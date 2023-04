65 Zoll 4K-TV von Samsung im Osterangebot – Günstigster Preis im Netz

Coolblue feiert Ostern: Bis zum Ostersonntag am 9. April gibt es hier zahlreiche Angebote aus den verschiedensten Kategorien. Nachdem wir uns zuletzt schon einen HP Laptop sowie einen Schnäppchen-Monitor von Samsung angeschaut haben, werfen wir jetzt einen Blick auf einen 4K-TV. Der 65 Zoll große Crystal UHD-Fernseher von Samsung kostet aktuell nämlich nur noch 789 Euro.

Mit Dolby Atmos und tiefen Schwarztönen – Riesen 4K-TV im Angebot

Der UHD Fernseh-Riese von Samsung (GU65BU8579) für 789 Euro bietet dir tolle Bilder und dank der Dynamic Crystal Technologie ebenfalls eine optimale Farbwiedergabe. Gleichzeitig sorgt das UHD Dimming dafür, dass tiefschwarze Töne angezeigt werden können – so erkennst du selbst bei dunklen Szenen stets alles. Zudem punktet der 4K-TV mit den HDR-Standards rund um HDR10+. Und auch in Sachen Sound weiß das Gerät dank Dolby Atmos zu überzeugen. Verbaut wurden hierfür 20 W Stereo-Lautsprecher, für ein besseres Heimkino-Erlebnis lohnt sich aber definitiv eine extra Soundbar oder Anlage.

Ein durchaus valider Kritikpunkt ist hingegen die recht geringe Bildwiederholfrequenz von 50 Hertz, wodurch vor allem schnelle Bewegungen, etwa beim Gaming, unscharf wirken können. Samsung möchte dem mit der Motion Xcelerator Technologie – die für eine bessere Bewegungsschärfe sorgt – entgegenwirken. Sehen lassen können sich dafür die Anschlüsse des Fernsehers. So bekommst du gleich drei HDMI 2.0-Slots (mit eARC/ARC), einen USB-Stecker sowie einen optischen Audioanschluss zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus gibt es ebenfalls noch einen LAN-Stecker sowie einen CI+-Anschluss. Selbstverständlich kannst du das Gerät auch via WLAN mit Internet verbinden, um auf deine Lieblingsinhalte rund um Netflix, YouTube und Co. zugreifen zu können.

Das Preisschild von 789 Euro kann sich auf jeden Fall sehen lassen – gerade für ein Gerät dieser Größe. Und immerhin sparst du ganze 310 Euro im Vergleich zum UVP. Hinzukommen allerdings noch Versandkosten ab 25 Euro. Dennoch gibt es den Samsung 4K-TV im Netz aktuell nicht günstiger: Bei anderen Anbietern zahlst du nämlich deutlich über 900 Euro für das Gerät.

→ 65 Zoll Samsung Crystal UHD 4K-TV für 789 Euro

Das Gelbe vom Ei – Die Osterangebote bei Coolblue

Abseits des 4K-TVs gibt es übrigens auch noch weitere coole Osterangebote bei Coolblue zu entdecken. Wenn du etwa einen günstigen PC-Monitor suchst, kommst du aktuell bereits für nur 109 Euro an ein 24 Zoll großes Gerät von Samsung. Alternativ lohnt sich aber definitiv ebenfalls ein Blick auf die Aktionsseite zu den Osterangeboten.

→ Die Osterangebote bei Coolblue im Überblick