Fast wie im Kino: 65 Zoll Riesen 4K-TV mit Ambilight zum Tiefstpreis

Anstelle von knapp 1.500 Euro zahlst du bei Amazon aktuell nur noch 929 Euro für einen leistungsstarken 4K-TV von Philips. Dieser punktet nicht nur mit seiner Größe, auch sonst weiß der Bildschirm mit der Ambilight-Technologie zu überzeugen.

Das kann der 65 Zoll große 4K-TV Riese von Philips

Was einem beim 4K-TV von Philips zuallererst ins Auge fällt, ist definitiv die Ambilight-Technologie. Die dreiseitig verbauten LED-Lichter am Rand des Fernsehers passen sich nämlich stets dem Bild an und sorgen so für ein noch intensiveres Fernseh-Erlebnis. Alternativ gibt es auch noch weitere Licht-Modi, wie etwa die Anpassung an die Wandfarbe rund um das Gerät. Doch auch abseits davon weiß der 4K-Fernseher zu überzeugen. So verfügt er über die gängigen Bildoptimierungen wie Dolby Vision, HDR10+ und Micro Dimming Pro. Die Philips P5 Engine soll währenddessen für ein stets optimales Bild mit satten Farben und starken Kontrasten sorgen. Zudem punktet der TV mit einer Aktualisierungsrate von hohen 120 Hz.

Natürlich handelt es sich hier um einen Smart-TV samt WLAN mit allen dazugehörigen Funktion. Neben den bekannten Streaming-Apps für Netflix, Disney+ und Co. ist das Gerät auch mit einem Google Assistant ausgestattet. Zudem ist er aber ebenfalls mit Alexa kompatibel. Bei den Anschlüssen setzt Philips unter anderem auf vier HDMI-Slots (einer davon mit HDMI 2.1 für NextGen-Gaming), zwei USB-A-Stecker sowie einen Kopfhörer-Ausgang und einen Optisch-Out-Anschluss. Über einen Triple-Tuner verfügt der 4K-TV ebenfalls. Die Energieeffizienzklasse G ist für UHD-Geräte dieser Größe nicht unüblich.

→ Philips 65 Zoll 4K-TV für 929 Euro

Besserer Sound für mehr Kino-Feeling

Die verbauten zwei 10 W Full-Range-Lautsprecher des 4K-TVs sind zwar ganz nett, aber für richtiges Heimkino-Feeling braucht man auf jeden Fall noch eine extra Anlage. Passend dazu gibt’s bei Amazon aktuell eine coole Aktion: Wenn du dir zusätzlich auch die Philips Soundbar B5305/10 für 190,96 Euro holst, bekommst du einen Rabatt von 33 Prozent auf die Anlage. Dadurch kostet diese nur noch rund 128 Euro. Für diesen Preis wird dir eine 2.1-Soundbar samt Subwoofer geboten. Klick dafür einfach auf der Produktseite des Fernsehers unter „Aktuelle Angebote“ auf „Beides in den Einkaufswagen“. Dadurch, dass der 4K-TV über Bluetooth verfügt, kannst du die Soundbar übrigens auch kabellos verbinden.