Kaum wiederzuerkennen: Xiaomi-Smartphones bekommen XXL-Design-Upgrade

Bei HyperOS handelt es sich um die Nutzeroberfläche, die Xiaomi über Android legt. Ähnlich wie One UI von Samsung oder MagicOS von Honor. So können die Hersteller das Aussehen von Android nach ihren Wünschen gestalten und zusätzliche Funktionen hinzufügen.

HyperOS 3: Das neue Design im Überblick

HyperOS 3 dreht sich hauptsächlich um das Design. Hier hat Xiaomi sich von Apple inspirieren lassen und bringt viele Neuerungen, die Apple mit iOS 26 eingeführt hat. Hier ist Xiaomi jedoch nicht alleine, Apple gibt beim Design schon seit jeher den Trend vor und die Konkurrenz zieht kurze Zeit später mit.

Fangen wir auf dem Sperrbildschirm an: Hier erwartet dich auf Wunsch eine große Uhr in Glas-Optik, die ihre Farben je nach Hintergrundbild automatisch anpasst. Im Gegensatz zu Apple jedoch mit Werbung darunter. Die Uhr kannst du in vielen verschiedenen Stilen, Schriftarten und Farben anpassen und auf Wunsch auch zur klassischen Ansicht zurückkehren.

HyperOS 3 (links) im Vergleich mit dem Vorgänger

Auf dem Homebildschirm fallen die neuen App-Icons auf. Fast alle Xiaomi-Apps haben neue Icons verpasst bekommen, welche ebenfalls an die jeweiligen Icons von Apple erinnern. Die neuen Icons sehen deutlich frischer und moderner aus und kommen ebenfalls mit einem Glaseffekt daher.

Neue Icons in HyperOS 3 (links)

Super Island von Xiaomi

Auch der Dynamic Island von Apple hat Xiaomi etwas entgegenzusetzen: Die Super Island zeigt Live-Informationen von vielen Apps um die Frontkamera herum an. Dazu zählen etwa Ladeinformationen, Musik, Taschenlampe, Audiorekorder und vieles mehr. Auch einige Drittanbieter-Apps unterstützen die Super Island bereits, jedoch handelt es sich hierbei hauptsächlich um chinesische Apps. Bei der Musikwiedergabe werden jedoch Spotify und Co. unterstützt. Über 70 Apps sind laut Xiaomi zum Start mit dabei.

Die HyperIsland in HyperOS 3

Verzichten müssen wir in Europa auf Xiaomis eigene KI. Die sogenannte XiaoAI setzt auf DeepSeek und kann das Gerät steuern und auf Bildschirminhalte zugreifen. Hierzulande können wir diese Funktionen jedoch mit Googles Gemini nutzen, welches auf allen Xiaomi-Smartphones installiert ist. In China ist Googles KI nicht verfügbar.

Apps in neuem Glanz

Auch einige Apps bekommen eine größere Überarbeitung. In der Fotogalerie kannst du nun das Layout und die Sortierung anpassen und mit der Suche nach Personen und Objekten auf deinen Bildern suchen. In der Kamera-App integriert Xiaomi die Möglichkeit, beim Filmen live Fitness-Informationen von einer kompatiblen Smartwatch einzublenden. Bisher nicht verfügbar ist Xiaomis eigene Telefon-App. Hierzulande setzt Xiaomi auf die Standard-App von Google und nicht auf die Eigenentwicklung.

Mit HyperConnect führt man eine AirDrop-artige Möglichkeit ein, Daten zwischen zwei Xiaomi-Geräten auszutauschen. Dank „touch to share“ müssen die beiden Geräte lediglich gegeneinander gehalten werden. Dies soll übrigens auch mit iPhone und iPad funktionieren, wenn auf dem Apple-Device die Xiaomi-HyperConnect-App installiert ist.

Wann erscheint Xiaomi HyperOS 3?

Die HyperOS-Oberfläche von Xiaomi hat eine entscheidende Besonderheit im Vergleich zur Konkurrenz: Während Samsung, Honor und Co. ihre jeweiligen Nutzeroberflächen an neue Android-Versionen koppeln, ist das bei Xiaomi nicht der Fall. So läuft im Hintergrund von HyperOS 3 nicht zwangsläufig Android 16, sondern teilweise noch Android 15, 14 oder 13.

Bei der Update-Verteilung stellt dies einen großen Vorteil dar. So dürfte das Update recht zügig auf vielen Smartphones des Herstellers ankommen, auch wenn diese gar nicht oder erst später Android 16 erhalten werden.

Auf der Xiaomi 15T Reihe ist HyperOS 3 bereits verfügbar und die reguläre Xiaomi 15 Reihe dürfte in Kürze folgen. Eine komplette Liste mit allen unterstützten Modellen haben wir dir hier zusammengestellt. Auch die Xiaomi-Tochter Poco setzt auf HyperOS und liefert das neue Poco F8 Ultra bereits mit HyperOS 3 aus.