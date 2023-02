Testsieger! Alle wollen diesen Föhn – jetzt ist er zumindest mal ein bisschen günstiger

In Sachen Beauty und Haarpflege hat Dyson seine Expertise bei heißer Luft geltend gemacht und mit Produkten wie der Corrale oder dem Supersonic sündhaft teure, aber umso beliebtere Produkte im Portfolio. Bei MediaMarkt und Saturn ist heute, am Freitag (3.2.), eines dieser Haarstyling-Produkte im 24-Stunden-Angebot. Nur bis Samstagmorgen gibt’s den Sonderpreis. Wir schauen genau drauf.

Wer sich mit Dyson auseinandersetzt, merkt schnell. Unter 300 Euro geht hier wenig bis gar nichts. Über 400 Euro dafür sehr viel. Der Hersteller hat eine ganze Branche – angefangen bei langweiligen Staubsaugern und mittlerweile um Luftfiltern und Haarstyling-Produkten ergänzt – ins Hochpreis-Segment getrieben.

Das klingt negativ, geht aber auch mit entsprechenden Qualitätsversprechen einher. Und die hält Dyson mitunter ein. Viele Kunden sind überzeugt, um nicht begeistert zu schreiben.

Homöopathische Preissenkung: Dyson Supersonic immerhin mal unter 400 Euro

Zurück zum Tagesdeal bei MediaMarkt: Hier ist seit Freitag, 9 Uhr, der Dyson Supersonic im Schaufenster. Der Haartrockner mit der Typenbezeichnung HD07 in der Farbversion Nickel/Kupfer kommt auf eine Leistung von 1.600 Watt und kostet nun kurzzeitig 389 Euro. Er kommt von 430 Euro. Der Rabatt in Höhe von 40 Euro entspricht also nicht einmal 10 Prozent, eine eher homöopathische Preisanpassung also. Das Angebot soll nur 24 Stunden gelten, demnach läuft es am Samstagmorgen aus. Günstiger gibt es den Supersonic derzeit im Netz nicht.

Dennoch ist der Rabatt für Dyson-Verhältnisse bemerkenswert. Die Geräte des Herstellers sind trotz ihrer Ursprungspreise erstaunlich preisstabil und so ist der Sprung unter die 400-Euro-Marke für den Supersonic durchaus einen Bericht wert. Zumal das Gerät derzeit ohne Probleme lieferbar ist. Das ist bei den Dyson-Beauty-Produkten nicht immer so. Vor Weihnachten etwa sind Corrale und Supersonic regelmäßig wochenlang kaum zu bekommen.

Testsieger, aber fast 400 Euro für einen Haartrockner: Lohnt sich das?

Kurze Frage, schnelle Antwort: Vermutlich nein. Vor allem für alle Träger von Kurzhaarfrisuren, die nach dem Duschen mal eben die Haarpracht von abgetrocknetem Klamm ins nahezu trockene verwandeln wollen. Hier tut es auch ein 25-Euro-Gerät, wie jenes der Eigenmarke Koenic, immerhin Sechster im jüngsten Test der Stiftung Warentest mit der Testnote 2,0.

Der Supersonic von Dyson – seines Zeichens Testsieger derselben Testreihe (Paywall) – kostet mehr als das fünfzehnfache. Er ist dafür deutlich vielseitiger mit seinen insgesamt 5 Aufsätzen. Allerdings liegt der Zauber zusätzlich auch in der Technologie. Der Föhn erzeugt nicht nur heiße Luft und weht sie auf deinen Kopf. Dank seines Loch-Designs und der Technologie „HeatShield“ wird der Supersonic bei langen Haaren zur echten Styling-Hilfe. Das Luftstrom-Design sorgt für eine möglichst effiziente Haartrocknung. Temperatursensoren messen 40 Mal pro Sekunde(!) die Hitzeentwicklung und schützen dich und das Gerät selbst für Überhitzung beziehungsweise zu starker Trocknung deiner Kopfhaut. Kleine Merkmale, die das Gerät teuer machen, aber auch zum echten Helfer.

Von der edlen Box zur Aufbewahrung bis zum Kamm – in Sachen Anmut und Eindruck überlässt Dyson nichts dem Zufall.

Haartrockner wie der Supersonic (ein paar ähnliche Alternativen gibt es auch von weiteren Herstellern) werden teilweise auch von Profis im Styling- und Friseurbereich genutzt. Allerdings gibt es hier auch zwiespältige Meinungen.

Letzten Endes ist der Dyson Supersonic eine gelungene Kombination aus wirklich hochwertigem Gerät und cleverem Marketing des Herstellers, das den Haartrockner zu einem Liebhaber-Produkt macht. Gerade in Anbetracht des nahenden Valentinstags (Tipp: 14. Februar) kommt das Bestpreis-Angebot von MediaMarkt vielleicht gerade recht. Historisch gab es den Föhn übrigens auch schon mal für einen Zehner weniger. Für den Moment ist das von MediaMarkt gebotene Schnäppchen aber ein ordentlicher Deal.