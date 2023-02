Gebrauchtes Handy kaufen: Amazon fällt durch

Vier Online-Händler und fünf Verkaufsplattformen, die sogenannte Refurbished-Handys anbieten, hat die Stiftung Warentest in der März-Ausgabe der Zeitschrift „test“ auf die Probe gestellt. Das Ergebnis: Richtig schlecht ist keiner der Anbieter. Aber es gibt Unterschiede, die man als Nutzer kennen sollte. Mehrere Anbieter kassierten in der Endabrechnung für ihr Angebot an generalüberholten Smartphones nur ein „befriedigend“, weil die verkauften Geräte zum Teil eklatante Mängel aufwiesen.

Shops für Refurbished Smartphones: Testsieger der Stiftung Warentest „gut“

Als Testsieger ging aus dem großen Vergleichstest der Anbieter Back Market hervor. Insbesondere die angemessene Qualität der verkauften Smartphones führte am Ende zu einem „gut“ mit der Endnote 1,8. Auch die Anbieter Rebuy und eBay Refurbished erreichten bei der Smartphone-Qualität eine überdurchschnittlich gute Benotung. Eher mäßig schnitten bei der Bewertung des Zustands der gekauften Gebraucht-Smartphones hingegen die Anbieter BuyZoxs und Refurbed ab.

Trotzdem war die Smartphone-Qualität, die zu 65 Prozent in die Endbewertung der Stiftung Warentest einfloss, überwiegend gut. Zum Teil sogar besser als erwartet. Sieben Handys erreichten die Tester in einem deutlich besseren Zustand als vom Anbieter angegeben. Für den Test kaufte die Stiftung Warentest in jedem der getesteten Shops fünf gebrauchte Smartphones. Zwei von Apple und drei von Samsung.

Stiftung Warentest findet teils gravierende Mängel bei generalüberholten Smartphones

Alle Handys sollten laut Beschreibung des jeweiligen Anbieters noch voll funktionstüchtig sein, allerdings mit deutlichen Gebrauchsspuren an Gehäuse und / oder Display. Neun der insgesamt 45 Geräte fielen mit inakzeptablen Mängeln auf – unter anderem einem verzerrend klingenden Lautsprecher oder einem defekten Kamera-Autofokus.

Unter dem Strich erreichten neben Back Market auch die Online-Händler Rebuy (2,2), Asgoodasnew (2,3) und Clevertronic (2,5) das „test“-Qualitätsurteil „gut“. Bei den Verkaufsplattformen waren es neben Back Market (1,8) noch eBay Refurbished (2,1) und Refurbishedstore (2,3). Nur ein „Befriedigend“ stellte die Stiftung Warentest der den Anbietern BuyZoxs (3,1) und Refurbed (2,6) aus. Grund: Jeweils zwei der dort gekauften Smartphones hatten Funktionsmängel.

Amazon Renewed: Gute Qualität, aber Mängel in den AGB

Auch Amazon kam nur auf eine mäßige Bewertung mit der Endnote 2,8. Bei Amazon Renewed fanden die Tester deutliche Mängel in den allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), was in der Endabrechnung zu einer Abwertung führt. Gleichwohl ist die Qualität der verkauften Smartphones laut Stiftung Warentest auch bei Amazon gut.

Bei fast allen Anbietern fällt die Preisersparnis der angebotenen Smartphones übrigens solide aus. Im Schnitt ließ sich gegenüber dem Neupreis etwa ein Drittel sparen. Im Refurbishedstore ist die Preisersparnis nach Einschätzung der Stiftung Warentest mit rund 20 Prozent hingegen nur gering. Die besten Preise bot im Test der in Münster ansässige Anbieter Clevertronic. Hier war eine Ersparnis von rund 50 Prozent möglich.

Bei Refurbished-Smartphones prüfen und reinigen professionelle Anbieter die Geräte vor dem Verkauf und reparieren sie bei Bedarf. Manchmal werden defekte Teile durch passende Ersatzteile ersetzt. Das müssen allerdings nicht grundsätzlich Original-Ersatzteile sein, weil die in der Regel deutlich teurer sind als passende Alternativen. Mit mindestens leichten Gebrauchsspuren am Bildschirm oder Gehäuse musst du beim Kauf eines generalüberholten Handys aber im Prinzip immer rechnen. Und auch der Akku hat oft nicht mehr die Kapazität eines neuen Handys. Entsprechend kürzere Laufzeiten sind die Folge.

Aufpassen: Refurbished iPhones bei Apple teils viel zu teuer

Auch Apple stellte die Stiftung Warentest übrigens auf die Probe. Denn auch der US-Konzern bietet über seine Internetseite unter anderem generalüberholte Smartphones an. Das Ergebnis der Tester: Weil Apple grundsätzlich das Gehäuse und den Akku tauscht, war der Zustand der Geräte im Test stets ausgezeichnet. Dafür fällt der Verkaufspreis der von Apple verkauften Refurbished-Geräte vergleichsweise hoch aus. Teilweise ist Neuware in anderen Onlineshops preiswerter zu haben als generalüberholte Hardware bei Apple selbst. Ein Preisvergleich lohnt sich also auch hier.

