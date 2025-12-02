Neue Funktionen für dein Smartphone: Samsung kündigt großes Update an

One UI 8.5 ist Anfang des kommenden Jahres zusammen mit der Galaxy S26 Reihe verfügbar und wird einige spannende, neue Funktionen an Bord haben. Dabei ist die Software nicht exklusiv für die neue S26 Reihe, sondern kommt auch auf zahlreiche Bestandsgeräte von Samsung.
Neue Features in One UI 8.5
Die Optik von One UI 8.5 wird auch beim Design ein paar Neuerungen bieten. So bekommt die Telefon-App ein neues Layout und auch die kleinen Icons für Mobilfunk, WLAN und Co in der Statusbar erstrahlen in neuem Look. Außerdem kann man zukünftig die Schnelleinstellungen variabel anpassen.
Bei den neuen Funktionen steht KI mal wieder im Vordergrund. Mit dem Meeting Assistent kannst du Präsentationen in Echtzeit übersetzen lassen und mit dem Touch Assistant Texte auf deinem Bildschirm übersetzen, zusammenfassen und organisieren lassen. Das Smart Clipboard schlägt automatisch Optionen wie Zusammenfassen oder Übersetzen vor, wenn du einen Text in die Zwischenablage kopierst. Außerdem gibt es einen Social Composer, welcher automatisch Texte für Social Media basierend auf Fotos verfassen kann.
Ob es auch neue Funktionen abseits von KI gibt, ist aktuell nicht bekannt. So befindet sich One UI 8.5 gerade in internen Tests bei Samsung. Eine erste Beta könnte noch in diesem Jahr erscheinen.
Diese Samsung-Smartphones bekommen das Update
One UI 8.5 wird voraussichtlich parallel zum Start der Galaxy S26 Reihe oder kurze Zeit später auch für ältere Smartphones und Tablets von Samsung zum Download bereitstehen.
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25+
- Galaxy S25
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S25 FE
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
- Galaxy Z Fold 7
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 7
- Galaxy Z Flip 7 FE
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy A73
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A26
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A17
- Galaxy A16
- Galaxy A15
- Galaxy A06
- Galaxy XCover 7
- Galaxy XCover 7 Pro
- Galaxy XCover 6 Pro
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9+
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab A11
- Galaxy Tab A9+
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab S6 Lite (2024)
- Galaxy Tab Active 5 Pro
- Galaxy Tab Active 5
Hierbei handelt es sich um alle Smartphones und Tablets von Samsung, die aktuell mit One UI 8 ausgestattet sind, oder das Update noch bis Jahresende erhalten werden. So stellt One UI 8.5 keine neuen Systemanforderungen und ist auf allen Smartphones mit Android 16 verfügbar. Die KI-Funktionen laufen hingegen nur auf neueren Geräten, die auch bereits jetzt mit KI-Features ausgestattet sind.