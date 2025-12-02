Neue Funktionen für dein Smartphone: Samsung kündigt großes Update an

One UI 8.5 ist Anfang des kommenden Jahres zusammen mit der Galaxy S26 Reihe verfügbar und wird einige spannende, neue Funktionen an Bord haben. Dabei ist die Software nicht exklusiv für die neue S26 Reihe, sondern kommt auch auf zahlreiche Bestandsgeräte von Samsung.

Neue Features in One UI 8.5

Die Optik von One UI 8.5 wird auch beim Design ein paar Neuerungen bieten. So bekommt die Telefon-App ein neues Layout und auch die kleinen Icons für Mobilfunk, WLAN und Co in der Statusbar erstrahlen in neuem Look. Außerdem kann man zukünftig die Schnelleinstellungen variabel anpassen.

Bei den neuen Funktionen steht KI mal wieder im Vordergrund. Mit dem Meeting Assistent kannst du Präsentationen in Echtzeit übersetzen lassen und mit dem Touch Assistant Texte auf deinem Bildschirm übersetzen, zusammenfassen und organisieren lassen. Das Smart Clipboard schlägt automatisch Optionen wie Zusammenfassen oder Übersetzen vor, wenn du einen Text in die Zwischenablage kopierst. Außerdem gibt es einen Social Composer, welcher automatisch Texte für Social Media basierend auf Fotos verfassen kann.

Ob es auch neue Funktionen abseits von KI gibt, ist aktuell nicht bekannt. So befindet sich One UI 8.5 gerade in internen Tests bei Samsung. Eine erste Beta könnte noch in diesem Jahr erscheinen.

One UI 8.5 wird voraussichtlich parallel zum Start der Galaxy S26 Reihe oder kurze Zeit später auch für ältere Smartphones und Tablets von Samsung zum Download bereitstehen.

Hierbei handelt es sich um alle Smartphones und Tablets von Samsung, die aktuell mit One UI 8 ausgestattet sind, oder das Update noch bis Jahresende erhalten werden. So stellt One UI 8.5 keine neuen Systemanforderungen und ist auf allen Smartphones mit Android 16 verfügbar. Die KI-Funktionen laufen hingegen nur auf neueren Geräten, die auch bereits jetzt mit KI-Features ausgestattet sind.