Artikelzustand im eBay Re-Store: Das versteckt sich hinter den Bezeichnungen

Kaufst du Technik oder andere Produkte im eBay Re-Store, wirst du mit vielen Begriffen für die verschiedenen Zustände der sogenannten B-Ware-Artikel konfrontiert. Dabei kann die Übersicht schnell schwerfallen. Wir zeigen dir, was du unter den Bezeichnungen verstehen kannst.

Zu Beginn: Alle Produkte aus dem Re-Store wurden von dem jeweiligen Hersteller oder Verkäufer überprüft und sind voll funktionsfähig. Im Vergleich zum Neukauf zahlst du hierfür jedoch oftmals deutlich weniger. Und der Umwelt tust du auch noch einen Gefallen, da gebrauchte Artikel nicht extra hergestellt werden und somit auch weniger Ressourcen benötigt werden. Außerdem lassen sich die gebrauchten Produkte somit wieder in den Markt einführen und länger nutzen, anstatt sie wegschmeißen zu müssen – wodurch insgesamt weniger Abfall entsteht. Kaufst du Produkte aus dem Re-Store, handelst du daher umweltschonender und sparst auch noch Geld.

Für den Fall, dass der jeweilige Gebrauchszustand eines Produkts nicht deinen Vorstellungen entspricht, kannst du den Artikel bis zu 14 Tage nach dem Kauf zurückgeben. Wenn das Produkt nach bis zu 12 Monaten einen Mangel aufweist, schützt dich die Gewährleistung bei eBay. Und bei Refurbished Artikeln gilt sogar ein Rückgaberecht von bis zu 30 Tagen. Dabei unterscheiden sich die Rechte nicht von jenen, die du beim Neukauf hast. Hier erfährst du alles über Gewährleistung, Garantie und Co. und wann welcher Fall vorliegt.

Vorführgeräte

Unter die Rubrik „Vorführgeräte“ fallen im eBay Re-Store Artikel, die bereits als Ausstellungsstücke auf Messen oder in Geschäften dienten. Dadurch können sie zwar kleinere Abnutzungsspuren haben, sind aber dennoch überprüft und voll funktionsfähig. Machen dir kleine Kratzer und Macken nichts aus, kannst du hierbei also problemlos zugreifen und Geld sparen.

Retouren

Mit dem Kauf eines Retoure-Produkts im eBay Re-Store lässt sich häufig ebenfalls ein gutes Schnäppchen machen. Zu Retouren zählen Produkte, die Kundinnen oder Kunden gekauft haben und sich kurze Zeit später dazu entschieden haben, das Produkt wieder zurückzugeben. Dadurch weisen sie in der Regel – wenn überhaupt – nur eine sehr kurze Nutzungsdauer auf und haben dementsprechend meist kaum Gebrauchsspuren.

Gebrauchszustände im eBay Re-Store verstehen

Beim Kauf einer Retoure gehst du ebenfalls sicher, dass das jeweilige Produkt vollkommen funktionstüchtig ist. Denn: Experten überprüfen es auch hier auf mögliche Fehler. So musst du dem jeweiligen Vorbesitzer nicht blind vertrauen, sondern hast die Garantie für ein vollständig intaktes Produkt.

Gebraucht

Was gebrauchte Artikel sind, erfordert vermutlich nur wenig Erklärung. Dennoch hat „gebraucht“ im eBay Re-Store nochmal eine etwas andere Bedeutung als zum Beispiel gebrauchte Produkte bei eBay Kleinanzeigen oder auf dem Flohmarkt. Hierunter fallen zunächst auch im Re-Store Artikel, die bereits benutzt wurden – so weit, so klar. Doch im Gegensatz zu vielen anderen Plattformen für gebrauchte Produkte, unterläuft Gebrauchtware hier ebenfalls verschiedenen Tests. Und so gilt auch hierbei: kein Risiko für dich.

Refurbished Produkte im eBay Re-Store

Bei Refurbished Produkten unterteilt eBay noch einmal in vier weitere Zustände: „Zertifiziert – Refurbished“, „Hervorragend – Refurbished“, „Sehr gut – Refurbished“ und „Gut – Refurbished“. Alle Refurbished-Produkte haben eins gemeinsam – sie sind voll funktionsfähig. Um das zu garantieren, prüft, reinigt und testet sie jeweils ein verifizierter Verkäufer. Wenn nötig, tauschen Expertinnen und Experten defekte Teile aus. Da Experten die Produkte auch professionell reinigen, kannst du also auch hygienisch sensiblere Produkte – wie etwa Kopfhörer – bedenkenlos aus dem Refurbished-Sortiment kaufen.

Bei Refurbished Geräten hast du allgemein ein 30-tägiges Rückgaberecht und bist so zusätzlich auf der sicheren Seite. Beim Kauf technischer Geräte weisen alle Artikelzustände mindestens eine Akkuleistung von 80 Prozent auf. Außerdem liefert dir der jeweilige Händler – falls dazugehörend – neues Zubehör dazu. Hierbei handelt es sich je nachdem allerdings nicht immer um Original-Ware.

Refurbished-Produkte werden überprüft und wenn nötig repariert

Generell kannst du davon ausgehen, dass du weniger Geld für das jeweilige Produkt bezahlst, je schlechter dessen Zustand ist. Da alle Artikel vollkommen intakt sind, kommt es bei der jeweiligen Bezeichnung nur noch auf die äußerlichen Gebrauchsspuren an. Stören dich Kratzer oder Verfärbungen nicht, kannst du demnach häufig noch mehr Geld sparen. Der Versand und gegebenenfalls auch der Rückversand ist bei allen Refurbished Produkten kostenfrei.

Mehr zum Thema – Refurbished: Generalüberholte Ware als Alternative zum Neukauf

Zertifiziert – Refurbished

Kaufst du im eBay Re-Store einen „Zertifiziert – Refurbished“ Artikel, erhältst du diesen in einem einwandfreien, neuwertigen Zustand. Produkte mit dieser Kennzeichnung haben keine oder höchstens minimale Abnutzungsspuren. Hierbei überprüfen, reinigen und testen die Produkte entweder die Hersteller selbst – oder vom Hersteller autorisierte Anbieter führen die Überprüfung durch.

Hervorragend – Refurbished

Refurbished-Produkte mit der Kennzeichnung „Hervorragend“ befinden sich ebenfalls in einem neuwertigen Zustand. Außerdem überprüfen verifizierte Verkäufer die jeweiligen Produkte. Artikel in diesem Zustand können ebenfalls keine oder nur minimale Gebrauchsspuren aufweisen. Daher unterscheiden sie sich von den „Zertifiziert – Refurbished“ Artikeln lediglich dadurch, dass unterschiedliche Experten sie überprüfen.

Sehr gut – Refurbished

Befindet sich ein Produkt in dem Zustand „Sehr gut – Refurbished“, ist es ebenfalls vollkommen funktionsfähig. Und auch hier wurden sie durch einen verifizierten Verkäufer geprüft, gereinigt und getestet. Im Gegensatz zu „Hervorragend –“ oder „Zertifiziert – Refurbished“ Produkten können hier leichte Abnutzungsspuren vorhanden sein.

Gut – Refurbished

Auch beim Artikelzustand „Gut – Refurbished“ im eBay Re-Store prüfen, reinigen und testen verifizierte Verkäufer die Artikel. Die Produkte sind voll funktionsfähig – allerdings können hier bereits deutliche Gebrauchsspuren zu sehen sein.