieser Preis ist unglaublich

Der Prime Day läuft heiß: Amazon haut heute, am 12. Juli um 7:30 Uhr, nämlich einen absoluten Hammer-Deal rund um den hauseigenen Amazon Fire 4K-TV (4-Serie) raus. Beim Kauf der 55-Zoll-Variante des Smart-TVs zahlst du kurzzeitig satte 510 Euro weniger – dadurch steht ein absolutes Schnäppchen-Preisschild von lediglich 189,99 Euro auf der Rechnung. Wie bei allen Kracher-Angeboten am Prime Day gilt natürlich auch hier: Das Angebot gilt nur für angemeldete Prime-Kunden und könnte schnell wieder ausverkauft sein. Für diesen Deal, den Amazon wohl bewusst als Abverkauf-Schnapper aufzieht, gilt das im Besonderen.

Das bietet dir der Amazon Fire 4K-TV

Der Angebotspreis von 189,99 Euro für einen 55 Zoll großen 4K-TV kann sich absolut sehen lassen. Doch was wird dir für den Preis überhaupt geboten? Der Fernseher liefert dir eine hervorragende UHD-Auflösung und unterstützt dabei die gängigen HDR-Formate rund um HDR10 und HLG – für gestochen scharfe Bilder mit einer lebendigen Farbwiedergabe. Die Bildwiederholrate beträgt hingegen 60 Hz. Insbesondere fürs alltägliche Streamen und Fernsehen reicht dies absolut aus. Besonders rasche Bewegungen auf dem Bildschirm – etwa beim Gaming – könnten dadurch jedoch unschärfer wirken. Zumindest in Vergleich zu den Tausende von Euro schweren High-End-Modellen. In Sachen Sound setzt Amazon übrigens auf Dolby Digital Plus.

Ein absolutes Highlight bei dem Fire 4K-TV ist jedoch die Software. Das hauseigene Betriebssystem, Fire TV OS, bietet dir ein aufgeräumtes Design und dabei – wie für einen Smart-TV üblich – selbstverständlich Zugriff auf die gängigen Streaming-Apps rund um Prime Video, Netflix und Disney+. Doch selbst Cloud Gaming via Amazon Luna ist mit dem Fernseher möglich. Für einen besonderen Komfort sorgt gleichzeitig die Alexa-Sprachfernbedienung und die Möglichkeit, den Fernseher in dein Smart Home zu integrieren. Auf Wunsch kannst du deinen 4K-TV so nämlich auch per Sprachbefehl steuern und hast Zugriff auf die gängigen Alexa-Funktionen.

Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket von einem langlebigen Update-Support sowie der Vielzahl an Anschlüssen. Neben drei HDMI 2.0- und einem HDMI 2.1-Stecker mit eARC, stehen dir unter anderem noch zwei USB-Anschlüsse sowie ein LAN-Slot zur Verfügung. Der 4K-TV wurde übrigens mit der Energieeffizienzklasse G versehen.

Update: Wie zu erwarten war, ist das Angebot in kurzer Zeit vergriffen.

510 Euro Rabatt? So gut ist das Angebot wirklich

Werfen wir abschließend noch einen genaueren Blick auf das Preisschild. Anstelle des UVPs von 699,99 Euro kommst du als Prime-Kunde jetzt für nur noch 189,99 Euro an den 55 Zoll großen Amazon Fire Fernseher. Dies ist ein Rabatt von satten 510 Euro! Dadurch liegt der 4K-TV preislich sogar unter den kleineren Modellen der Marke. Normalerweise bekommst du für 200 Euro lediglich kleine 32-Zöller mit HD-Ready-Auflösung. Einen 4K-Fernseher, der dann noch diese Größe hat, ist in diesem Preisbereich eine Rarität.

Und auch ein Blick auf den Preisverlauf zum 55-Zoll-Modell zeigt: Hierbei handelt es sich um einen absoluten Prime Day Kracher! Günstiger als für 449 Euro gab’s den 4K-TV zuvor nämlich noch nie! Dieser vorige Tiefstpreis wird jetzt noch mal um fast 260 Euro unterboten. Amazon kündigte jedoch bereits an, dass der Deal nur für kurze Zeit gilt – wer Interesse hat, sollte also lieber schnell zuschlagen!