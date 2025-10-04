Zeitplan steht: Xiaomi-Smartphones bekommen großes Update

HyperOS 3 bringt vor allem ein neues Design auf dein Xiaomi-Smartphone. Dabei hat man sich von Apple inspirieren lassen und etwa die Dynamic Island kopiert. So sieht man nun neben der Kamera Live-Infos zur laufenden Musik, Ladeinformationen, Anrufe und vieles mehr.

Zudem bekommt der Sperrbildschirm einen neuen Look mit neuen Uhren-Designs, die teilweise mit dem Hintergrundbild interagieren können. Und auch im Rest des Betriebssystems sind viele neue Animationen versteckt, mit denen sich die Nutzeroberfläche flüssiger anfühlen soll.

Bei HyperOS handelt es sich um die Nutzeroberfläche, die Xiaomi über Android legt. Ähnlich wie One UI von Samsung oder MagicOS von Honor. Doch während alle anderen Hersteller eine neue Version der Oberfläche an eine neue Android-Version koppeln, läuft das bei Xiaomi getrennt. So werden recht schnell fast alle Smartphones der vergangenen Jahre HyperOS 3 erhalten – im Hintergrund läuft jedoch nicht unbedingt Android 16, sondern teilweise noch Android 15, 14 oder 13.

Update-Zeitplan von Xiaomi

Die Grafik zeigt, wann sich welches Smartphone über das Update freuen kann. Bereits in wenigen Tagen sollen die ersten Updates eintreffen. Den Anfang macht die Xiaomi 15 Reihe, doch auch einige Redmi- und Poco-Smartphones sind von Anfang an mit dabei. Der komplette Rollout soll sich bis März 2026 hinziehen. Bis dahin sollen dann alle unterstützten Smartphones das Update erhalten haben.

Etwas ungewöhnlich listet Xiaomi auch das neue Xiaomi 15T und 15T Pro in der Liste. Diese beiden Modelle sind erst vor wenigen Tagen auf den Markt gekommen und haben HyperOS 3 bereits installiert.

So installierst du HyperOS 3

Ist das neue Update für dein Smartphone verfügbar, sollte es sich innerhalb von wenigen Tagen selbst installieren. Jedoch kannst du den Vorgang auch beschleunigen. Gehe dafür in den Einstellungen deines Handys auf den Punkt „Über das Telefon“ und klicke oben auf das große Xiaomi HyperOS Logo. Ist ein Update verfügbar, wird es dir hier angezeigt und du kannst es mit einem weiteren Klick herunterladen und installieren.

Das Update ist mehrere Gigabyte groß, daher kann das Herunterladen und Vorbereiten der Installation je nach Internetgeschwindigkeit und Leistung deines Handys einige Zeit dauern. Du kannst das Smartphone währenddessen jedoch ganz normal verwenden. Etwas schneller geht es, wenn du das Ladekabel anschließt.