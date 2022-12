Stiftung Warentest testet Fernseher: Ein Hersteller gewinnt in allen Kategorien

Egal, ob du deiner Familie und dir zu Weihnachten einen hochwertigen OLED-Fernseher gönnen willst, oder einen neuen TV fürs Schlafzimmer benötigst. Die Suche nach einem neuen Fernseher ist nicht einfach. Modellnamen sind unübersichtlich und kompliziert und es gibt eine schier unendliche Anzahl an Modellen und Varianten. Eine gute Möglichkeit zum richtigen Modell zu greifen, sind hier die Tests der Stiftung Warentest. Das Unternehmen hat 394 verschiedene Fernseher von unzähligen Herstellern getestet.

Überall auf Platz 1: Dieser Hersteller überzeugt bei Stiftung Warentest

Für den Heft-Artikel zum Test hat die Stiftung Warentest die getesteten Fernseher in vier Kategorien eingeteilt: die besten Kleinen (42/43 Zoll), Mittelgroßen (48/50 Zoll), Großen (55 Zoll) und Riesigen (65 Zoll). Als Testsieger in allen vier Gruppen kann sich ein Hersteller durchsetzen: LG. So hat der koreanische Hersteller in allen Gruppen das beste Bild und vielfach auch den besten Ton.

Grund dafür dürfte LGs OLED-Technik sein. So setzte Samsung, der größte Konkurrent und Platz 2 im Test, bis vor kurzem ausschließlich auf QLED-Technik. Was auf den ersten Blick fast gleich klingt, sind jedoch zwei komplett andere Technologien. So handelt es sich bei QLED um eine verbesserte LCD-Technik, die jedoch nicht mit den organisch leuchtenden OLED-Bildschirmen mithalten kann. Seit diesem Jahr bietet auch Samsung OLED-Modelle an. Als klarer Sieger geht jedoch LG aus dem Test hervor.

Der beste, kleine Fernseher

In der kleinsten Kategorie mit 42 bis 43 Zoll Bilddiagonale gibt es vergleichsweise wenig Auswahl. Viele Hersteller bieten ihre High-End-Modelle in dieser Große nicht an, und haben nur abgespeckte Modelle im Portfolio. Nicht so LG, die mit dem „LG OLED42C27LA“ die Experten von Stiftung Warentest überzeugen können. So sichert sich dieses Modell in den wichtigen Kategorien Bild, Ton und Handhabung jeweils die Bestnote und kommt auf ein Testurteil von 1,8. Mit einem Preis von rund 1250 Euro ist der Fernseher jedoch alles andere als günstig. Deutlich günstiger kommt der viertplatzierte Fernseher daher. Der „LG 43UP77009LB“ muss zwar auf OLED verzichten, ist aber für rund 450 Euro erhältlich und kann mit einer Note von 2,4 überzeugen.

Mittelgroß, Groß, Riesig: Der Sieger ist der Selbe

Auch in allen drei weiteren Kategorien macht LG das Rennen und kann sich mit einer Note von 1,6 bis 1,7 dreimal den ersten Platz sichern. So ist die LG-C27-Serie in allen drei Größen erhältlich und kann die Tester jeweils mit dem besten Bild überzeugen. Den besten Ton gibt es jedoch nur beim größten 65-Zoll-Modell. Bei den beiden kleineren hat hier Samsung die Nase vorn.

48 Zoll: LG OLED48C27LA

55 Zoll: LG OLED55C27LA

65 Zoll: LG OLED65C27LA

Auch den Platz zwei und drei auf dem Siegertreppchen kann sich in allen drei Kategorien LG sichern. Preislich gehören alle Modelle mit einem Preis von über 1.000 Euro jedoch zur Oberklasse. Modelle mit OLED-Technik sind jedoch selten günstiger zu haben.

So geht der Preistipp bei den großen Fernsehern nicht an LG, sondern an Panasonic. Der „Panasonic TX-55JXW944“ kann im Test der Stiftung Warentest mit einer großzügigen Ausstattung zu einem vergleichsweise niedrigen Preis von rund 850 Euro überzeugen.

→ zu den Ergebnissen bei Stiftung Warentest