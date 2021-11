Netflix im Dezember 2021: Action, Drama und Comedy (bis) zum Fest

Filme und Serien schauen – am Notebook, auf dem Fernseher und per App auf Smartphones und Tablets sowie über Spielekonsolen. Netflix macht genau das möglich. Der amerikanische Video-on-Demand-Anbieter ist vor allem bekannt für seine erfolgreichen Eigenproduktionen. Egal ob Filme oder Serien: Viele der Produktionen haben bereits internationale Preise abgeräumt.

Was kostet Netflix?

Das Angebot von Netflix gibt es ab unter 10 Euro pro Monat. Wer über die Homepage des VoD-Portals ein Abo abschließt, kann seit Mitte August 2020 aber nicht mehr 30 Tage kostenlos all das ausprobieren, was der Streamingdienst im Angebot hat. Der Gratismonat wurde gestrichen und steht allenfalls noch im Rahmen von Sonderaktionen zur Verfügung. Schon ab dem ersten Nutzungsmonat muss der Nutzer seitdem also zahlen. Und dabei hat er die Wahl zwischen drei Modellen, die aktuell zwischen 8 und 18 Euro im Monat kosten. Aktionsweise kann die monatlich zu zahlende Gebühr von den Standardpreisen abweichen.

Netflix Basis Netflix Standard Netflix Premium monatliche Grundgebühr 7,99 Euro 12,99 Euro 17,99 Euro HD-Inhalte nein ja ja Ultra-HD-Inhalte (4K) nein nein ja gleichzeitige Nutzung auf Geräten 1 2 4 Mindestvertragslaufzeit 1 Monat 1 Monat 1 Monat jetzt bestellen jetzt bestellen jetzt bestellen

Wichtig ist: Wer hochauflösende Inhalte von Netflix nutzen möchte, muss über die passende Hardware verfügen. Also zum Beispiel über einen 4K-fähigen Fernseher. Für die Nutzung auf Smartphones und Tablets empfiehlt sich die Verwendung der passenden Netflix App. Das in den USA erhältliche DVD-Abo, mit dem der Streamingdienst einst groß geworden ist, steht in Deutschland nicht zur Verfügung.

Den höchsten Preis für ein Abo des Streaming-Anbieters zu bezahlen, lohnt sich in jedem Fall nur, wenn der Konsum besonders hochauflösender Inhalte bevorzugt wird oder innerhalb einer Familie bis zu vier Geräte parallel auf die Netflix-Serien und -Filme zugreifen sollen. Die Preise anschauen und vergleichen lohnt sich vor allem für alle Nicht-Single-Haushalte.

Die jüngste Preiserhöhung bei Netflix resultiert aus dem Januar 2021. Seinerzeit wurden die Preise für das Standard- und das Premium-Abo um 1 bezehungsweise 2 Euro pro Monat erhöht.

Netflix App jetzt downloaden

Neue Filme und Serien offline anschauen

Einer der größten Vorteile: Wer ein Netflix-Abo abschließt, kann Filme, die aktuelle Staffel der Lieblings-Serie und neue Dokumentationen in den meisten Fällen nicht nur streamen, sondern auch downloaden und offline ansehen.

Es ist also nicht zwingend notwendig, eine bestehende Internetverbindung zu nutzen. Auch im Flugzeug oder im Zug oder bei Bedarf am Strand auf einer einsamen Südsee-Insel stehen die Netflix-Highlights offline zur Verfügung. Sie müssen zuvor nur auf das Smartphone, Tablet oder Notebook geladen und per App abgerufen werden. Werbung musst du im Rahmen deines Abos übrigens nicht befürchten.

Filme und Serien streamen: Voraussetzungen bei Bandbreiten beachten

Wer Netflix per Internetstream nutzt, muss im Ausland übrigens unter Umständen mit Einschränkungen rechnen. Denn nicht alle Titel stehen weltweit zur Nutzung bereit. Der Anbieter selbst empfiehlt für ein reibungsloses Streaming von Inhalten in SD-Qualität eine Download-Bandbreite von mindestens 1,5 MBit/s. Mehr Bandbreite ist notwendig, wenn die Auflösung die mäßige, aber auf Handys oft ausreichende SD-Qualität übersteigen soll. Bei HD-Inhalten werden mindestens 5 MBit/s im Downstream empfohlen. Und sollen es Ultra-HD-Inhalte sein, sind sogar 25 MBit/s für einen reibungslosen Stream notwendig.

Aktuelle Neuigkeiten im Überblick

Selbstverständlich darfst du dich auch im Dezember 2021 wieder auf einige Neuerungen bei Netflix freuen. Das nachfolgende Video gibt dir einen ersten allgemeinen Überblick.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Neue Serien bei Netflix im Dezember 2021

Zu den Serien-Highlights im Dezember 2021 gehört zweifelsohne der zweite Teil der fünften Staffel von „Haus des Geldes“. Ab dem 3. Dezember 2021 erscheinen die letzten fünf Episoden der actiongeladenen Netflix-Serie aus Spanien. Der Professor befindet sich darin in einem Rennen gegen die Zeit. Es geht um Leben und Tod. Er muss das Gold – und vor allem sein Team – schleunigst aus der Bank schmuggeln.

Nicht minder spannend: die zweite Staffel von „The Witcher“. Und die startet bei Netflix ab dem 17. Dezember 2021. Und ja, natürlich geht es weiter um Monster, Magie und schicksalhafte Ereignisse. Ziemlich dramatisch geht es ab dem 30. Dezember 2021 in „Kitz“ zu. Um sich an dem Mädchen zu rächen, das am Tod ihres Bruders Schuld haben soll, schleust sich eine 19-jährige Kellnerin in die glamouröse Welt wohlhabender Teenager ein.

Oder darf es kurz vor dem Weihnachtsfest etwas romantischer sein? Dann darfst du die zweite Staffel von „Emily in Paris“ nicht verpassen, die ab dem 22. Dezember 2021 bei Netflix startet. Der Spaß, die Mode und der kulturelle Fauxpas gehen in die zweite Runde. Emily fasst in Paris Fuß, doch eine Nacht der Leidenschaft bleibt leider nicht ohne Folgen. Und zum Jahresende schickt Netflix dann ab dem 31. Dezember 2021 die bereits vierte Staffel der Action-Serie „Cobra Kai“ an den Start. Jahrzehnte nach dem Turnier, das ihr Leben veränderte, flammt die Rivalität zwischen Johnny und Daniel in dieser Fortsetzung der „Karate Kid“-Filme erneut auf.

Das sind aber nur vier Beispiele. Der Dezember 2021 hält für alle Abonnenten von Netflix noch weit mehr Neustarts bereit. Details zu allen neu anlaufenden Serien bei Netflix verrät dir die nachfolgende Tabelle.

Serie Staffel verfügbar ab Lost in Space – Verschollen zwischen fremden Welten 3 1. Dezember 2021 Kojoten 1 2. Dezember 2021 Coming Out Colton 1 3. Dezember 2021 Haus des Geldes 5.2 3. Dezember 2021 Titans 3 8. Dezember 2021 Die Patchworkfamilie 4 9. Dezember 2021 Aranyak – Aus dem Wald 1 10. Dezember 2021 Saturday Morning All Star Hits! 1 10. Dezember 2021 Twentysomethings: Austin 1 10. Dezember 2021 Wie man Weihnachten verhunzt: Die Beerdigung 1 10. Dezember 2021 Inspector Koo 1 11. Dezember 2021 The Hungry and the Hairy 1 11. Dezember 2021 The Future Diary 1 14. Dezember 2021 Selling Tampa 1 15. Dezember 2021 Élite-Kurzgeschichten: Phillipe – Caye – Felipe 1 15. Dezember 2021 The Witcher 2 17. Dezember 2021 Was in Oslo geschah 1 19. Dezember 2021 Élite-Kurzgeschichten: Samuel – Omar 1 20. Dezember 2021 Emily in Paris 2 22. Dezember 2021 Élite-Kurzgeschichten: Patrick 1 23. Dezember 2021 The Silent Sea 1 24. Dezember 2021 Raus aus der Single-Hölle 1 25. Dezember 2021 Café con aroma de mujer 1 29. Dezember 2021 Menschen in Angst 1 29. Dezember 2021 Kitz 1 30. Dezember 2021 Cobra Kai 4 31. Dezember 2021 Queer Eye 6 31. Dezember 2021 Wer einmal lügt 1 31. Dezember 2021 Decoupled 1 Dezember 2021 Angry Birds - Die Serie 1 2022 Stranger Things 4 2022 Barbaren 2 2022

Neue Filme im Dezember 2021 bei Netflix

Oder darf es in der kalten Winterzeit ein herzerwärmender Film sein? Dann möchten wir dir im Sinne der Familienunterhaltung „Zurück ins Outback“ ans Herz legen. Dabei handelt es sich um einen Animationsfilm, der ab dem 10. Dezember 2021 bei Netflix auf Abruf zur Verfügung steht. Possierliche Kreaturen aus dem australischen Hinterland brechen auf der Suche nach einem Zuhause aus ihrer Gefangenschaft aus. Klar, dass diese Reise nicht nur lustig, sondern auch abenteuerlich ausfällt.

Natürlich hat Netflix im Dezember 2021 aber auch wieder das eine oder andere Drama im Film-Angebot. Zum Beispiel „The Power of the Dog“ ab dem 1. Dezember 2021. Ein dominanter, aber charmanter Viehzüchter startet darin eine Einschüchterungskampagne gegen die neue Frau seines Bruders und deren Sohn. Doch alte Geheimnisse holen ihn ein. Ab dem 10. Dezember 2021 steht „The Unforgivable“ zur Verfügung. Nach der Entlassung aus dem Gefängnis, möchte eine Frau den Neuanfang starten, doch die Gesellschaft wird ihr niemals verzeihen. Nun sucht sie nach der kleinen Schwester, die sie einst zurücklassen musste.

Gar nicht lustig klingt der Inhalt von „Don’t Look Up“. Zwei Astronomen warnen die Menschheit in den Medien vor einem Kometen, der auf die Erde zurast. Doch die Welt hat anderes im Kopf und fragt sich nur, wen es interessiert. Und genau das ist es, was den Film so lustig macht. Mehr wird an dieser Stelle aber noch nicht verraten. Abrufbar ist der Comedy-Streifen bei Netflix ab dem 24. Dezember 2021.

Alle Film-Highlights, die bei Netflix im Dezember 2021 laufen, findest du in der nachfolgenden Tabelle.

Titel verfügbar ab The Summit of the Gods 30. November 2021 Lion - Der Lange Weg nach Hause 1. Dezember 2021 Sparkle 1. Dezember 2021 The Best of Me 1. Dezember 2021 The Cleanse 1. Dezember 2021 The Night Before 1. Dezember 2021 The Power of the Dog 1. Dezember 2021 The Whole Truth 2. Dezember 2021 Single All The Way 2. Dezember 2021 Cobalt Blue 3. Dezember 2021 Mixtape 3. Dezember 2021 David und die Weihnachtselfen 6. Dezember 2021 Die Familie Claus 2 7. Dezember 2021 Asakusa Kid 9. Dezember 2021 Zwei 10. Dezember 2021 Anónima – Nachricht von Unbekannt 10. Dezember 2021 Immer noch nicht meine Liga 10. Dezember 2021 Lassie - An Adventurous Journey 10. Dezember 2021 Nightlife 10. Dezember 2021 The Unforgivable 10. Dezember 2021 Zurück ins Outback 10. Dezember 2021 Bad Boys for Life 14. Dezember 2021 The Hand of God 15. Dezember 2021 A Naija Christmas 16. Dezember 2021 A California Christmas: City Lights 16. Dezember 2021 München - Im Angesicht des Krieges 21. Januar 2022 Una Navidad no tan padre 21. Dezember 2021 Mystère: Victorias geheimnisvoller Freund 24. Dezember 2021 1000 km weit weg von Weihnachten 24. Dezember 2021 Don't Look Up 24. Dezember 2021 Stand By Me Doraemon 2 24. Dezember 2021 Murali – Wie der Blitz 24. Dezember 2021 Lulli 26. Dezember 2021 Little Women 29. Dezember 2021 Hilda und der Bergkönig 30. Dezember 2021 More the Merrier 30. November 2021 Das Seehund-Team 31. Dezember 2021 Frau im Dunkeln 31. Dezember 2021

Wie kann ich Netflix kündigen?

Eine Kündigung des Netflix-Abos ist denkbar einfach. Über den Kundenbereich auf der Homepage des Streamingdienstes besteht die Möglichkeit, Netflix mit zwei Klicks zu kündigen.

Wie kann ich Netflix auf Sky Q nutzen?

Wer Kunde von Sky ist und einen Sky Q Receiver nutzt, kann Netflix auch darüber nutzen. Dafür ist das Entertainment Plus Paket von Sky Voraussetzung. Neben den Serien von Sky sind bei diesem Angebot auch die Inhalte von Netflix in HD zu sehen. Grundlage ist das Standard Paket. Es sind also Inhalte in HD-Qualität und auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig nutzbar. Sky Entertainment Plus mit Netflix-Zugang steht ab 20 Euro monatlich zur Verfügung.

Account teilen – ist das erlaubt?

Da Netflix die Möglichkeit gestattet, Inhalte je nach Abo-Modell auf zwei oder sogar vier Geräten parallel anschauen zu können, liegt die Versuchung natürlich nahe, ein Abo zu teilen. Streng genommen ist das natürlich nicht vorgesehen, doch in den AGB des Streaming-Anbieters wird das Teilen eines Zugangs zumindest im engsten Familienkreis nicht kategorisch ausgeschlossen – so lange der Nutzer seine Zugangsdaten persönlich auf einem Endgerät hinterlegt.

Das Aushändigen der persönlichen Nutzerdaten an Dritte ist hingegen nicht gestattet. Netflix verlangt, dass der Account-Inhaber stets die Kontrolle über jene Geräte hat, auf denen sein Netflix-Account läuft. Ausdrücklich nicht erlaubt ist es, sich ein Netflix-Abonnement und die anfallenden Kosten zu teilen.

Netflix mit Gutschein bezahlen

Wer sein Abo nicht selbst zahlen möchte, kann auch Geschenkkarten nutzen. Sie sind online zum Beispiel bei Amazon und im Einzelhandel erhältlich. Über die Homepage des Streaminganbieters lässt sich das gekaufte oder geschenkte Guthaben dem eigenen Account zubuchen. Das Guthaben von einem Netflix-Gutschein ist unbegrenzt gültig.