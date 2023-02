Stiftung Warentest: Das sind die sichersten Fahrradschlösser

Da Fahrräder immer teurer werden, steigt die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Fahrradschlössern. Das Schloss soll dabei vor allem eines sein: sicher. Doch wie erkennt man die Sicherheit eines Schlosses vor dem Kauf? Die Stiftung Warentest hat auf ihrer Seite 81 verschiedene Fahrradschlösser auf deren Sicherheit getestet. Die Ergebnisse zeigen ganz deutlich, dass es bei Fahrradschlössern auf mehr als nur den Preis ankommt. Das beste Ergebnis des Jahres erzielte eines der günstigsten Schlösser.

Die sichersten Bügelschlösser

Im Test konnten Bügelschlösser vor allem mit einer sehr guten Aufbruchsicherheit überzeugen. Das Kryptonite New York Lock M18-WL ist nicht nur das beste Bügelschloss, sondern überzeugte außerdem mit einer 1,1 für die hohe Sicherheit. Punkte verlor es jedoch im Bereich der Handhabung, denn die soliden Schlösser sind nicht immer leicht anzubringen.

Stiftung Warentest stellte außerdem fest, dass gute Schlösser nicht unbedingt teuer sein müssen. Zwar kostet der Testsieger unter den Bügelschlössern satte 110 Euro, doch auch für gut 40 Euro gibt es eine gute Option. Das Trelock U4 Plus ist mit einer Wertung von 1,7 auch „gut“ bei der Aufbruchsicherheit und Zuverlässigkeit.

Faltschlösser im Test

Wer Faltschlösser bevorzugt, der ist mit dem Abus Bordo Granit 6500K/90 BK SH gut bedient. Mit einer 1,6 bietet es eine gute Aufbruchssicherheit und kann auch mit guter Haltbarkeit überzeugen. Allerdings kostet das Schloss auch rund 130 Euro. Etwas günstiger ist hingegen das Kryptonite Keeper 510 Folding Lock, das dem Testsieger der Kategorie Faltschlösser nicht unweit folgt.

Kettenschlösser unter der Lupe

Die beste Gesamtwertung hat in diesem Jahr das Kettenschloss Kryptonite Keeper 785 erhalten. Dies liegt vor allem an der einfacheren Handhabung im Vergleich zu einem Bügel- oder Faltschloss. Insgesamt erhielt das Schloss die Note 1,6 und konnte auch im Punkt Aufbruchsicherheit mit einer Note von 1,3 überzeugen. Hinzu kommt, dass das Schloss nur rund 40 Euro kostet, was es zu einem der günstigsten Schlösser im Test macht. Die Stiftung Warentest zeigt hier also ganz klar: Ein gutes Fahrradschloss muss nicht unbedingt teuer sein.