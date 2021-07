Stiftung Warentest: Samsung, Xiaomi und Co. - Diese 14 Handys haben einen "sehr guten" Akku

Neben einer guten Kamera, einer ansprechenden Optik und möglichst viel Speicher ist den meisten Handykäufern vor allem eines wichtig: die Akkulaufzeit. Ob Samsung oder Xiaomi, ob Apple oder Oppo: Ein Smartphone mit einem „sehr guten“ Akku zu finden, ohne sich dabei durch zig Tests lesen zu müssen, kann sehr langwierig sein. Doch es geht auch einfacher. Die Stiftung Warentest hat 2021 bisher insgesamt 53 Smartphones untersucht.

Top 14: Diese Smartphones haben den besten Akku

In der Top 14 der Smartphones mit der besten Akkulaufzeit finden sich gleich fünf Modelle von Xiaomi. Doch das ist noch nicht alles. Alle fünf Handys des chinesischen Herstellers bekommen von der Stiftung Warentest in der Unterkategorie „Akku“ die Note „sehr gut“. Mit vier Modellen in der Top 14 ist Samsung ebenfalls gut dabei. Die folgende Liste zeigt 14 Handys und ihre Betriebs­dauer im Test bei regel­mäßiger Nutzung und vergleich­barer Helligkeit der Displays.

Nun wird sich der eine oder andere fragen: Warum etwa liegt das Samsung Galaxy A12 mit einer Akkulaufzeit von 51 Stunden hinter dem Xiaomi Redmi Note 9T, das nur auf 43,5 Stunden kommt? Die Stiftung Warentest hat in der Kategorie „Akku“ nicht nur die reine Laufzeit bewertet. Die Tester haben auch die Ladezeit berücksichtigt und in die Wertung in die Note einfließen lassen. Und hier sind das Samsung Galaxy A72 und das Sony Xperia 5 II deutlich besser, obwohl sie nicht am längsten durchhalten. Übrigens: Das beste iPhone (Apple iPhone 12 Pro Max) kommt im Akkutest auf die Note „gut“ (2,4).

Akku laden: die schnellsten und langsamsten Handys von Samsung, Xiaomi und Co.

Wer nicht nur viel Wert auf eine möglichst lange Akkulaufzeit setzt, sondern auch ein Handy will, das schnell aufgeladen ist, greift zu einem der vier folgenden Modelle.

Während alle vier Handys binnen einer Stunde komplett aufgeladen sind, benötigen andere, trotz „sehr gutem“ Akku, dreimal so lang. So sind das Samsung Galaxy A12 (64 GB) und das Xiaomi: Redmi 9T (64 GB) erst nach drei Stunden vollständig aufgeladen. Die aktuell sehr beliebten Samsung-Smartphones Galaxy A52 und A72 benötigen 2 beziehungsweise 1,5 Stunden am Ladegerät, bis der Akku seine 100 Prozent Kapazität erreicht hat.

Preis-Leistungs-Tipp

Alle Smartphones mit einer „sehr guten“ Akkulaufzeit, schneiden im Test der Stiftung Warentest mit der Gesamtnote „gut“ ab. Alle, bis auf zwei Handy-Modelle. Das OnePlus Nord N100 und das Oppo A53 verlassen das Testlabor mit der Note „befriedigend“. Das beste Smartphone mit einer „sehr guten“ Akkulaufzeit und der Note „gut“ (1,7): das Sony Xperia 5 II. Mit knapp 700 Euro ist das Handy aber wahrlich kein Schnäppchen. Sehr viel günstiger, ebenfalls „gut“ (2,5) und mit „sehr gutem“ Akku ist das Xiaomi Redmi 9T. Aktuell gibt es das Smartphone für weniger als 160 Euro.