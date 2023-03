Stiftung Warentest: Dieser Underdog glänzt mit starken Bewertungen bei OLED-TVs

In den neusten Testergebnissen von Stiftung Warentest konnte ein Underdog mit starken Bewertungen bei OLED-TVs glänzen. Günstige und gute OLED-TVs können somit auch außerhalb der Top-Marken gefunden werden. Ein Preis-Leistungs-Tipp unter den TV-Geräten kostet dich nicht einmal 500 Euro, während du beim Underdog-OLED mit guter Bewertung rund 1.000 Euro gegenüber dem Testsieger sparen kannst.

Testergebnisse: Underdog mit starken Bewertungen unter OLED-TVs

Für den Vergleich der unterschiedlichen Fernsehmodelle bedienen sich die Tester von Stiftung Warentest dem gleichen Schema wie schon im vergangenen Jahr. Mit einer Gewichtung von 40 Prozent fließt die Bildqualität am stärksten in die Gesamtnote ein. Dicht dahinter liegen Tonqualität und Handhabung des Fernsehers, die zu je 20 Prozent berücksichtigt werden. Vielseitigkeit und Umwelteigenschaften der Modelle haben je 10 Prozent Anteil am Qualitätsurteil. Insgesamt 39 neue Modelle haben die Tester begutachtet. 21 davon sicherten sich eine Benotung von „gut“, 11 ein „befriedigend“ und 7 TVs bewertete man mit „ausreichend“.

Besonders solide vielen dabei die Testergebnisse der OLED-Modelle des Herstellers Hisense aus. Im Vergleich zu anderen OLED-TVs sind diese im Verhältnis häufig günstiger erhältlich. Der bestbewertete Hisense-OLED ist über 1.000 Euro günstiger als der Testsieger dieser Runde. Und das, obwohl die Bildqualität in der Benotung dabei kaum abweicht. Dieser Underdog sticht mit starken Bewertungen bei OLED-TVs aus der Liste hervor. Allerdings konnte keines der neuen Testgeräte LGs OLED55C27LA von der Bestenliste verdrängen. Der Fernseher bleibt unverändert Spitzenreiter der TV-Vergleichsliste bei Stiftung Warentest.

TVs im Überblick

Sony XR-65A75K – gut (1,8)

Hisense 48A85H – gut (2,2)

LG OLED55C27LA – gut (1,6)

Hisense 55U87HQ – gut (2,2)

Grundig 50 GUB 7240 – gut (2,5)

Sony XR-65A75K

Der Testsieger unter den neuen Fernsehgeräten konnte sich ein Qualitätsurteil von gut (1,8) sichern. Am meisten überzeugte die Tester dabei die Qualität des Tons sowie die Vielseitigkeit des Modells, die sich ein sehr gut sicherte. Bild und Handhabung beurteilte man mit gut. Lediglich die Umwelteigenschaften mussten sich bei dem Fernseher wie bei vielen Modellen mit der Note befriedigend abfinden. Für einen Preis von rund 1.800 Euro kannst du dir den Fernseher sichern. Mit seiner Bildschirmdiagonale von 65 Zoll bietet er dir eine ordentliche Leinwand mit 4K-Auflösung und Dolby Vision.

Sony XR-65A75K

Seine Bildwiederholfrequenz liegt bei 100 Hz, was für Filme und Serien vollkommen genügt. Einzig Gamer dürften mit diesen Werten nicht auf ihre Kosten kommen. Für die passende Audiountermalung deiner Inhalte sorgen zahlreiche unterstützte Audioformate, zu denen Dolby Atmos sowie DTS Digital Surround zählen. Ein großer Vorteil des Modells liegt in seinem Betriebssystem Google TV. Es bietet dir nicht nur Zugang zu zahlreichen Streaming-Diensten, sondern auch vielen weiteren Apps, die du installieren kannst.

Sony XR-65A75K bei MediaMarkt

Hisense 48A85H – Underdog mit starken Bewertungen unter OLED-TVs

Dieser Underdog unter den OLED-Herstellern punktet mit soliden Bewertungen bei Stiftung Warentest. Sämtliche Modelle der A85H-OLED-Reihe im Test konnten mit einem guten Qualitätsurteil abschneiden. Die 48-Zoll-Ausführung sicherte sich eine Bewertung von gut (2,2), wobei Ihr Bild mit gut (1,8) nur einen zehntel Punkt schlechter als das des Testsiegers mit gut (1,7) benotet wurde. Die Vielseitigkeit des Geräts stuften die Tester als sehr gut ein, während sich die Handhabung ein gut verdiente. Ton und Umwelteigenschaften benotete man hingegen beide mit einem befriedigend (2,7). Angesichts dessen, dass dieser Fernseher dich mehr als 1.000 Euro weniger kostet als der Testsieger, ist das ein erstaunliches Ergebnis. Du kannst den TV für rund 740 Euro dein Eigen nennen.

Hisense 48A85H

Wie mittlerweile in der Branche etabliert, verfügt auch dieser OLED über eine 4K-Auflösung. Zusätzlich bietet er dir mit 120 Hz sogar eine bessere Bildwiederholfrequenz als der Testsieger. Dadurch kannst du den TV ideal für Filme, Serien und auch Videospiele nutzen. Neben dem HDR-Format Dolby Vision für ein kontrastreiches Bild, profitierst du von Audioformaten wie Dolby Atmos und DTS Virtual X. Einzig das Betriebssystem VIDAA U6.0 bietet dir weniger Apps und Streaming-Dienste als Google TV. Die gängigsten Anbieter sind dennoch vertreten. Ist dir die Bildschirmdiagonale von 48 Zoll zu klein, kannst du auf die Modellvarianten in 55 und 65 Zoll ausweichen. Beide erhielten ebenso ein gut (2,2) als Qualitätsurteil von Stiftung Warentest, sie unterscheiden sich in den Einzelwertungen auch kaum. Allerdings musst du für die 55-Zoll-Variante rund 950 Euro investieren. Das 65-Zoll-Modell fällt mit knapp 1.770 Euro ähnlich teuer aus wie der Sony XR-65A75K.

LG OLED55C27LA – unveränderter Spitzenreiter aller Testgeräte

Trotz neuer TV-Modelle behält dieser OLED-TV unverändert den Spitzenplatz der Bewertung aller von Stiftung Warentest getesteter TVs. Diesen Thron verteidigt der Fernseher nun bereits seit Juli 2022. Noch immer ist der Fernseher erhältlich, sodass du dir das Modell zurzeit für knapp 1.300 Euro sichern kannst. Auch wenn es dabei um einen OLED-TV aus dem Vorjahr handelt, ist das kein Nachteil. Zwar kannst du nicht auf Funktionen wie die kabellose Übertragung der diesjährigen LG-Reihe zurückgreifen. Dafür ist der Fernseher wesentlich erschwinglicher als die neuen OLED-TVs des Line-ups.

LG OLED55C27LA

Auf einer Bildschirmdiagonale von 55 Zoll bietet er dir eine branchenübliche 4K-Auflösung mit Dolby Vision IQ als HDR-Format. Der Fernseher ist somit dank integriertem Lichtsensor imstande, dein Fernsehbild für dich automatisch an veränderte Lichtbedingungen anzupassen. Durch seine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, eignet er sich ideal für Filme, Serien und Videospiele. Ähnlich sieht es bei seinen 4 HDMI 2.1-Anschlüssen aus, die mit neuen Konsolen wie der PS5 kompatibel sind. Das integrierte Betriebssystem webOS 22 bietet dir Zugang zu zahlreichen Streaming-Optionen sowie Sprachassistenten.

Hisense 55U87HQ -Preis-Leistung-Tipp

Wenn es kein OLED für dich sein muss, kannst du dir mit diesem LCD-TV ein gutes Modell sichern. Er verdiente sich ein Qualitätsurteil von gut (2,2) und bietet dabei in allen Eigenschaften ein ausgewogenes Ergebnis. Sowohl Handhabung, Bild, Ton als auch Umwelteigenschaften stuften die Tester mit gut ein. Die Vielseitigkeit des Modells konnte sich sogar ein sehr gut sichern. Dazu gehört der Fernseher zu einigen wenigen unter den Testmodellen, die auch bei den Umwelteigenschaften punkten konnte. Trotzdem erhältst du bei dem Modell eine 4K-Auflösung auf einer Bildschirmdiagonale von 55 Zoll.

Hisense 55U87HQ

Auch die unterstützten HDR– und Sound-Formate müssen sich mit Dolby Vision IQ und Dolby Atmos nicht verstecken. Der Fernseher kann dir also zwar nicht das gleiche Kontrastverhältnis wie ein OLED-TV liefern, dafür jedoch zahlreiche Premium-Features zu einem überschaubaren Preis von weit unter 900 Euro. Ähnlich wie beim Underdog-OLED kommt hier VIDAA U6.0 als Betriebssystem zum Einsatz.

Hisense 55U87HQ für 830 Euro im Angebot

Grundig 50 GUB 7240 – Guter TV unter 500 Euro

Wenn du einen guten Fernseher suchst, der dich unter 500 Euro kostet, ist dieses Modell aus der Testreihe eine geeignete Wahl. Obwohl du ihn bereits für 450 Euro kaufen kannst, erreichte er ein Testurteil von gut (2,5) bei Stiftung Warentest. Bild und Vielseitigkeit des TVs beurteilte man als gut, Ton, Handhabung und Umwelteigenschaften als befriedigend. Da er Android TV als Betriebssystem nutzt, hast du eine große Auswahl an Streaming-Anbietern und weiteren Apps, die dir zur Verfügung stehen. Dazu erhältst du auf einer Bildschirmdiagonale von 50 Zoll eine 4K-Auflösung auf dem LCD-TV. Seine Bildwiederholfrequenz liegt bei 50 Hz ausreichend hoch für Filme und Serien, eignet sich jedoch weniger für Live-Übertragungen und Videospiele.