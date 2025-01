Vodafone schenkt Kunden 10 GB: So kommst du dran

Egal, welchen Tarif du bei Vodafone hast: Ab sofort gibt es einmalig 10 GB extra. Einzige Voraussetzung: Du musst CallYa-Kunde sein, also einen Prepaid-Vertrag haben. Das gilt jedoch für Millionen Kunden. Vodafone unterscheidet dabei nicht, ob du einen Einsteigertarif wie CallYa Start hast oder einen Allnet-Flat-Tarif. Auch für CallYa Digital und den Jahrestarif gilt die Gratis-Aktion, bei der du für jede SIM-Karte einmalig 10 GB zusätzlich aktivieren kannst.

10 GB kostenlos bei Vodafone: Aktivierung bis Ende Februar möglich

Allerdings musst du das kostenlose Datenvolumen manuell aktivieren, um es nutzen zu können. Dazu gehst du bis spätestens 28. Februar in die „MeinVodafone-App“. Dort findest du die Option, das Geschenk für Bestandskunden zu aktivieren. Wichtig dabei: Der Prepaid-Tarif muss aktiv sein, das heißt, die monatlichen Grundkosten müssen bezahlt sein. Nach der Aktivierung ist das zusätzliche Datenvolumen 28 Tage – also vier Wochen – lang gültig.

Besonders interessant ist das zusätzliche Datenvolumen für Nutzer mit einem CallYa Start-Tarif. Sie erhalten für 4,99 Euro vier Wochen lang statt des gebuchten 1 GB Datenvolumens ganze 11 GB. Für Allnet-Flat-S-Kunden bedeutet das Geschenk eine Verdopplung ihres Datenvolumens. Nutzen kannst du das Vodafone Netz per LTE und 5G mit der technisch jeweils maximal möglichen Geschwindigkeit. Es gibt keine künstliche Drosselung. Die Nutzung von 5G kann übrigens mitunter dazu führen, dass dein Empfang besser wird. Auch die GSM-Nutzung ist noch möglich, empfiehlt sich aber nur zum Telefonieren.

Das Besondere an allen CallYa-Tarifen: Neben Freiminuten oder Flatrates in die deutschen Netze beinhalten alle Tarife auch Freiminuten ins EU-Ausland. Selbst mit dem nur 4,99 Euro teuren CallYa-Start-Tarif kannst du pro Abrechnungszeitraum bis zu 200 Minuten ins EU-Ausland (oder in andere deutsche Netze außerhalb des Vodafone-Netzes) telefonieren.

